Caso Master pesa na decisão de voto de 67%, diz Quaest

247 - A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) mostra que cerca de dois terços dos brasileiros afirmam que o escândalo envolvendo o Banco Master pode influenciar sua escolha nas eleições deste ano. O dado indica que o episódio passou a integrar o conjunto de fatores avaliados por parte significativa do eleitorado na definição do voto.

De acordo com o levantamento, 67% dos entrevistados dizem considerar o escândalo antes de decidir em quem votar. Dentro desse grupo, 38% afirmam que evitariam votar em qualquer candidato associado ao Banco Master. Outros 29% dizem que levariam o episódio em conta, mas juntamente com outros temas relevantes na escolha eleitoral.

Por outro lado, 20% dos entrevistados afirmam que o caso não influenciaria sua decisão de voto. Já 13% disseram não saber ou preferiram não responder à pergunta.

Metodologia da pesquisa

O levantamento ouviu 2.004 pessoas em todo o país, por meio de entrevistas presenciais realizadas entre os dias 6 e 9 de março.

Segundo a Genial/Quaest, a pesquisa possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%, padrão adotado em estudos de opinião desse tipo.