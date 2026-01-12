Reviravolta no Globo de Ouro

(Hollywood, urgente) Constrangidos e humilhados pelos brilhantes argumentos do grande crítico cinematográfico Silas Malafaia, e de seus discípulos, os jurados e os organizadores do Globo de Ouro houveram por bem retirar os prêmios de Wagner Moura e de Kleber Mendonça Filho.

Ajoelhados no milho, e à beira de praticar o harakiri, rezam para serem perdoados pela heresia, e esperam ansiosamente receber os nomes que, na opinião desses luminares, devem ser premiados no lugar deles.

Os organizadores já preparam uma nova cerimônia, na qual vão anunciar que Wagner Moura e Kleber Mendonça e seus descendentes serão banidos para sempre nas futuras premiações, para não correrem o risco de novas humilhações.



