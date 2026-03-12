Ratinho Jr. rejeita ser vice de Flávio Bolsonaro e mantém projeto presidencial

247 - O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decidiu manter sua estratégia de disputar a Presidência da República e recusou a proposta de integrar uma eventual chapa liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A possibilidade foi discutida em reunião realizada nesta quarta-feira, em Brasília, mas acabou rejeitada pelo governador paranaense. As informações são da CNN Brasil.

Aliados de Ratinho Jr. relataram que a sugestão partiu do senador Rogério Marinho (PL), que se encontrou com o governador na sede do governo do Paraná na capital federal. Durante a conversa, Marinho teria defendido que Ratinho abrisse mão da candidatura presidencial para ocupar o posto de vice em uma chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro.

A proposta, entretanto, não prosperou. Segundo interlocutores ouvidos pela CNN, Ratinho Jr. reafirmou que pretende continuar trabalhando para consolidar seu próprio projeto nacional e buscar a indicação do PSD para disputar a Presidência.

Dentro do partido, a definição sobre quem será o nome da legenda na corrida presidencial deve ocorrer no próximo dia 25 de março. Até lá, o governador do Paraná segue em articulação para fortalecer sua posição interna e ampliar o apoio político à candidatura.

Durante o encontro com Rogério Marinho, Ratinho Jr. também mencionou um episódio da disputa eleitoral de 2024 pela Prefeitura de Curitiba. Na ocasião, o PL indicou o vice-prefeito na chapa apoiada pelo governador. No segundo turno, porém, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou apoio à jornalista Cristina Graeml.

Apesar do episódio, Ratinho Jr. reiterou na reunião que pretende cumprir o acordo político firmado naquele período e apoiar o deputado Filipe Barros na disputa por uma vaga no Senado pelo Paraná.

O governador, contudo, tem outro nome como preferência para a vaga: o secretário de Cidades do Paraná, Guto Silva (PSD). Já Rogério Marinho, segundo relatos de bastidores, tem indicado a possibilidade de apoiar o senador Sérgio Moro, caso Ratinho Jr. mantenha sua candidatura ao Palácio do Planalto.