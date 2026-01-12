TV 247 logo
      Alex Solnik

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

        Reviravolta no Globo de Ouro

        Nova cerimônia está sendo preparada

        Wagner Moura em 'O Agente Secreto' (Foto: Divulgação)

        (Hollywood, urgente) Constrangidos e humilhados pelos brilhantes argumentos do grande crítico cinematográfico Silas Malafaia, e de seus discípulos, os jurados e os organizadores do Globo de Ouro houveram por bem retirar os prêmios de Wagner Moura e de Kleber Mendonça Filho. 

        Ajoelhados no milho, e à beira de praticar o harakiri, rezam para serem perdoados pela heresia, e esperam ansiosamente receber os nomes que, na opinião desses luminares, devem ser premiados no lugar deles. 

        Os organizadores já preparam uma nova cerimônia, na qual vão anunciar que Wagner Moura e Kleber Mendonça e seus descendentes serão banidos para sempre nas futuras premiações, para não correrem o risco de novas humilhações.


         

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

