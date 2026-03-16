José Dirceu confirma pré-candidatura a deputado federal por São Paulo

247 - José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. A declaração foi feita durante a celebração de seus 80 anos, em entrevista concedida ao portal Poder360.

Dirceu afirmou que decidiu lançar sua pré-candidatura a deputado federal por São Paulo após receber um convite direto do presidente Lula. O dirigente petista explicou que já iniciou atividades políticas dentro das regras eleitorais estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Durante a entrevista, o ex-ministro declarou: "Sou pré-candidato, a pedido e a convite do presidente Lula. Voltei para o Diretório Nacional e já estou fazendo pré-campanha dentro da lei e das resoluções do TSE".

Um dos nomes históricos do PT, Dirceu disse que pretende contribuir com a articulação política do governo no Congresso Nacional e apoiar a agenda do Executivo federal. Em discurso realizado durante a comemoração de aniversário, ele também abordou temas econômicos e institucionais, defendendo mudanças no sistema tributário brasileiro.

O petista argumentou que o país precisa avançar na tributação de grandes fortunas e rendas mais elevadas, além de alertar para riscos à soberania nacional e para possíveis mudanças nas políticas sociais caso forças políticas adversárias retornem ao poder.

Ao comentar o cenário político, Dirceu afirmou: "O que eles pretendem para o Brasil? Privatizar a Previdência, a Petrobras, os bancos públicos, o BNDES, desvincular o salário mínimo da economia e tirar recursos da saúde e da educação".