Patrimônio de Daniel Vorcaro salta de R$ 2,8 milhões para R$ 2,6 bilhões em dez anos e amplia suspeitas sobre o Banco Master

247 – O patrimônio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deu um salto extraordinário em uma década e passou de R$ 2,8 milhões, em 2015, para R$ 2,6 bilhões, em 2024, de acordo com documentos da Receita Federal enviados à CPI do INSS e revelados pelo jornal Estado de S. Paulo. Os dados, em valores nominais e sem correção monetária, mostram uma multiplicação de quase mil vezes nos bens declarados pelo banqueiro ao Fisco.

O crescimento acelerado da fortuna ocorre em meio ao aprofundamento das investigações sobre o Banco Master e sobre o próprio Vorcaro. Segundo as informações obtidas pelo jornal Estado de S. Paulo, a evolução patrimonial do empresário coincide com o período em que surgiram suspeitas de fraudes no sistema financeiro, apuradas em investigações da Polícia Federal e também em procedimentos envolvendo a Comissão de Valores Mobiliários.

Os números chamam atenção não apenas pela dimensão do avanço patrimonial, mas também pelo contexto em que ele se deu. Em 2024, ano em que o Banco Master começou a enfrentar dificuldades financeiras e passou a ser negociado no mercado, Vorcaro registrou um aumento de 86,9% em seus bens declarados. Em 2023, seu patrimônio informado à Receita era de R$ 1,4 bilhão. No ano seguinte, o total saltou para R$ 2,6 bilhões.

A evolução descrita nos documentos da Receita revela uma trajetória meteórica. Em 2015, Vorcaro declarava R$ 2,8 milhões em bens e direitos. Em 2021, esse montante já havia chegado a R$ 815,2 milhões. Em 2022, passou para R$ 1,2 bilhão. Em 2024, atingiu a marca bilionária de R$ 2,6 bilhões, consolidando uma ascensão patrimonial que agora está sob forte escrutínio de órgãos de controle e investigação.

Outro dado que aparece no material enviado à CPI do INSS é a manutenção de elevadas quantias em dinheiro vivo. Segundo os documentos, Vorcaro declarou à Receita Federal possuir R$ 1.386.000,00 em espécie em dezembro de 2023. Ao longo de 2024, esse valor foi reduzido. Em dezembro daquele ano, o banqueiro informou ao Fisco manter R$ 250 mil em dinheiro vivo.

A composição do patrimônio também mudou radicalmente ao longo dos anos. Há uma década, a maior parte dos bens declarados estava concentrada em aplicações de renda fixa em bancos tradicionais e em carros de luxo, entre eles uma Range Rover avaliada em R$ 410 mil. Já em 2024, a estrutura patrimonial passou a refletir um volume muito maior de participações empresariais e ativos de alto valor. Somente a integralização de ações do Banco Master alcançou R$ 517 milhões. Além disso, Vorcaro declarou R$ 47 milhões em relógios e obras de arte.

Os documentos também apontam uma forte expansão no setor imobiliário. De acordo com os dados obtidos pela CPI, entre 2017 e 2025 Daniel Vorcaro adquiriu 13 imóveis em São Paulo e Minas Gerais, com valor total de alienação de R$ 191 milhões. Dez desses imóveis, ainda segundo a documentação, foram comprados à vista, elemento que reforça o interesse das autoridades na origem e na dinâmica de formação desse patrimônio.

As investigações da Polícia Federal sustentam a suspeita de que o enriquecimento de Vorcaro teria sido impulsionado, ao menos desde 2019, por operações financeiras fraudulentas. Esse conjunto de suspeitas vem sendo apurado em diferentes frentes. Em 2020, a Operação Fundo Fake investigou o desvio de recursos de fundos de previdência de Rondônia para particulares. Vorcaro foi alvo dessa apuração.

As apurações mais recentes indicam que o Banco Master teria adotado estratégias ainda mais amplas para movimentar recursos do sistema financeiro em direção ao patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares. É nesse contexto que ganhou destaque a Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de fraude baseado na emissão e negociação de ativos sem lastro real.

Segundo a investigação, a instituição teria comercializado títulos e carteiras de crédito com promessa de retornos elevados, mas sem garantias efetivas de pagamento. O ponto mais grave, de acordo com os indícios reunidos até agora, é a suspeita de que o Banco Master tenha vendido R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB, banco público do Distrito Federal.

Ainda conforme o material da investigação, documentos falsos teriam sido apresentados ao Banco Central com o objetivo de tentar dar aparência de regularidade à operação. A suspeita eleva a gravidade do caso, pois aponta para uma possível engrenagem de fraude com impacto direto sobre a solidez e a credibilidade do sistema financeiro.

O caso lança nova luz sobre a expansão do Banco Master e sobre o ritmo incomum de enriquecimento de seu controlador. Em um cenário em que o banco passou a enfrentar dificuldades e a ser negociado no mercado, o avanço patrimonial de Vorcaro deixa de ser apenas um dado econômico e passa a ser também uma peça central nas investigações sobre eventuais irregularidades.

A combinação entre crescimento explosivo da fortuna, aquisição acelerada de imóveis, grandes valores em espécie, aumento de participação acionária e suspeitas de ativos sem lastro ajuda a explicar por que o nome de Daniel Vorcaro se tornou um dos focos mais sensíveis das apurações em curso. O material enviado pela Receita à CPI do INSS amplia a pressão política e institucional sobre o caso e reforça a necessidade de esclarecimentos sobre a origem e a sustentação desse patrimônio bilionário.