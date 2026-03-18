PP desacelera articulação para Tereza Cristina ser vice de Flávio Bolsonaro

247 - O avanço de uma possível chapa presidencial envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS) enfrenta resistência dentro do Progressistas. Apesar da preferência manifestada por lideranças do PL, o PP adota uma postura cautelosa e evita acelerar a articulação.Segundo informações publicadas pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo, a indicação da ex-ministra da Agricultura como vice ainda depende de uma série de fatores políticos e estratégicos que serão analisados nos próximos meses.

Entre os principais pontos em avaliação está a decisão do PP sobre uma eventual coligação com Flávio Bolsonaro. A sigla considera o impacto eleitoral dessa aliança, especialmente diante da presença de uma ala lulista expressiva no Nordeste, o que pode gerar tensões internas.

Outro aspecto considerado fundamental é a necessidade de o senador ampliar seu discurso político. Integrantes do PP esperam sinais mais claros de que Flávio Bolsonaro estará disposto a dialogar com setores de centro, evitando uma comunicação restrita à base bolsonarista.

Mesmo com as ressalvas, o nome de Tereza Cristina aparece como favorito dentro do partido caso a decisão final seja pelo apoio ao senador. De acordo com a avaliação interna, a senadora praticamente não enfrenta concorrência para ocupar a vaga de vice em uma eventual composição.

A definição sobre o posicionamento do PP deve ocorrer nos próximos meses, em meio às negociações políticas que antecedem o próximo ciclo eleitoral.