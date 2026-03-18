Flávio Bolsonaro rompe com grupo de Ratinho Júnior e vai apoiar Moro na disputa pelo governo do Paraná

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) decidiu romper com o grupo político do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e declarou apoio ao senador Sergio Moro (União-PR) na disputa pelo governo do estado. Segundo o jornal O Globo, a decisão ocorreu após o chefe do Executivo paranaense se recusar a abrir mão de uma candidatura presidencial própria em troca de apoio do PL ao PSD na eleição estadual. Com o impasse, o Partido Liberal optou por apoiar Moro na corrida ao Palácio Iguaçu.

Moro se reuniu com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ficou definido que a legenda do ex-mandatário Jair Bolsonaro apoiará sua futura candidatura ao governo do Paraná. Em contrapartida, o senador se comprometeu a oferecer palanques no estado para Flávio Bolsonaro. O acordo ocorre em meio às articulações partidárias envolvendo o União Brasil e o Partido Progressista (PP), que negociam a formação de uma federação e precisam alinhar posições eleitorais. Dentro desse arranjo, há resistências internas à candidatura de Moro ao governo estadual.

Impasse no União Brasil

O senador avalia a possibilidade de deixar o União Brasil e ainda considera uma eventual filiação ao PL, embora não haja decisão final. Ele relatou a interlocutores que se sente inseguro dentro da legenda, especialmente diante das discussões sobre a federação com o PP. O principal foco de resistência à sua candidatura é o deputado Ricardo Barros (PP-PR), que articula contra o nome de Moro e deverá exercer influência no diretório estadual da possível federação. Apesar das divergências, dirigentes do União Brasil continuam buscando um entendimento com o PP para viabilizar a candidatura.

As tratativas entre PL e Moro também envolveram conversas sobre uma possível composição nacional, incluindo tentativas de acordo com o PSD. Aliados de Flávio Bolsonaro chegaram a propor que o partido não lançasse candidatura própria à Presidência da República, em troca de apoio do PL ao nome indicado pelo PSD ao governo do Paraná. O governador Ratinho Júnior recusou a proposta e afirmou que, caso seja escolhido como candidato presidencial pelo PSD, aceitará a decisão da sigla. Sem acordo, o PL oficializou apoio a Moro na disputa estadual.