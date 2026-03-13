Rumores sobre domiciliar crescem com internação de Bolsonaro e abrem nova frente de pressão sobre o STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ao hospital nesta sexta-feira (13), em Brasília, com quadro de broncopneumonia, febre alta, calafrios, vômitos e queda na oxigenação, segundo boletins médicos e relatos públicos divulgados ao longo do dia. A internação, em UTI, reabriu imediatamente em Brasília uma leitura política já em circulação: a de que o episódio pode reforçar a ofensiva da família Bolsonaro por uma prisão domiciliar de caráter humanitário.

É nesse ponto que os rumores ganharam corpo no circuito político e nas redes bolsonaristas. Não há, até aqui, prova pública de simulação ou de manobra deliberada do ex-presidente. O que existe, com base factual, é outra coisa: a defesa e os aliados de Bolsonaro já vinham tentando converter seu estado clínico em argumento jurídico para tirá-lo do regime prisional, e a internação desta sexta deu novo fôlego a essa pressão.

Na semana passada, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão que negou a prisão domiciliar a Bolsonaro. O argumento central foi que, apesar do quadro de saúde alegado pela defesa, não estavam presentes os requisitos exigidos para a concessão do benefício. Agora, com a nova intercorrência e a transferência para o hospital, o clã tenta recolocar o tema na agenda política e judicial.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já fez publicamente novo apelo por uma domiciliar humanitária, afirmando que manter o pai preso nessas condições seria “brincar” com sua vida. A fala ajuda a entender o movimento. A internação não opera apenas como fato médico. Ela passa a funcionar também como peça de pressão institucional e como instrumento de mobilização da base bolsonarista, que há meses tenta consolidar a imagem de Bolsonaro como perseguido político.

No quadro político-eleitoral de 2026, isso interessa diretamente a Flávio. Quanto mais o pai aparece fragilizado, mais o filho tenta ocupar o papel de herdeiro político e porta-voz emocional do bolsonarismo. A doença real, nesse arranjo, convive com um uso político evidente do sofrimento, algo que o clã domina há anos. O corpo de Bolsonaro volta a ser apresentado como prova de martírio, enquanto a condenação por trama golpista tenta ser empurrada para segundo plano.

O pano de fundo amplia a sensibilidade do episódio. O STF atravessa desgaste político com o caso Master, que abriu nova frente de desgaste sobre a Corte e alimentou a retórica de confronto de setores da direita contra o Supremo. O próprio portal do STF registra decisões recentes sobre o escândalo, inclusive a retirada de sigilo de investigações ligadas ao banco. Esse ambiente faz crescer, entre aliados de Bolsonaro, a aposta de que o tribunal estaria mais exposto a pressões políticas.

Daí nascem os rumores desta sexta-feira. Não como fato comprovado de que Bolsonaro estaria “cavando” a domiciliar, mas como leitura política de que a nova internação encaixa quase perfeitamente na estratégia do clã: reforçar a tese de perseguição, constranger o STF e manter a base em estado de mobilização permanente. Em Brasília, ninguém subestima a capacidade bolsonarista de transformar intercorrência médica em ativo eleitoral.

Dito isso, o dado concreto continua sendo outro: Bolsonaro está internado, Flávio reativou o pedido de domiciliar, e o Supremo já negou esse benefício dias atrás. O restante, por ora, pertence mais ao campo da disputa de narrativa do que ao da prova. E é justamente aí que o bolsonarismo costuma operar com mais eficiência.