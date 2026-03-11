44% dizem que apoio ao impeachment no STF aumenta chance de voto ao Senado, diz pesquisa
Pesquisa mostra que posição sobre impeachment no STF pode influenciar decisão de voto ao Senado nas eleições deste ano
247 - Uma parcela significativa do eleitorado brasileiro afirma que a posição de candidatos em relação ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode influenciar sua decisão nas eleições para o Senado. Levantamento divulgado na quarta-feira (11) aponta que 44% dos entrevistados dizem que a chance de votar em um candidato aumenta caso ele apoie o afastamento de algum integrante da Corte.
O estudo indica que 33% dos eleitores afirmam que essa posição não altera sua intenção de voto. Já 15,5% dizem que o apoio ao impeachment de ministros do STF reduziria a probabilidade de escolher determinado candidato, enquanto 7,5% afirmaram não saber ou não responderam.
O tema ganha relevância em meio ao debate político nacional sobre o papel e os limites de atuação do Supremo. A discussão também ocorre às vésperas de uma eleição com forte impacto na composição do Senado.
Nas eleições deste ano, dois terços das cadeiras da Casa estarão em disputa, o que significa que cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores. A renovação ampla tende a ampliar a importância de pautas institucionais no debate eleitoral.
O levantamento entrevistou 1.500 eleitores entre quinta-feira (6) e segunda-feira (10), por meio de entrevistas telefônicas.
A pesquisa possui margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo também está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00386/2026.