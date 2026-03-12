Lula lidera com 55% das intenções de voto na Bahia, mostra Real Time Big Data

247 - Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data aponta ampla liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre eleitores da Bahia em cenários de primeiro turno para a disputa presidencial. O levantamento divulgado nesta quinta-feira (12) indica que Lula alcança 55% das intenções de voto no estado, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 22%.

Lula lidera em todos os cenários testados

No primeiro cenário analisado, além de Lula e Flávio Bolsonaro, a pesquisa incluiu o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), que aparece com 5% das intenções de voto. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 3%.

Outros nomes testados foram o ex-ministro Aldo Rebelo (DC) e o coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), que registraram 1% das preferências cada.

Em uma segunda simulação, o levantamento incluiu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). Nesse cenário, Lula aparece com 56% das intenções de voto, mantendo a liderança. Flávio Bolsonaro tem 23%.

Ainda nesse quadro, Romeu Zema aparece com 3%, enquanto Eduardo Leite soma 2%. Aldo Rebelo e Renan Santos voltam a registrar 1% cada.

O terceiro cenário apresentado pelo Real Time Big Data testou o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), na corrida presidencial.

Nesse caso, Lula mantém 56% das intenções de voto entre os eleitores da Bahia, enquanto Flávio Bolsonaro registra 23%. Caiado e Zema aparecem empatados com 3% cada. Aldo Rebelo e Renan Santos permanecem com 1%.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 11 de março e ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi financiada com recursos do próprio instituto Real Time Big Data e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-08855/2026.