PT vai lançar pré-candidatura de Haddad ao governo de SP nesta sexta-feira

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) lançará, nesta sexta-feira (20), a pré-candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo. O evento ocorrerá na capital paulista e marca o início da articulação eleitoral da sigla no maior colégio eleitoral do país.

Segundo o Valor Econômico, Haddad participará, na véspera, de sua última agenda pública como ministro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outros integrantes do governo, durante a chamada “caravana federativa”. Na sequência, ele concede entrevista coletiva no Sindicato dos Químicos, em São Paulo, onde também ocorrerá o lançamento da sua pré-candidatura.

Indefinições na composição da chapa

Apesar do anúncio da pré-candidatura, o PT ainda não definiu o nome que ocupará a vaga de vice na chapa. A formalização completa está prevista apenas a partir de abril. Também permanece indefinido o segundo nome que disputará o Senado pela aliança progressista.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), já anunciou que transferirá seu domicílio eleitoral de Mato Grosso do Sul para São Paulo, atendendo a um pedido do presidente Lula, com o objetivo de disputar uma vaga ao Senado. A expectativa é que ela se filie ao PSB.

Outros nomes considerados na composição incluem a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), ambos cotados tanto para a vice quanto para o Senado.

Resistências internas e avaliação eleitoral

Dentro do PT, a possibilidade de Marina Silva disputar o Senado enfrenta resistência. Lideranças avaliam que a ministra pode ter dificuldades em ampliar sua votação no interior paulista e defendem a escolha de um perfil considerado mais combativo para enfrentar o governador e pré-candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Marina já foi senadora pelo Acre e, em 2022, foi eleita deputada federal por São Paulo, com 237,5 mil votos. Na eleição estadual anterior, chegou a ser cogitada como vice de Haddad, mas acabou concorrendo à Câmara. Na ocasião, a vaga de vice ficou com Lúcia França.

Cenário eleitoral em São Paulo

Com a saída de Haddad do Ministério da Fazenda, a pré-campanha deve ganhar intensidade no estado. No entanto, pesquisas recentes indicam vantagem do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve disputar a reeleição.

Levantamento do Datafolha divulgado na última semana aponta Tarcísio à frente em todos os cenários testados, com índices entre 44% e 49% das intenções de voto. Haddad aparece em segundo lugar, com variação entre 28% e 31%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de março, com 1.608 entrevistas, e possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06798/2026.