Lula diz que vai discutir com Trump o papel dos EUA na América do Sul: 'é de ajudar ou ameaçar?'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (22) que pretende discutir diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o papel de Washington no cenário internacional, especialmente na América do Sul. Em coletiva de imprensa na Índia, Lula defendeu que é necessário conter o que classificou como ameaças feitas por Trump a outros países.

Na entrevista, Lula disse que deseja abordar o posicionamento estadunidense na região e citou recentes declarações de Trump sobre o Irã como exemplo de postura que, segundo ele, precisa ser revista.

“Quero discutir com eles qual é o papel dos Estados Unidos na América do Sul. Qual é o papel deles? É de ajudar ou de ficar ameaçando? Agora está ameaçando o Irã, ou seja, é preciso colocar um paradeiro nisso”, afirmou Lula.

Na quinta-feira (19), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que poderia adotar novas medidas, incluindo ações militares, em relação ao Irã. “Podemos ter de dar um passo adiante, ou talvez não”. Talvez vamos fazer um acordo. Vocês vão descobrir nos próximos 10 dias, provavelmente”, declarou durante a primeira reunião do Conselho de Paz sobre a Faixa de Gaza.

Reunião com Trump em Washington

Lula informou que a reunião presencial com Trump deve ocorrer na segunda metade de março, em Washington. O encontro foi acertado após conversa telefônica entre os dois líderes, mas a data ainda não foi oficialmente definida.

O presidente afirmou que pretende utilizar o encontro para reforçar a negociação direta como instrumento diplomático. “Eu acredito muito em uma coisa chamada negociação. Você sabe que essa história de química entre eu e o Trump, acredito muito que nós, seres humanos, a nossa relação é química mesmo. De você tocar na mão, de você olhar no olho, de você poder conversar diretamente com as pessoas, que você pode resolver qualquer problema. Eu acredito muito nisso. Aliás, eu faço isso a vida inteira. E eu quero continuar fazendo isso e quero fazer essa reunião com o Trump para isso”, disse.

Agenda inclui minerais críticos e terras raras

Segundo Lula, todos os temas estarão abertos ao debate, incluindo a exploração de minerais críticos e terras raras, assunto já mencionado anteriormente.

“Nós somos dois homens com 80 anos de idade, portanto, a gente não pode ficar brincando de fazer democracia. A gente tem que tratar com muita seriedade. E eu disse para o telefone ao presidente Trump, é preciso a gente pegar um na mão do outro, olhar um no olho do outro, para a gente ver o que a gente quer entre o Brasil e os Estados Unidos”, declarou.

O presidente acrescentou que não haverá restrições na pauta. “E não tem veto, não tem nada proibido na mesa de negociação. Vamos colocar todos os temas na mesa de negociação. Se é para combater o clima organizado, nós estamos nessa para combater. Se é para fazer parceria com o Brasil, se é para poder explorar minerais críticos desde que o processo de transformação aconteça no Brasil, vamos conversar”, ressaltou.