Ricardo Salles estaria abrindo a porteira da corrupção e fisiologismo bolsonarista?

As acusações feitas pelo ex-ministro do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, sobre uma possível negociação de vaga ao Senado são graves demais para serem tratadas apenas como mais um capítulo da guerra interna da direita brasileira. O conteúdo revelado, somado ao contexto político e administrativo em torno dos personagens envolvidos, ultrapassa a esfera da disputa eleitoral e entra diretamente no terreno do interesse público, da moralidade administrativa e da possível prática de crimes eleitorais.



Não se trata aqui de transformar Salles em símbolo de virtude ou em paladino anticorrupção. O próprio ex-ministro carrega um histórico profundamente questionável. Foi durante sua passagem pelo Ministério do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro que se consolidou a política de desmonte da fiscalização ambiental, sintetizada na célebre ideia de “passar a boiada” enquanto o país enfrentava a pandemia. Sua trajetória pública jamais autorizaria qualquer tentativa de reabilitação moral automática.



Mas o fato de o denunciante possuir um histórico controverso não elimina a gravidade do que foi denunciado. Pelo contrário: quando um integrante do próprio núcleo bolsonarista aponta a existência de uma possível comercialização de espaço político, o caso exige ainda mais atenção das instituições. O silêncio diante disso seria um convite à naturalização do que há de mais degradante na política brasileira.



E é justamente nesse contexto que entram as referências feitas por Salles ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado. As falas atribuídas ao ex-ministro não descrevem apenas divergências políticas ou disputas eleitorais internas. Elas insinuam a existência de um ambiente em que alianças, apoio partidário e espaços de poder poderiam estar sendo tratados sob lógica de negociação e conveniência pessoal. Não é um detalhe periférico: é parte central da denúncia.



A gravidade aumenta porque o nome de André do Prado aparece associado exatamente a esse modelo de construção política marcado pelo fisiologismo e pela ocupação pragmática de estruturas de poder. Quando um integrante do bolsonarismo sugere que há interesses cruzados envolvendo apoio político, disputa ao Senado e articulações de bastidor movimentando milhões de reais, o debate deixa de ser apenas eleitoral. Passa a ser institucional.



As denúncias ainda ganham contornos mais delicados quando observadas ao lado das suspeitas envolvendo o DNIT durante o governo Bolsonaro. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes se tornou, ao longo daquele governo, um dos símbolos do loteamento político da máquina pública, frequentemente associado a interesses paroquiais, barganhas parlamentares e distribuição de influência regional. A lógica da ocupação de estruturas do Estado para alimentar projetos pessoais corroeu a credibilidade das instituições e banalizou práticas incompatíveis com a ética republicana.



Por isso, reduzir o episódio a uma mera “briga da direita” seria um erro conveniente. O que emerge dessas revelações é a possibilidade concreta de crimes eleitorais, tráfico de influência, abuso de poder político e até corrupção envolvendo espaços estratégicos da República. E quando áudios, relatos e acusações dessa magnitude vêm a público, não cabe às instituições assistir passivamente.



O Ministério Público Eleitoral não pode fingir que nada aconteceu. A existência dos áudios com a imagem do ex-ministro torna inevitável a abertura de procedimentos de apuração. A omissão institucional, nesse caso, teria um efeito devastador: passaria à sociedade a mensagem de que determinados grupos políticos podem negociar poder e influência sem qualquer consequência jurídica, mesmo diante de indícios graves tornados públicos.



O ponto central é que as denúncias feitas por Salles ajudam a iluminar um modo de funcionamento da extrema direita brasileira que vai muito além do discurso moralista utilizado em campanhas eleitorais. Por trás da retórica anticorrupção e da defesa da “nova política”, surgem acusações de fisiologismo, negociação de cargos, loteamento de estruturas públicas e possível tráfico de influência. Se há indícios concretos disso, cabe investigação rigorosa, ampla e transparente. Não por conveniência política, mas porque a democracia exige que denúncias dessa dimensão sejam apuradas com seriedade e independência.