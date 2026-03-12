Moro lidera disputa pelo governo do Paraná, aponta pesquisa

247 - Pesquisa realizada no Paraná aponta o senador e ex-juiz parcial Sergio Moro (União) como principal favorito na disputa pelo governo estadual nas eleições de 2026. O levantamento também revela elevados índices de aprovação da gestão do governador Ratinho Junior (PSD) entre os eleitores paranaenses.

O estudo foi conduzido pelo instituto Paraná Pesquisas e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-06254/2026. A coleta de dados ocorreu entre 1º e 4 de março de 2026, com 1,5 mil entrevistas presenciais em 55 municípios do estado. A margem de erro estimada é de 2,6 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Moro na liderança

No principal cenário estimulado apresentado pelo levantamento, Sergio Moro lidera com 44% das intenções de voto para governador. Na sequência aparecem Requião Filho (PDT), com 23,1%, e Alexandre Curi, com 11,3%. Outros nomes citados registram percentuais menores, como Giacobo (4,5%), Guto Silva (4,3%) e Luiz França (0,9%).

Em um segundo cenário testado pelo instituto, Moro também mantém a dianteira, alcançando 40,1% das preferências eleitorais. Requião Filho aparece com 20,4%, seguido por Rafael Greca, com 19,1%, enquanto os demais candidatos apresentam índices inferiores.

No terceiro cenário apresentado, a vantagem do senador se amplia. Moro registra 47% das intenções de voto, enquanto Requião Filho soma 26%. Giacobo aparece com 5,9% e Guto Silva com 5,5%, com os demais candidatos abaixo desses patamares.

Já na pesquisa espontânea — quando os nomes não são apresentados aos entrevistados — Moro também surge entre os mais lembrados pelos eleitores, com 5,9% das menções. Ratinho Junior aparece com 5,3%, seguido por Requião Filho (2,7%) e Alexandre Curi (1,7%). A maior parcela dos entrevistados, no entanto, declarou não saber ou preferiu não opinar.

Índice de rejeição

O levantamento também mediu a rejeição aos possíveis candidatos ao governo. Nesse indicador, Sergio Moro registra 18,3% de eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum. Requião Filho aparece com rejeição de 33,7%, enquanto Rafael Greca soma 13,3%.

Alta aprovação do governo Ratinho Junior

Além do cenário eleitoral, a pesquisa avaliou a percepção da população sobre a administração estadual. Segundo o levantamento, 84,3% dos entrevistados afirmam aprovar a gestão do governador Ratinho Junior, enquanto 12,8% dizem desaprovar e 2,9% não souberam responder.

A avaliação qualitativa do governo também é majoritariamente positiva. Para 34,9% dos eleitores, a administração é considerada “ótima”, enquanto 36,0% classificam como “boa”. Outros 18,9% avaliam como “regular”. Apenas 3,4% dizem que o governo é “ruim” e 4,8% o classificam como “péssimo”.

Os dados indicam que o atual governo estadual mantém elevados níveis de aprovação entre os eleitores paranaenses, ao mesmo tempo em que a disputa pelo Palácio Iguaçu começa a se desenhar com Sergio Moro em posição de destaque nas intenções de voto.