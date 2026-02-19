Indicação de Jorge Messias ao STF deve avançar após viagem de Lula à Ásia

247 - A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) deve ganhar impulso com a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil, prevista para a próxima semana. O nome anunciado ainda em novembro de 2025 segue sem formalização oficial, etapa necessária para que o Senado inicie a análise e a votação do indicado. As informações são da CNN Brasil.

O cenário político mudou de forma significativa desde o fim do ano passado, o que pode favorecer o avanço da nomeação. “Mudou completamente o cenário do final do ano para o começo desse ano. A relação de Davi Alcolumbre com o presidente Lula melhorou”, afirmou o analista, referindo-se ao presidente do Senado, Casa responsável por conduzir o processo de aprovação.

A indicação de Messias foi anunciada em 20 de novembro de 2025, mas permanece paralisada há cerca de três meses. Para que o processo tenha início formal, é preciso que o presidente da República envie uma mensagem ao Senado. Somente após essa etapa é que será designado um relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), marcada a sabatina e realizada a votação tanto na comissão quanto no plenário.

No plenário do Senado, são necessários ao menos 41 votos favoráveis para que o indicado seja aprovado e possa assumir a vaga na Suprema Corte. O receio de rejeição foi apontado como o principal motivo para o adiamento da formalização. De acordo com Teo Cury, havia alertas dentro do próprio Senado. “Houve sinalizações pelo Senado Federal de que, olha, segura aí porque se vier para cá vai dar ruim. Não tem votos suficientes”, relatou.

Com a melhora na interlocução entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, especialmente com Davi Alcolumbre, cresce a expectativa de que a mensagem presidencial seja encaminhada logo após o retorno de Lula de viagem oficial à Índia e à Coreia do Sul.

Além da vaga no STF, o governo também mantém pendente a formalização da indicação de uma desembargadora ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). As duas nomeações devem avançar simultaneamente, desde que o ambiente político no Senado permaneça favorável ao Executivo.

Caso a indicação de Jorge Messias seja enviada nos próximos dias, o Supremo poderá caminhar para recompor sua formação, dependendo do calendário de sabatinas e votações definido pelo Senado Federal.