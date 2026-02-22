Lula quer levar PF a Trump para tratar de ações contra o crime organizado

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que pretende levar representantes da Polícia Federal (PF) para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a fim de aprofundar a cooperação no combate ao crime organizado na América Latina. A declaração de Lula, segundo a coluna de Nelson de Sá, no UOL, foi dada ao fim de sua visita oficial de quatro dias à Índia, em entrevista coletiva concedida em Nova Déli.

Segundo a reportagem, a viagem a Washington ainda não tem data definida, mas deverá incluir discussões sobre segurança regional em meio às operações militares norte-americanas na América Latina, anunciadas como ações contra o narcotráfico.

Plano de cooperação com os EUA

Durante a coletiva, Lula detalhou os temas que pretende tratar com o governo estadunidense. “Nessa conversa, quero aprofundar o combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas, à lavagem de dinheiro”, afirmou. “Qualquer coisa que puder colocar os magnatas da corrupção na cadeia, estamos dispostos a trabalhar”, completou. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, acompanhou a entrevista.

Lula ressaltou que a instituição deve integrar agendas internacionais do governo. “Agora, onde eu for, a PF vai atrás, porque nós precisamos construir parcerias para combater o crime organizado”, disse. “É por isso que, quando eu for conversar com o presidente Trump, vamos levar a nossa Polícia Federal”, acrescentou.

Envio de dados e pedido de prisão

O presidente informou ainda que o governo brasileiro enviou às autoridades dos Estados Unidos dados sobre um contrabandista de combustíveis, incluindo a foto da residência dele em Miami, na Flórida. “Eu quero prendê-lo”, declarou. E acrescentou: “se o governo americano estiver disposto a combater o crime organizado, nós estaremos na linha de frente, para acabar de uma vez por todas, inclusive reivindicando mandar para nós os bandidos que estão lá, os brasileiros que cometem crime”.

Ao descrever a atuação das organizações criminosas, Lula afirmou tratar-se de “uma indústria multinacional altamente sofisticada, com braço no Poder Judiciário, com braço na política, no empresariado, com braço em todo lugar da humanidade”.

Críticas às operações militares na região

O presidente também comentou as operações militares conduzidas pelos Estados Unidos na América Latina. Segundo ele, o Brasil defende uma postura baseada no respeito à soberania regional. Lula afirmou querer “uma relação respeitosa na América Latina, porque nós definimos que a nossa zona é de paz”. Ele lembrou que a região não possui armas nucleares.

Ao abordar o cenário internacional, declarou: “a gente quer viver tranquilo, só quer crescer economicamente, melhorar a vida. E eu quero discutir isso com ele. Qual é o papel dos Estados Unidos na América do Sul? É de ajudar ou de ficar ameaçando? Agora ele está ameaçando o Irã. É preciso colocar um paradeiro nisso. O mundo está precisando de tranquilidade. O mundo precisa de paz.”