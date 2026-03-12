TV 247 logo
      Lula lidera com 55% das intenções de voto na Bahia, mostra Real Time Big Data

      Pesquisa eleitoral indica ampla vantagem de Lula no estado; Flávio Bolsonaro aparece com cerca de 22% nos cenários testados

      Brasília (DF), 11/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia para anúncio de investimentos para ampliação e modernização de 11 aeroportos do país. Serão beneficiados os aeroportos de Congonhas (São Paulo), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: EBC)

      247 - Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data aponta ampla liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre eleitores da Bahia em cenários de primeiro turno para a disputa presidencial. O levantamento divulgado nesta quinta-feira (12) indica que Lula alcança 55% das intenções de voto no estado, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 22%.

      Lula lidera em todos os cenários testados

      No primeiro cenário analisado, além de Lula e Flávio Bolsonaro, a pesquisa incluiu o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), que aparece com 5% das intenções de voto. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 3%.

      Outros nomes testados foram o ex-ministro Aldo Rebelo (DC) e o coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), que registraram 1% das preferências cada.

      Em uma segunda simulação, o levantamento incluiu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). Nesse cenário, Lula aparece com 56% das intenções de voto, mantendo a liderança. Flávio Bolsonaro tem 23%.

      Ainda nesse quadro, Romeu Zema aparece com 3%, enquanto Eduardo Leite soma 2%. Aldo Rebelo e Renan Santos voltam a registrar 1% cada.

      O terceiro cenário apresentado pelo Real Time Big Data testou o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), na corrida presidencial.

      Nesse caso, Lula mantém 56% das intenções de voto entre os eleitores da Bahia, enquanto Flávio Bolsonaro registra 23%. Caiado e Zema aparecem empatados com 3% cada. Aldo Rebelo e Renan Santos permanecem com 1%.

      Metodologia da pesquisa

      O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 11 de março e ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

      A pesquisa foi financiada com recursos do próprio instituto Real Time Big Data e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-08855/2026.

