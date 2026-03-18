Moro discute filiação ao PL em reunião com Valdemar

247 - O senador e ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-PR) participa nesta quarta-feira (18), em Brasília, de uma reunião com lideranças do PL para tratar de uma possível filiação à legenda, em meio às articulações políticas para as eleições de 2026. O encontro contará com a presença do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e do senador Rogério Marinho (PL-RN), segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

A aproximação entre Moro e o PL ocorre em um cenário de rearranjos políticos no Paraná, impulsionados pela possível candidatura do governador Ratinho Júnior (PSD) à Presidência da República.

Nos bastidores, o nome de Moro tem sido alvo de interesse do PL, especialmente após a sinalização de Ratinho Júnior de disputar o Palácio do Planalto. O movimento gerou reações dentro do partido ligado a Jair Bolsonaro, que já articula sua estratégia nacional para o pleito.

Na semana anterior, Ratinho Júnior se reuniu com Rogério Marinho, ocasião em que o senador teria indicado que o PL não pretende formar aliança com o PSD no Paraná caso o governador confirme sua candidatura presidencial.

As conversas iniciais entre Moro e o PL também envolvem a possibilidade de o senador disputar o governo do Paraná com apoio da legenda. Atualmente filiado ao União Brasil, Moro não possui garantia formal de candidatura no partido, apesar de aparecer bem posicionado em pesquisas de intenção de voto.

A eventual filiação ao PL também teria como objetivo fortalecer o palanque do senador Flávio Bolsonaro no estado, ainda que ele venha a concorrer por outra sigla. A movimentação indica uma tentativa de alinhamento estratégico entre lideranças da direita para as eleições de 2026, especialmente em estados considerados chave no cenário nacional.