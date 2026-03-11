44% dizem que apoio ao impeachment no STF aumenta chance de voto ao Senado, diz pesquisa

247 - Uma parcela significativa do eleitorado brasileiro afirma que a posição de candidatos em relação ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode influenciar sua decisão nas eleições para o Senado. Levantamento divulgado na quarta-feira (11) aponta que 44% dos entrevistados dizem que a chance de votar em um candidato aumenta caso ele apoie o afastamento de algum integrante da Corte.

O estudo indica que 33% dos eleitores afirmam que essa posição não altera sua intenção de voto. Já 15,5% dizem que o apoio ao impeachment de ministros do STF reduziria a probabilidade de escolher determinado candidato, enquanto 7,5% afirmaram não saber ou não responderam.

O tema ganha relevância em meio ao debate político nacional sobre o papel e os limites de atuação do Supremo. A discussão também ocorre às vésperas de uma eleição com forte impacto na composição do Senado.

Nas eleições deste ano, dois terços das cadeiras da Casa estarão em disputa, o que significa que cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores. A renovação ampla tende a ampliar a importância de pautas institucionais no debate eleitoral.

O levantamento entrevistou 1.500 eleitores entre quinta-feira (6) e segunda-feira (10), por meio de entrevistas telefônicas.

A pesquisa possui margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo também está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00386/2026.