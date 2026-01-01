Retrospectiva de 2025: guerras, violência e conspirações

Por guerras, refiro-me aos focos de tensão em cerca de 16 lugares ao redor do mundo, de leste a oeste e de norte a sul. Por intimidação, refiro-me ao ocupante da Casa Branca, que substituiu o direito internacional por suas próprias leis, decisões e caprichos. Por conspirações, refiro-me ao que está sendo tramado contra a Palestina, em primeiro lugar, e contra os árabes em geral, bem como contra o Irã e a Turquia. Refiro-me também ao envolvimento de alguns estados árabes que normalizaram relações com Israel, aberta ou secretamente, nessas conspirações, sendo as mais recentes os acontecimentos nas províncias iemenitas de Hadramawt e Al-Mahra, o reconhecimento da República da Somalilândia como prelúdio para o deslocamento da população de Gaza e os ataques das Forças Democráticas Sírias (FDS) a bairros de Aleppo. Essas três características são os aspectos mais marcantes do ano passado, dos quais não me arrependo.

Ao final de um ano cujos fios se desfazem e no início de um novo, cujo amanhecer respira a luz da esperança de que será melhor que os anteriores, gostaria de revisitar os eventos mais importantes do ano sob a perspectiva das Nações Unidas, que é como uma grande esfera girando em seu eixo. Se você estiver em seu topo, poderá ver o mundo em todas as suas manchas pretas, verdes e cinzentas. Você vê regiões devastadas pela fome, milhões fugindo de seus países em busca de refúgio, o deserto avançando sobre as terras verdes e transformando-as novamente em deserto, furacões, avalanches e lava vulcânica irrompendo em diversas direções, crianças presas em zonas de conflito clamando por ajuda, sem ninguém para alimentá-las ou protegê-las do medo, pessoas sendo perseguidas por ditadores por falarem livremente, jornalistas — liderados por Anas al-Sharif — tentando se proteger sob fogo intenso, e um grupo de autoridades internacionais curvando-se a indivíduos violentos em busca de concessões, culpando a vítima por sua própria morte. O ano de 2025 foi um dos piores para a organização internacional, em que princípios se chocaram com interesses, o direito internacional com a lei do mais forte e a voz da vítima com a versão do agressor, resultando nesses desfechos.

Guerras - Ao final do ano, incêndios devastavam o Sudão e a Palestina em toda a sua complexidade, assim como o Líbano, a Síria (com seus diversos adversários), o Iêmen, a Ucrânia, o Congo, Ruanda, o Mali, a Nigéria, a Somália, o Haiti, o Camboja, a Tailândia e Mianmar. Os conflitos mais recentes ocorreram na Venezuela. O ano de 2025 testemunhou uma guerra entre o Irã e a entidade sionista, uma agressão estadunidense contra o Irã e uma agressão sionista contra o Catar. Havia tensões já armadas, ou prestes a explodir em conflitos armados, na Líbia, na República Centro-Africana, no Níger, em Moçambique e no Saara Ocidental. A maioria desses conflitos foi fabricada por países ocidentais e seus aliados no Oriente Médio, na Ásia e na África. Os fabricantes de armas operavam além da capacidade, portanto as chamas da guerra precisavam ser alimentadas. Para que serviu a Organização das Nações Unidas, senão para prevenir conflitos armados ou detê-los depois que eclodem? Como o secretário-geral pode dormir tranquilo enquanto milhares de pessoas morrem? Não deveríamos perguntar a Guterres: “Por que o senhor não pensa em renunciar?” A resposta foi quase um jogo de palavras absurdo: “Muitos ficariam felizes com a minha renúncia” e não temos dúvidas de que ele se referia à entidade sionista.

Assédio Moral - Trump retornou à Casa Branca e, com ele, as práticas que testemunhamos durante seu primeiro mandato. Para ele, o direito internacional é mera tinta no papel, destinada a ser pisoteada como bem entender. Quem de nós não se lembra de sua decisão de reconhecer Jerusalém como a capital eterna e indivisível de Israel, da transferência da embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém, do reconhecimento das Colinas de Golã, ocupadas desde 1967, como parte de Israel, e do reconhecimento do Saara Ocidental como território marroquino em troca da normalização das relações com Israel? Como afirmou seu então assessor Jason Greenblatt, em 23 de julho de 2019, no Conselho de Segurança da ONU, o direito internacional não vale nada. “Consenso internacional não é direito internacional”, disse ele, e “as resoluções do Conselho de Segurança da ONU não valem nada e não há sentido em ficar se referindo a elas constantemente, porque são redigidas de forma vaga.” Em seu infame discurso, ele acrescentou: “Jerusalém é a capital eterna de Israel. Os palestinos têm o direito de sonhar, mas a realidade é uma coisa, e sonhos ou aspirações são outra.”

Mas a Autoridade Palestina, em Ramallah, se recusa a aprender. Quanto ao mandato atual de Trump, suas táticas de intimidação ultrapassaram todas as fronteiras. Suas decisões e ameaças bizarras atingiram Canadá, México, Panamá, Dinamarca, África do Sul, Nigéria, Colômbia, Venezuela, China, Rússia, Ucrânia, Egito, Jordânia e Palestina. E o que está por vir prenuncia decisões ainda mais perigosas. Ele quer redesenhar mapas, fronteiras, identidades e dados demográficos de países e impor sanções à sua vontade. Interfere em eleições em toda a América do Sul para garantir que o vencedor seja alguém de sua preferência; caso contrário…

Ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o Clima, da Organização Mundial da Saúde, do Conselho de Direitos Humanos e da UNESCO. Impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional e a Francesca Albanese, Relatora Especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados. Suspendeu completamente o financiamento da UNRWA, pediu sua dissolução e a acusou de ser uma organização antissemita. Até o final do ano, deixou de pagar as contribuições dos Estados Unidos para o orçamento regular da ONU e para o orçamento de manutenção da paz.

A forma como atacou o Irã e como agora cerca a Venezuela é sem precedentes. Depois, alega ter resolvido oito conflitos. Estranhamente, nenhum deles realmente chegou ao fim — nem entre Camboja e Tailândia, nem entre Ruanda e Congo, nem entre Irã e Israel. Também alegou ter interrompido uma guerra fictícia entre Egito e Etiópia. Quanto à guerra em Gaza, ele apenas a “interrompeu” unilateralmente: deu carta branca a Israel enquanto amarrava as mãos da resistência, e o assassinato de palestinos não cessou por um único dia. Depois de tudo isso, acredita que merece o Prêmio Nobel da Paz.

Conspirações - Na minha opinião, a maior conspiração contra o povo palestino — e Gaza em particular — é a Resolução 2803, que adotou o plano de paz de Trump para Gaza. Considero-a a resolução mais perigosa, complexa e insidiosa que o Conselho de Segurança já aprovou em relação à questão palestina. Ela legitima o neocolonialismo, abençoa a ocupação e permite que Israel decida quando sua segurança estará garantida, quem entra e sai de Gaza, quem administra seus assuntos, quem mantém a segurança dentro da região e quem distribui alimentos e medicamentos, cujas quantidades serão determinadas por Israel. A Autoridade Palestina, sediada em Ramallah, os Estados árabes em conjunto, a Turquia e o Paquistão acolheram a resolução. Essa resolução é o ápice de uma conspiração contra o povo palestino, equivalente, a meu ver, ao plano de partilha de 1947 e aos Acordos de Oslo de 1993 (ou à decepção, se preferir). Ela completa a destruição da causa palestina com um selo de aprovação palestino, árabe, islâmico e internacional.

A lista de conspiradores contra a Palestina em 2025 é extensa. Mencionemos apenas alguns exemplos: aqueles que assinaram o acordo de gás de 35 bilhões de dólares com Israel; aqueles que firmaram acordos de segurança com o país; aqueles que mantiveram rotas comerciais abertas com Israel; aqueles que receberam ministros e delegações israelenses; aqueles que impediram o povo palestino de hastear a bandeira palestina; aqueles que aumentaram as importações provenientes de Israel; aqueles que apertaram o cerco em torno dos palestinos; aqueles que participaram das comemorações da entidade sionista em Nova York, chamando-as falsamente de Dia da Independência; e aqueles que reconheceram um Estado palestino apenas no papel, enquanto suas armas continuavam a fluir para a entidade sionista.

Não se deixem enganar por discursos adocicados sobre um Estado palestino enquanto os colonos minam qualquer possibilidade de seu estabelecimento. Esses países apenas emitem declarações de objeção, condenação e exigências enquanto, simultaneamente, os carregamentos de armas continuam a fluir para os campos da entidade sionista. Que ninguém afirme que esses países apoiam a Palestina e seu projeto nacional. Trata-se apenas de injeções anestésicas, à espera de eliminar completamente o projeto estatal que os grupos de Oslo nos prometeram há 32 anos — e que ainda aguardamos.

Misericórdia aos mártires, cura aos feridos, liberdade aos prisioneiros e que o nosso povo oprimido tenha saúde em todos os anos.