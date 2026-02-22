“Rubro de modéstia”
Ou Lula me leu, ou pensa como eu
Deu no UOL:
“O presidente Lula foi questionado neste domingo sobre o que pensa das críticas que evangélicos têm feito à ala Neoconservadores em Conserva, da Acadêmicos de Niterói, que o homenageou no Carnaval. A escola foi rebaixada do Grupo Especial. "Eu não penso", respondeu Lula, em entrevista coletiva em Nova Déli, na Índia. “Porque eu não sou carnavalesco, não fiz o samba-enredo, não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado.”
Ou o Lula leu meu artigo (“O crime eleitoral”), ou pensa exatamente como eu. Qualquer das hipóteses me deixa “rubro de modéstia”, como dizia Murilo Felisberto, a “Rainha” do Jornal da Tarde, segundo me confidenciou um de seus braços-direitos, Moisés Rabinovici.
