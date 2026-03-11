Messias intensifica articulações no Senado por indicação ao STF

247 - O advogado-geral da União, Jorge Messias, mantém uma série de reuniões com senadores para consolidar apoio à sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). O movimento ocorre enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não formalizou o envio da indicação ao Senado, etapa necessária para iniciar oficialmente a tramitação da escolha. As informações são do G1.

Messias tem feito articulações diretas com parlamentares para garantir os votos necessários à aprovação de seu nome. Para ser confirmado no cargo de ministro do STF, o indicado precisa obter pelo menos 41 votos favoráveis no plenário do Senado.

Nos bastidores, aliados do advogado-geral da União afirmam que ele já se reuniu com cerca de 70 senadores desde que foi indicado por Lula, em novembro do ano passado. Entre esses encontros, ao menos 40 parlamentares teriam sido procurados mais de uma vez durante o processo de articulação política.

Segundo interlocutores próximos a Messias, há expectativa de que o apoio no Senado já tenha ultrapassado o mínimo necessário. As estimativas indicam que o indicado poderia contar com pelo menos 52 votos favoráveis, número que supera em 11 votos o patamar exigido para aprovação.

Apesar desse cenário considerado positivo por aliados, alguns senadores ainda não receberam o advogado-geral da União. Pelo menos dez parlamentares teriam recusado encontros até o momento, alegando que preferem aguardar a formalização da indicação pelo presidente da República antes de discutir o tema.

A indicação de Messias ao STF depende do envio da chamada mensagem presidencial ao Senado, documento que oficializa a escolha e permite que a Casa dê início ao processo de sabatina e votação.

Enquanto isso, o governo trabalha para destravar o avanço da indicação. Uma reunião entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode ocorrer ainda nesta semana. A expectativa no Palácio do Planalto é que o encontro ajude a superar resistências e a preparar o terreno político para o início da tramitação da indicação.