Messias deve ser sabatinado e aprovado pelo Senado em março, avaliam ministros do STF

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a Corte deve finalmente avançar no Senado Federal no mês de março. A expectativa predominante entre magistrados favoráveis ao nome escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de que a sabatina ocorra nas próximas semanas e resulte em aprovação. As informações são da CNN Brasil.

O cenário é de confiança dentro do STF, apesar das resistências iniciais registradas no Congresso Nacional. Integrantes da cúpula do Legislativo teriam demonstrado preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o que gerou ruídos nas articulações políticas em torno da indicação.

A nomeação de Jorge Messias completou três meses no último dia 20 sem que houvesse definição de data para votação no plenário do Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), chegou a anunciar a realização da sabatina, mas posteriormente cancelou a sessão. A decisão ocorreu após a divulgação de que, embora Lula tivesse escolhido o nome de Messias, a mensagem presidencial formalizando a indicação ainda não havia sido encaminhada oficialmente ao Senado.

Na ocasião, Alcolumbre reagiu de forma contundente. Em nota oficial, afirmou que integrantes do governo estariam atuando para desgastá-lo politicamente, sob o argumento de que uma eventual rejeição do indicado ocorreria por razões fisiológicas. O episódio ampliou a tensão entre o Executivo e o comando do Senado.

Apesar do impasse inicial, o cenário político evoluiu nas últimas semanas. No fim do ano passado, houve reaproximação entre o presidente do Senado e o presidente da República. Paralelamente, o governo intensificou a articulação política em defesa do nome de Messias, buscando reduzir resistências e consolidar apoio entre parlamentares.

Nos bastidores do Supremo, a avaliação é de que o ambiente no Senado tende a ser menos hostil do que no momento inicial da indicação. Ministros da Corte também têm atuado para fortalecer a candidatura do advogado-geral da União, dialogando com senadores e buscando mitigar objeções. A leitura predominante é de que, ao final do processo, a oposição aberta ao nome de Messias deverá ser limitada, o que aumentaria as chances de uma aprovação considerada tranquila.