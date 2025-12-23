Russofobia europeia e a rejeição da paz na Europa: Um fracasso de dois séculos

Publicado originalmente no CIRSD

A Europa rejeitou repetidamente a paz com a Rússia em momentos em que uma solução negociada era possível, e essas rejeições provaram ser profundamente contraproducentes. Do século XIX até o presente, as preocupações de segurança da Rússia foram tratadas não como interesses legítimos a serem negociados dentro de uma ordem europeia mais ampla, mas como transgressões morais a serem resistidas, contidas ou anuladas. Esse padrão persistiu em regimes russos radicalmente diferentes — czarista, soviético e pós-soviético — sugerindo que o problema reside não primordialmente na ideologia russa, mas na recusa persistente da Europa em reconhecer a Rússia como um ator legítimo e em pé de igualdade em matéria de segurança.

Meu argumento não é que a Rússia tenha sido inteiramente benigna ou confiável. Em vez disso, é que a Europa tem aplicado consistentemente padrões duplos na interpretação de segurança. A Europa trata seu próprio uso da força, a formação de alianças e a influência imperial ou pós-imperial como normais e legítimos, enquanto interpreta comportamentos russos semelhantes — especialmente perto das próprias fronteiras da Rússia — como inerentemente desestabilizadores e inválidos. Essa assimetria restringiu o espaço diplomático, deslegitimou o compromisso e tornou a guerra mais provável. Da mesma forma, esse ciclo autodestrutivo permanece a característica definidora das relações entre a Europa e a Rússia no século XXI.

Uma falha recorrente ao longo dessa história tem sido a incapacidade — ou recusa — da Europa em distinguir entre a agressão russa e o comportamento russo em busca de segurança. Em múltiplos períodos, ações interpretadas na Europa como evidência de expansionismo russo inerente foram, da perspectiva de Moscou, tentativas de reduzir a vulnerabilidade em um ambiente percebido como cada vez mais hostil. Enquanto isso, a Europa interpretou consistentemente sua própria formação de alianças, seus destacamentos militares e sua expansão institucional como benignas e defensivas, mesmo quando essas medidas reduziam diretamente a profundidade estratégica russa. Essa assimetria está no cerne do dilema de segurança que repetidamente escalou para conflito: a defesa de um lado é tratada como legítima, enquanto o medo do outro lado é descartado como paranoia ou má-fé.

A russofobia ocidental não deve ser entendida primordialmente como hostilidade emocional contra os russos ou a cultura russa. Em vez disso, opera como um preconceito estrutural enraizado no pensamento europeu sobre segurança: a suposição de que a Rússia é a exceção às regras diplomáticas normais. Enquanto se presume que outras grandes potências possuem interesses legítimos de segurança que devem ser equilibrados e levados em consideração, os interesses da Rússia são presumidos ilegítimos, a menos que se prove o contrário. Essa suposição sobrevive a mudanças de regime, ideologia e liderança. Ela transforma divergências políticas em absolutos morais e torna o compromisso suspeito. Como resultado, a russofobia funciona menos como um sentimento do que como uma distorção sistêmica — uma distorção que mina repetidamente a própria segurança da Europa.

Analiso esse padrão ao longo de quatro grandes arcos históricos. Primeiro, examino o século XIX, começando com o papel central da Rússia no Concerto da Europa após 1815 e sua subsequente transformação na ameaça designada para a Europa. A Guerra da Crimeia emerge como o trauma fundador da russofobia moderna: uma guerra de escolha travada pela Grã-Bretanha e pela França, apesar da possibilidade de um compromisso diplomático, impulsionada pela hostilidade moralizada e pela ansiedade imperial do Ocidente, e não por uma necessidade inevitável. O memorando Pogodin de 1853 sobre o duplo padrão do Ocidente, com a famosa nota marginal do czar Nicolau I — "Este é o objetivo" —, serve não apenas como uma anedota, mas como uma chave analítica para o duplo padrão europeu e os compreensíveis medos e ressentimentos da Rússia.

Em segundo lugar, volto-me para os períodos revolucionário e entre guerras, quando a Europa e os Estados Unidos passaram da rivalidade com a Rússia para a intervenção direta nos assuntos internos russos. Analiso em detalhe as intervenções militares ocidentais durante a Guerra Civil Russa, a recusa em integrar a União Soviética num sistema duradouro de segurança coletiva nas décadas de 1920 e 1930 e o fracasso catastrófico da aliança contra o fascismo, baseando-me especialmente no trabalho de pesquisa de arquivo de Michael Jabara Carley. O resultado não foi a contenção do poder soviético, mas o colapso da segurança europeia e a devastação do próprio continente na Segunda Guerra Mundial.

Em terceiro lugar, o início da Guerra Fria representou o que deveria ter sido um momento decisivo para a correção do conflito; no entanto, a Europa, mais uma vez, rejeitou a paz quando esta poderia ter sido assegurada. Embora a Conferência de Potsdam tenha chegado a um acordo sobre a desmilitarização da Alemanha, o Ocidente posteriormente voltou atrás. Sete anos depois, o Ocidente rejeitou de forma semelhante a Nota de Stalin, que oferecia a reunificação alemã com base na neutralidade. A rejeição da reunificação pelo Chanceler Adenauer — apesar das claras evidências de que a oferta de Stalin era genuína — consolidou a divisão da Alemanha no pós-guerra, aprofundou o confronto entre os blocos e aprisionou a Europa em décadas de militarização.

Por fim, analiso o período pós-Guerra Fria, quando a Europa teve a oportunidade mais clara de escapar desse ciclo destrutivo. A visão de Gorbachev de uma “Casa Comum Europeia” e a Carta de Paris articularam uma ordem de segurança baseada na inclusão e na indivisibilidade. Em vez disso, a Europa optou pela expansão da OTAN, pela assimetria institucional e por uma arquitetura de segurança construída em torno da Rússia, e não com ela. Essa escolha não foi acidental. Refletiu uma grande estratégia anglo-americana — articulada mais explicitamente por Zbigniew Brzezinski — que tratava a Eurásia como a arena central da competição global e a Rússia como uma potência a ser impedida de consolidar sua segurança ou influência.

As consequências desse longo padrão de desprezo pelas preocupações de segurança da Rússia agora são visíveis com brutal clareza. A guerra na Ucrânia, o colapso do controle de armas nucleares, os choques energéticos e industriais na Europa, a nova corrida armamentista europeia, a fragmentação política da UE e a perda de autonomia estratégica da Europa não são aberrações. São os custos cumulativos de dois séculos de recusa da Europa em levar a sério as preocupações de segurança da Rússia.

Minha conclusão é que a paz com a Rússia não exige confiança ingênua. Exige o reconhecimento de que uma segurança europeia duradoura não pode ser construída negando a legitimidade dos interesses de segurança russos. Enquanto a Europa não abandonar esse reflexo, permanecerá presa em um ciclo de rejeição da paz quando esta se apresenta — e pagando preços cada vez mais altos por isso.

As origens da russofobia estrutural

O fracasso recorrente da Europa em construir a paz com a Rússia não é primordialmente um produto de Putin, do comunismo ou mesmo da ideologia do século XX. É muito mais antigo — e estrutural. Repetidamente, as preocupações de segurança da Rússia foram tratadas pela Europa não como interesses legítimos sujeitos a negociação, mas como transgressões morais. Nesse sentido, a história começa com a transformação da Rússia, no século XIX, de co-garantidora do equilíbrio europeu em ameaça designada ao continente.

Após a derrota de Napoleão em 1815, a Rússia deixou de ser periférica na Europa, tornando-se central. A Rússia teve um papel decisivo na derrota de Napoleão, e o czar foi um dos principais arquitetos do acordo pós-napoleônico. O Concerto da Europa foi construído sobre uma premissa implícita: a paz exige que as grandes potências se aceitem mutuamente como partes interessadas legítimas e que administrem as crises por meio da consulta, em vez de por meio de demonização moralizada. Contudo, em menos de uma geração, uma contraproposição ganhou força na cultura política britânica e francesa: a de que a Rússia não era uma grande potência comum, mas um perigo civilizacional — cujas demandas, mesmo quando locais e defensivas, deveriam ser tratadas como inerentemente expansionistas e, portanto, inaceitáveis.

Essa mudança é capturada com extraordinária clareza em um documento destacado por Orlando Figes em A Guerra da Crimeia: Uma História (2010), como tendo sido escrito no ponto de inflexão entre diplomacia e guerra: o memorando de Mikhail Pogodin ao czar Nicolau I em 1853. Pogodin lista episódios de coerção ocidental e violência imperial — conquistas distantes e guerras de escolha — e os contrasta com a indignação da Europa diante das ações russas em regiões adjacentes:

A França toma a Argélia da Turquia, e quase todos os anos a Inglaterra anexa mais um principado indiano: nada disso perturba o equilíbrio de poder; mas quando a Rússia ocupa a Moldávia e a Valáquia, ainda que temporariamente, isso perturba o equilíbrio de poder. A França ocupa Roma e permanece lá por vários anos em tempos de paz: isso não é nada; mas a Rússia só pensa em ocupar Constantinopla, e a paz da Europa fica ameaçada. Os ingleses declaram guerra aos chineses, que, ao que parece, os ofenderam: ninguém tem o direito de intervir; mas a Rússia é obrigada a pedir permissão à Europa se entrar em conflito com seu vizinho. A Inglaterra ameaça a Grécia para apoiar as falsas reivindicações de um judeu miserável e queima sua frota: essa é uma ação legítima; mas a Rússia exige um tratado para proteger milhões de cristãos, e isso é considerado um fortalecimento de sua posição no Oriente em detrimento do equilíbrio de poder.

Pogodin conclui: "Não podemos esperar nada do Ocidente além de ódio cego e malícia", ao que Nicolau escreveu, na nota de rodapé: "Esse é o objetivo".

A troca de informações entre Pogodin e Nicholas é importante porque define a patologia recorrente que se repete em todos os episódios importantes subsequentes. A Europa insistiria repetidamente na legitimidade universal de suas próprias reivindicações de segurança, enquanto tratava as reivindicações de segurança da Rússia como falsas ou suspeitas. Essa postura cria um tipo específico de instabilidade: torna o compromisso politicamente ilegítimo nas capitais ocidentais, levando ao colapso da diplomacia não porque um acordo seja impossível, mas porque reconhecer os interesses da Rússia é tratado como um erro moral.

A Guerra da Crimeia é a primeira manifestação decisiva dessa dinâmica. Embora a crise imediata envolvesse o declínio do Império Otomano e disputas sobre locais religiosos, a questão mais profunda era se a Rússia teria permissão para assegurar uma posição reconhecida na esfera do Mar Negro e dos Bálcãs sem ser tratada como uma potência invasora. Reconstruções diplomáticas modernas enfatizam que a crise da Crimeia diferiu das anteriores “crises orientais” porque os hábitos de cooperação do Concerto já estavam se deteriorando, e a opinião britânica havia se inclinado para uma postura anti-russa extrema que restringia o espaço para um acordo.

O que torna o episódio tão revelador é que uma solução negociada era possível. A Nota de Viena tinha como objetivo conciliar as preocupações russas com a soberania otomana e preservar a paz. No entanto, fracassou em meio à desconfiança e aos incentivos políticos para a escalada do conflito. Seguiu-se a Guerra da Crimeia. Ela não era "necessária" em um sentido estritamente estratégico; tornou-se provável porque o compromisso entre britânicos e franceses com a Rússia havia se tornado politicamente tóxico. As consequências foram contraproducentes para a Europa: baixas maciças, ausência de uma arquitetura de segurança duradoura e o enraizamento de um reflexo ideológico que tratava a Rússia como a exceção às negociações normais entre grandes potências. Em outras palavras, a Europa não alcançou a segurança ao rejeitar as preocupações de segurança da Rússia. Em vez disso, criou um ciclo mais longo de hostilidade que tornou as crises posteriores mais difíceis de gerir.

A campanha militar do Ocidente contra o bolchevismo

Esse ciclo se estendeu até a ruptura revolucionária de 1917. Quando o tipo de regime da Rússia mudou, o Ocidente não passou da rivalidade à neutralidade; em vez disso, caminhou para a intervenção ativa, considerando intolerável a existência de um Estado russo soberano fora da tutela ocidental.

A Revolução Bolchevique e a subsequente Guerra Civil produziram um conflito complexo envolvendo Vermelhos, Brancos, movimentos nacionalistas e exércitos estrangeiros. Crucialmente, as potências ocidentais não se limitaram a "observar" o desfecho. Elas intervieram militarmente na Rússia em vastas áreas — Rússia do Norte, as proximidades do Mar Báltico, o Mar Negro, a Sibéria e o Extremo Oriente — sob justificativas que rapidamente passaram de logística de guerra para mudança de regime.

Pode-se reconhecer a justificativa “oficial” padrão para a intervenção inicial: o temor de que suprimentos de guerra caíssem em mãos alemãs após a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e o desejo de reabrir uma Frente Oriental. Contudo, uma vez que a Alemanha se rendeu em novembro de 1918, a intervenção não cessou; ela se transformou. Essa transformação explica por que o episódio é tão importante: revela uma disposição, mesmo em meio à devastação da Primeira Guerra Mundial, de usar a força para moldar o futuro político interno da Rússia.

A obra de David Foglesong, *America's Secret War against Bolshevism* (1995) — publicada pela UNC Press e ainda a referência acadêmica padrão sobre a política externa dos EUA — captura isso com precisão. Foglesong enquadra a intervenção americana não como um espetáculo secundário confuso, mas como um esforço contínuo para impedir que o bolchevismo consolidasse o poder. Narrativas históricas recentes de alta qualidade trouxeram esse episódio de volta à atenção pública; notavelmente, *A Nasty Little War* (2024), de Anna Reid, descreve a intervenção ocidental como um esforço deliberado, porém mal executado, para derrubar a Revolução Bolchevique de 1917.

O próprio alcance geográfico é instrutivo, pois mina as alegações ocidentais posteriores de que os temores da Rússia eram mera paranoia. As forças aliadas desembarcaram em Arkhangelsk e Murmansk para operar no norte da Rússia; na Sibéria, entraram por Vladivostok e ao longo das linhas férreas; as forças japonesas se mobilizaram em larga escala no Extremo Oriente; e no sul, ocorreram desembarques e operações em torno de Odessa e Sebastopol. Mesmo uma visão geral básica das datas e dos teatros de operações da intervenção — de novembro de 1917 até o início da década de 1920 — demonstra a persistência da presença estrangeira e a vastidão de seu alcance.

E isso não foi mera “conselheira” ou presença simbólica. As forças ocidentais abasteceram, armaram e, em alguns casos, supervisionaram efetivamente as formações brancas. As potências intervenientes envolveram-se na sordidez moral e política da política branca, incluindo programas reacionários e atrocidades violentas. Essa realidade torna o episódio particularmente corrosivo para as narrativas morais ocidentais: o Ocidente não se opôs simplesmente ao bolchevismo; muitas vezes o fez aliando-se a forças cuja brutalidade e objetivos de guerra não se coadunavam com as reivindicações posteriores do Ocidente à legitimidade liberal.

Do ponto de vista de Moscou, essa intervenção confirmou o alerta feito por Pogodin décadas antes: a Europa e os Estados Unidos estavam preparados para usar a força para determinar se a Rússia teria permissão para existir como uma potência autônoma. Esse episódio tornou-se fundamental para a memória soviética, reforçando a convicção de que as potências ocidentais haviam tentado sufocar a revolução em seu berço. Demonstrou que a retórica moral ocidental sobre paz e ordem podia coexistir perfeitamente com campanhas coercitivas quando a soberania russa estava em jogo.

A intervenção também produziu uma consequência decisiva de segunda ordem. Ao entrar na guerra civil russa, o Ocidente, inadvertidamente, fortaleceu a legitimidade bolchevique internamente. A presença de exércitos estrangeiros e das Forças Brancas, apoiadas por estrangeiros, permitiu que os bolcheviques alegassem estar defendendo a independência russa contra o cerco imperial. Os relatos históricos consistentemente apontam a eficácia com que os bolcheviques exploraram a presença aliada para fins de propaganda e legitimidade. Em outras palavras, a tentativa de "quebrar" o bolchevismo ajudou a consolidar o próprio regime que buscava destruir.

Essa dinâmica revela o ciclo preciso da história: a russofobia se mostra estrategicamente contraproducente para a Europa. Ela impulsiona as potências ocidentais a adotarem políticas coercitivas que não resolvem o problema, mas o agravam. Gera ressentimentos e temores de segurança na Rússia, que posteriormente serão descartados pelos líderes ocidentais como paranoia irracional. Além disso, restringe o espaço diplomático futuro, ensinando à Rússia — independentemente do regime — que as promessas ocidentais de acordo podem ser insinceras.

No início da década de 1920, com a retirada das forças estrangeiras e a consolidação do Estado soviético, a Europa já havia feito duas escolhas cruciais que reverberariam pelo século seguinte. Primeiro, ajudou a fomentar uma cultura política que transformou disputas administráveis — como a crise da Crimeia — em grandes guerras, ao recusar-se a tratar os interesses russos como legítimos. Segundo, demonstrou, por meio da intervenção militar, a disposição de usar a força não apenas para conter a expansão russa, mas também para moldar a soberania russa e os rumos do regime. Essas escolhas não estabilizaram a Europa; pelo contrário, semearam as sementes para catástrofes subsequentes: o colapso da segurança coletiva no período entre guerras, a militarização permanente da Guerra Fria e o retorno da ordem pós-Guerra Fria à escalada de conflitos nas fronteiras.

Segurança coletiva e a escolha contra a Rússia

Em meados da década de 1920, a Europa se deparou com uma Rússia que havia sobrevivido a todas as tentativas — revolução, guerra civil, fome e intervenção militar estrangeira direta — de destruí-la. O Estado soviético que emergiu era pobre, traumatizado e profundamente desconfiado, mas também inegavelmente soberano. Nesse exato momento, a Europa enfrentou uma escolha que se repetiria diversas vezes: tratar essa Rússia como um ator legítimo de segurança, cujos interesses precisavam ser incorporados à ordem europeia, ou como um forasteiro permanente, cujas preocupações poderiam ser ignoradas, adiadas ou desconsideradas. A Europa escolheu a segunda opção, e o custo foi enorme.

O legado das intervenções aliadas durante a Guerra Civil Russa lançou uma longa sombra sobre toda a diplomacia subsequente. Da perspectiva de Moscou, a Europa não apenas discordara da ideologia bolchevique; ela tentara decidir o futuro político interno da Rússia pela força. Essa experiência teve um impacto profundo. Ela moldou as suposições soviéticas sobre as intenções ocidentais e criou um profundo ceticismo em relação às garantias ocidentais. Em vez de reconhecer essa história e buscar a reconciliação, a diplomacia europeia muitas vezes se comportou como se a desconfiança soviética fosse irracional — um padrão que persistiria durante a Guerra Fria e além.

Ao longo da década de 1920, a Europa oscilou entre o engajamento tático e a exclusão estratégica. Tratados como o de Rapallo (1922) demonstraram que a Alemanha, ela própria um pária após Versalhes, podia se engajar pragmaticamente com a Rússia Soviética. Contudo, para a Grã-Bretanha e a França, o engajamento com Moscou permaneceu provisório e instrumental. A URSS era tolerada quando servia aos interesses britânicos e franceses e marginalizada quando não o fazia. Nenhum esforço sério foi feito para integrar a Rússia em uma arquitetura de segurança europeia duradoura, em pé de igualdade.

Essa ambivalência se cristalizou em algo muito mais perigoso e autodestrutivo na década de 1930. Embora a ascensão de Hitler representasse uma ameaça existencial para a Europa, as principais potências do continente trataram repetidamente o bolchevismo como o maior perigo. Isso não era mera retórica; moldou escolhas políticas concretas — alianças rompidas, garantias adiadas e dissuasão enfraquecida.

É essencial ressaltar que este não foi um mero fracasso anglo-americano, nem uma história em que a Europa foi passivamente arrastada por correntes ideológicas. Os governos europeus exerceram sua capacidade de ação, e o fizeram de forma decisiva — e desastrosa. França, Grã-Bretanha e Polônia fizeram repetidamente escolhas estratégicas que excluíram a União Soviética dos acordos de segurança europeus, mesmo quando a participação soviética teria fortalecido a dissuasão contra a Alemanha de Hitler. Os líderes franceses preferiram um sistema de garantias bilaterais na Europa Oriental que preservasse a influência francesa, mas evitasse a integração de segurança com Moscou. A Polônia, com o apoio tácito de Londres e Paris, negou direitos de trânsito às forças soviéticas, mesmo para defender a Tchecoslováquia, priorizando seu medo da presença soviética em detrimento do perigo iminente de uma agressão alemã. Essas não foram decisões pequenas. Elas refletiram uma preferência europeia por lidar com o revisionismo hitlerista em vez de incorporar o poder soviético, e por arriscar a expansão nazista em vez de legitimar a Rússia como parceira de segurança. Nesse sentido, a Europa não apenas falhou em construir segurança coletiva com a Rússia; ela escolheu ativamente uma lógica de segurança alternativa que excluiu a Rússia e, em última análise, entrou em colapso sob suas próprias contradições.

Neste ponto, o trabalho de pesquisa de Michael Jabara Carley em arquivos é decisivo. Sua erudição demonstra que a União Soviética, particularmente sob o comando do Comissário de Relações Exteriores Maxim Litvinov, fez esforços contínuos, explícitos e bem documentados para construir um sistema de segurança coletiva contra a Alemanha nazista. Não se tratavam de gestos vagos. Incluíam propostas de tratados de assistência mútua, coordenação militar e garantias explícitas para estados como a Tchecoslováquia. Carley mostra que a entrada da União Soviética na Liga das Nações em 1934 foi acompanhada por genuínas tentativas russas de operacionalizar a dissuasão coletiva, e não simplesmente de buscar legitimidade.

No entanto, esses esforços colidiram com uma hierarquia ideológica ocidental na qual o anticomunismo se sobrepunha ao antifascismo. Em Londres e Paris, as elites políticas temiam que uma aliança com Moscou legitimasse o bolchevismo tanto interna quanto internacionalmente. Como documenta Carley, os formuladores de políticas britânicos e franceses se preocupavam repetidamente menos com as ameaças de Hitler do que com as consequências políticas da cooperação com a URSS. A União Soviética era tratada não como um parceiro necessário contra uma ameaça comum, mas como um fardo cuja inclusão "contaminaria" a política europeia.

Essa hierarquia teve profundas consequências estratégicas. A política de apaziguamento em relação à Alemanha não foi meramente uma interpretação equivocada de Hitler; foi produto de uma visão de mundo que considerava o revisionismo nazista como potencialmente controlável, enquanto via o poder soviético como inerentemente subversivo. A recusa da Polônia em conceder direitos de trânsito às tropas soviéticas para defender a Tchecoslováquia — mantida com o apoio tácito do Ocidente — é emblemática. Os estados europeus preferiam o risco da agressão alemã à certeza do envolvimento soviético, mesmo quando este era explicitamente defensivo.

O ápice desse fracasso ocorreu em 1939. As negociações anglo-francesas com a União Soviética em Moscou não foram sabotadas pela duplicidade soviética, ao contrário do que se disse posteriormente. Elas fracassaram porque a Grã-Bretanha e a França não estavam dispostas a assumir compromissos vinculativos ou a reconhecer a URSS como parceira militar em pé de igualdade. A reconstrução de Carley mostra que as delegações ocidentais chegaram a Moscou sem autoridade para negociar, sem urgência e sem apoio político para concluir uma aliança real. Quando os soviéticos repetidamente perguntavam a questão essencial de qualquer aliança — Vocês estão preparados para agir? — a resposta, na prática, era não.

O Pacto Molotov-Ribbentrop que se seguiu tem sido usado desde então como justificativa retroativa para a desconfiança ocidental. A obra de Carley inverte essa lógica. O pacto não foi a causa do fracasso da Europa; foi a consequência. Surgiu após anos de recusa do Ocidente em construir segurança coletiva com a Rússia. Foi uma decisão brutal, cínica e trágica — mas tomada num contexto em que a Grã-Bretanha, a França e a Polônia já haviam rejeitado a paz com a Rússia na única forma que poderia ter impedido Hitler.

O resultado foi catastrófico. A Europa pagou o preço não apenas com sangue e destruição, mas também com a perda de sua capacidade de decisão. A guerra que a Europa não conseguiu impedir destruiu seu poder, exauriu suas sociedades e reduziu o continente ao principal campo de batalha da rivalidade entre superpotências. Mais uma vez, rejeitar a paz com a Rússia não trouxe segurança; pelo contrário, gerou uma guerra muito pior em condições muito piores.

Seria de esperar que a magnitude deste desastre tivesse forçado uma reconsideração da abordagem da Europa em relação à Rússia após 1945. Mas não o fez.

De Potsdam à OTAN: A arquitetura da exclusão

Os anos imediatamente posteriores à guerra foram marcados por uma rápida transição da aliança para o confronto. Mesmo antes da rendição da Alemanha, Churchill instruiu, de forma surpreendente, os estrategistas militares britânicos a considerarem um conflito imediato com a União Soviética. A "Operação Impensável", elaborada em 1945, previa o uso do poderio anglo-americano — e até mesmo unidades alemãs rearmadas — para impor a vontade ocidental à Rússia em 1945 ou logo depois. Embora o plano tenha sido considerado militarmente inviável e, por fim, arquivado, sua própria existência revela o quão arraigada estava a suposição de que o poder russo era ilegítimo e deveria ser contido pela força, se necessário.

A diplomacia ocidental com a União Soviética também fracassou. A Europa deveria ter reconhecido que a União Soviética suportou o peso da derrota de Hitler — sofrendo 27 milhões de baixas — e que as preocupações de segurança da Rússia em relação ao rearme alemão eram totalmente reais. A Europa deveria ter internalizado a lição de que uma paz duradoura exigia a consideração explícita das principais preocupações de segurança da Rússia, sobretudo a prevenção de uma Alemanha remilitarizada que pudesse ameaçar novamente as planícies orientais da Europa.

Em termos diplomáticos formais, essa lição foi inicialmente aceita. Em Yalta e, de forma mais decisiva, em Potsdam, no verão de 1945, os Aliados vitoriosos chegaram a um consenso claro sobre os princípios básicos que regeriam a Alemanha do pós-guerra: desmilitarização, desnazificação, democratização, desmantelamento dos cartéis e reparações. A Alemanha deveria ser tratada como uma única unidade econômica; suas forças armadas deveriam ser desmanteladas; e sua futura orientação política deveria ser determinada sem rearmamento ou compromissos com alianças.

Para a União Soviética, esses princípios não eram abstratos; eram existenciais. Duas vezes em trinta anos, a Alemanha invadiu a Rússia, infligindo devastação em uma escala sem paralelo na história europeia. As perdas soviéticas na Segunda Guerra Mundial deram a Moscou uma perspectiva de segurança que não pode ser compreendida sem reconhecer esse trauma. A neutralidade e a desmilitarização permanente da Alemanha não eram moeda de troca; eram as condições mínimas para uma ordem pós-guerra estável do ponto de vista soviético.

Na Conferência de Potsdam, em julho de 1945, essas preocupações foram formalmente reconhecidas. Os Aliados concordaram que a Alemanha não teria permissão para reconstituir seu poder militar. A linguagem da conferência foi explícita: a Alemanha deveria ser impedida de “ameaçar novamente seus vizinhos ou a paz mundial”. A União Soviética aceitou a divisão temporária da Alemanha em zonas de ocupação precisamente porque essa divisão foi apresentada como uma necessidade administrativa, e não como um acordo geopolítico permanente.

No entanto, quase imediatamente, as potências ocidentais começaram a reinterpretar — e depois a desmantelar discretamente — esses compromissos. A mudança ocorreu porque as prioridades estratégicas dos EUA e do Reino Unido se alteraram. Como demonstra Melvyn Leffler em A Preponderance of Power (1992), os planejadores americanos rapidamente passaram a considerar a recuperação econômica alemã e o alinhamento político com o Ocidente como mais importantes do que manter uma Alemanha desmilitarizada e aceitável para Moscou. A União Soviética, outrora uma aliada indispensável, foi reinterpretada como uma potencial adversária cuja influência na Europa precisava ser contida.

Essa reorientação precedeu qualquer crise militar formal da Guerra Fria. Muito antes do Bloqueio de Berlim, a política ocidental começou a consolidar as zonas ocidentais econômica e politicamente. A criação da Bizona em 1947, seguida pela Trizona, contradisse diretamente o princípio de Potsdam, segundo o qual a Alemanha seria tratada como uma única unidade econômica. A introdução de uma moeda separada nas zonas ocidentais em 1948 não foi um ajuste técnico; foi um ato político decisivo que tornou a divisão alemã funcionalmente irreversível. Da perspectiva de Moscou, essas medidas representaram revisões unilaterais do acordo pós-guerra.

A resposta soviética — o Bloqueio de Berlim — tem sido frequentemente retratada como o primeiro ataque da agressão da Guerra Fria. No entanto, em contexto, parece menos uma tentativa de tomar Berlim Ocidental do que um esforço coercitivo para forçar o retorno à governança de quatro potências e impedir a consolidação de um Estado alemão ocidental independente. Independentemente de se julgar o bloqueio como acertado ou não, sua lógica estava enraizada no temor de que o Acordo de Potsdam estivesse sendo desmantelado pelo Ocidente sem negociação. Embora a ponte aérea tenha resolvido a crise imediata, não abordou a questão subjacente: o abandono de uma Alemanha unificada e desmilitarizada.

A ruptura decisiva ocorreu com a eclosão da Guerra da Coreia em 1950. O conflito foi interpretado em Washington não como uma guerra regional com causas específicas, mas como evidência de uma ofensiva comunista global monolítica. Essa interpretação reducionista teve profundas consequências para a Europa. Ela forneceu a forte justificativa política para o rearme da Alemanha Ocidental — algo que havia sido explicitamente descartado apenas alguns anos antes. A lógica agora se apresentava em termos inequívocos: sem a participação militar alemã, a Europa Ocidental não poderia ser defendida.

Este momento foi um divisor de águas. A remilitarização da Alemanha Ocidental não foi forçada pela ação soviética na Europa; foi uma escolha estratégica feita pelos Estados Unidos e seus aliados em resposta a um contexto globalizado da Guerra Fria que os EUA haviam construído. A Grã-Bretanha e a França, apesar das profundas ansiedades históricas em relação ao poder alemão, cederam à pressão americana. Quando a proposta da Comunidade Europeia de Defesa — um meio de controlar o rearme alemão — fracassou, a solução adotada foi ainda mais consequente: a adesão da Alemanha Ocidental à OTAN em 1955.

Da perspectiva soviética, isso representou o colapso definitivo do Acordo de Potsdam. A Alemanha não era mais neutra. Não era mais desmilitarizada. Agora estava inserida em uma aliança militar explicitamente orientada contra a URSS. Esse era precisamente o resultado que os líderes soviéticos buscavam evitar desde 1945, e que o Acordo de Potsdam havia sido concebido para impedir.

É essencial sublinhar a sequência dos eventos, pois ela é frequentemente mal compreendida ou invertida. A divisão e a remilitarização da Alemanha não foram resultado de ações russas. Quando Stalin fez sua oferta de reunificação alemã em 1952, baseada na neutralidade, as potências ocidentais já haviam encaminhado a Alemanha rumo à integração à aliança e ao rearme. A Nota de Stalin não foi uma tentativa de sabotar uma Alemanha neutra; foi uma tentativa séria, documentada e, por fim, rejeitada, de reverter um processo já em curso.

Sob essa perspectiva, o acordo inicial da Guerra Fria não se apresenta como uma resposta inevitável à intransigência soviética, mas como mais um exemplo em que a Europa e os EUA optaram por subordinar as preocupações de segurança da Rússia à arquitetura da aliança da OTAN. A neutralidade da Alemanha não foi rejeitada por ser inviável, mas sim por entrar em conflito com uma visão estratégica ocidental que priorizava a coesão do bloco e a liderança dos EUA em detrimento de uma ordem de segurança europeia inclusiva.

Os custos dessa escolha foram imensos e duradouros. A divisão da Alemanha tornou-se a principal linha divisória da Guerra Fria. A Europa foi militarizada de forma permanente e armas nucleares foram implantadas em todo o continente. A segurança europeia foi externalizada para Washington, com toda a dependência e perda de autonomia estratégica que isso acarretou. Além disso, a convicção soviética de que o Ocidente reinterpretaria os acordos quando lhe conviesse foi reforçada mais uma vez.

Esse contexto é indispensável para a compreensão da Nota Stalin de 1952. Não foi uma “surpresa repentina”, nem uma manobra cínica desvinculada da história anterior. Foi uma resposta urgente a um acordo pós-guerra que já havia sido rompido — mais uma tentativa, como tantas outras antes e depois, de garantir a paz por meio da neutralidade, apenas para ver essa oferta rejeitada pelo Ocidente.

1952: A rejeição da reunificação alemã

Vale a pena examinar a Nota de Stalin com mais detalhes. O apelo de Stalin por uma Alemanha reunificada e neutra não era ambíguo, hesitante ou insincero. Como Rolf Steininger demonstrou de forma conclusiva em A Questão Alemã: A Nota de Stalin de 1952 e o Problema da Reunificação (1990), Stalin propôs a reunificação alemã sob condições de neutralidade permanente, eleições livres, retirada das forças de ocupação e um tratado de paz garantido pelas grandes potências. Não se tratava de um gesto de propaganda; era uma oferta estratégica enraizada em um temor genuíno soviético do rearme alemão e da expansão da OTAN.

A pesquisa de arquivo de Steininger é devastadora para a narrativa ocidental padrão. Particularmente decisivo é o memorando secreto de 1955 de Sir Ivone Kirkpatrick, no qual ele relata a admissão do embaixador alemão de que o chanceler Adenauer sabia da autenticidade da Nota de Stalin. Adenauer a rejeitou mesmo assim. Ele não temia a má-fé soviética, mas sim a democracia alemã. Ele se preocupava com a possibilidade de um futuro governo alemão optar pela neutralidade e pela reconciliação com Moscou, minando a integração da Alemanha Ocidental ao bloco ocidental.

Em essência, a paz e a reunificação foram rejeitadas pelo Ocidente não por serem impossíveis, mas por serem politicamente inconvenientes para o sistema de alianças ocidental. Como a neutralidade ameaçava a arquitetura emergente da OTAN, teve de ser descartada como uma “armadilha”.

As elites europeias não foram meramente coagidas a se alinharem ao Atlântico; elas o abraçaram ativamente. A rejeição da neutralidade alemã pelo chanceler Adenauer não foi um ato isolado de deferência a Washington, mas refletiu um consenso mais amplo entre as elites da Europa Ocidental, que preferiam a tutela americana à autonomia estratégica e a uma Europa unificada. A neutralidade ameaçava não apenas a arquitetura da OTAN, mas também a ordem política do pós-guerra, na qual essas elites obtinham segurança, legitimidade e reconstrução econômica por meio da liderança dos EUA. Uma Alemanha neutra teria exigido que os Estados europeus negociassem diretamente com Moscou em pé de igualdade, em vez de operarem dentro de uma estrutura liderada pelos EUA que os isolava de tal engajamento. Nesse sentido, a rejeição da neutralidade pela Europa foi também uma rejeição da responsabilidade: o atlantismo oferecia segurança sem os encargos da coexistência diplomática com a Rússia, mesmo ao preço da divisão permanente da Europa e da militarização do continente.



Em março de 1954, a União Soviética solicitou a adesão à OTAN, argumentando que, dessa forma, a OTAN se tornaria uma instituição para a segurança coletiva europeia. Os EUA e seus aliados rejeitaram imediatamente o pedido, alegando que ele diluiria a aliança e impediria a adesão da Alemanha à OTAN. Os EUA e seus aliados, incluindo a própria Alemanha Ocidental, rejeitaram mais uma vez a ideia de uma Alemanha neutra e desmilitarizada e de um sistema de segurança europeu baseado na segurança coletiva, em vez de blocos militares.

O Tratado de Estado Austríaco de 1955 expôs ainda mais o cinismo dessa lógica. A Áustria aceitou a neutralidade, as tropas soviéticas se retiraram e o país tornou-se estável e próspero. O previsto efeito dominó geopolítico não se concretizou. O modelo austríaco demonstra que o que foi alcançado lá poderia ter sido alcançado na Alemanha, potencialmente encerrando a Guerra Fria décadas antes. A distinção entre Áustria e Alemanha não residia na viabilidade, mas na preferência estratégica. A Europa aceitou a neutralidade na Áustria, onde ela não representava uma ameaça à ordem hegemônica liderada pelos EUA, mas a rejeitou na Alemanha, onde representava.

As consequências dessas decisões foram imensas e duradouras. A Alemanha permaneceu dividida por quase quatro décadas. O continente foi militarizado ao longo de uma linha divisória que atravessava seu centro, e armas nucleares foram implantadas em solo europeu. A segurança europeia tornou-se dependente do poder americano e das prioridades estratégicas dos Estados Unidos, transformando o continente, mais uma vez, no principal palco de confrontos entre grandes potências.

Em 1955, o padrão já estava firmemente estabelecido. A Europa só aceitaria a paz com a Rússia quando esta se alinhasse perfeitamente com a arquitetura estratégica ocidental liderada pelos EUA. Quando a paz exigia uma acomodação genuína dos interesses de segurança russos — neutralidade alemã, não alinhamento, desmilitarização ou garantias compartilhadas — ela era sistematicamente rejeitada. As consequências dessa recusa se desdobrariam ao longo das décadas seguintes.

A recusa de 30 anos das preocupações de segurança russas

Se houve algum momento em que a Europa poderia ter rompido decisivamente com sua longa tradição de rejeitar a paz com a Rússia, foi o fim da Guerra Fria. Ao contrário de 1815, 1919 ou 1945, este não foi um momento imposto apenas por uma derrota militar; foi um momento moldado por uma escolha. A União Soviética não entrou em colapso sob uma chuva de fogo de artilharia; ela se retirou e se desarmou unilateralmente. Sob Mikhail Gorbachev, a União Soviética renunciou à força como princípio organizador da ordem europeia. Tanto a União Soviética quanto, posteriormente, a Rússia sob Boris Yeltsin aceitaram a perda do controle militar sobre a Europa Central e Oriental e propuseram uma nova estrutura de segurança baseada na inclusão, em vez de blocos rivais. O que se seguiu não foi uma falha da imaginação russa, mas sim uma falha da Europa e do sistema atlântico liderado pelos EUA em levar essa proposta a sério.

O conceito de Mikhail Gorbachev de uma “Casa Comum Europeia” não era um mero floreio retórico. Tratava-se de uma doutrina estratégica fundamentada no reconhecimento de que as armas nucleares haviam tornado suicida a política tradicional de equilíbrio de poder. Gorbachev vislumbrava uma Europa em que a segurança fosse indivisível, onde nenhum Estado reforçasse sua segurança à custa de outro e onde as estruturas de aliança da Guerra Fria cedessem gradualmente lugar a uma estrutura pan-europeia. Seu discurso de 1989 ao Conselho da Europa em Estrasburgo explicitou essa visão, enfatizando a cooperação, as garantias mútuas de segurança e o abandono da força como instrumento político. A Carta de Paris para uma Nova Europa, assinada em novembro de 1990, codificou esses princípios, comprometendo a Europa com a democracia, os direitos humanos e uma nova era de segurança cooperativa.

Nesse momento crucial, a Europa se viu diante de uma escolha fundamental. Poderia ter levado esses compromissos a sério e construído uma arquitetura de segurança centrada na OSCE, na qual a Rússia fosse uma participante em pé de igualdade — uma garantidora da paz, e não um objeto de contenção. Alternativamente, poderia preservar a hierarquia institucional da Guerra Fria, ao mesmo tempo que abraçava retoricamente os ideais do pós-Guerra Fria. A Europa escolheu a segunda opção.

A OTAN não se dissolveu, não se transformou em um fórum político nem se subordinou a uma instituição de segurança pan-europeia. Pelo contrário, expandiu-se. A justificativa apresentada publicamente foi defensiva: o alargamento da OTAN estabilizaria a Europa Oriental, consolidaria a democracia e evitaria um vácuo de segurança. Contudo, essa explicação ignorou um fato crucial que a Rússia articulou repetidamente e que os formuladores de políticas ocidentais reconheceram em privado: a expansão da OTAN implicava diretamente as principais preocupações de segurança da Rússia — não de forma abstrata, mas geográfica, histórica e psicologicamente.

A controvérsia sobre as garantias dadas pelos EUA e pela Alemanha durante as negociações de reunificação alemã ilustra a questão mais profunda. Os líderes ocidentais insistiram posteriormente que nenhuma promessa juridicamente vinculativa havia sido feita em relação à expansão da OTAN, porque nenhum acordo foi formalizado por escrito. No entanto, a diplomacia opera não apenas por meio de tratados assinados, mas também por meio de expectativas, entendimentos e boa-fé. Documentos desclassificados e relatos da época confirmam que os líderes soviéticos foram repetidamente informados de que a OTAN não se expandiria para o leste, além da Alemanha. Essas garantias moldaram a aquiescência soviética à reunificação alemã — uma concessão de imensa importância estratégica. Quando a OTAN se expandiu independentemente disso, inicialmente a pedido dos Estados Unidos, a Rússia interpretou isso não como um ajuste legal técnico, mas como uma profunda traição ao acordo que havia facilitado a reunificação alemã.

Com o tempo, os governos europeus internalizaram cada vez mais a expansão da OTAN como um projeto europeu, e não meramente americano. A reunificação alemã dentro da OTAN tornou-se o modelo, e não a exceção. O alargamento da UE e o alargamento da OTAN prosseguiram em paralelo, reforçando-se mutuamente e suplantando arranjos de segurança alternativos, como a neutralidade ou o não alinhamento. Mesmo a Alemanha, com a sua tradição de Ostpolitik e os laços económicos cada vez mais estreitos com a Rússia, subordinou progressivamente as suas políticas de acomodação à lógica da aliança. Os líderes europeus enquadraram a expansão como um imperativo moral, e não como uma escolha estratégica, protegendo-a assim do escrutínio e tornando ilegítimas as objeções russas. Ao fazê-lo, a Europa abdicou de grande parte da sua capacidade de atuar como um ator de segurança independente, ligando cada vez mais o seu destino a uma estratégia atlântica que privilegiava a expansão em detrimento da estabilidade.

É aqui que o fracasso da Europa se torna mais evidente. Em vez de reconhecer que a expansão da OTAN contradizia a lógica da segurança indivisível articulada na Carta de Paris, os líderes europeus trataram as objeções russas como ilegítimas — como resquícios de nostalgia imperial em vez de expressões de genuína preocupação com a segurança. A Rússia foi convidada a consultar, mas não a decidir. O Ato Fundador OTAN-Rússia de 1997 institucionalizou essa assimetria: diálogo sem veto russo, parceria sem paridade com a Rússia. A arquitetura da segurança europeia estava sendo construída em torno da Rússia e apesar da Rússia, não com a Rússia.

A advertência de George Kennan, em 1997, de que a expansão da OTAN seria um “erro fatal” capturou o risco estratégico com notável clareza. Kennan não argumentou que a Rússia era virtuosa; ele argumentou que humilhar e marginalizar uma grande potência em um momento de fraqueza produziria ressentimento, revanchismo e militarização. Sua advertência foi descartada como realismo ultrapassado, mas a história subsequente comprovou sua lógica quase ponto por ponto.

O fundamento ideológico dessa rejeição pode ser encontrado explicitamente nos escritos de Zbigniew Brzezinski. Em "O Grande Tabuleiro de Xadrez" (1997) e em seu ensaio para a revista Foreign Affairs, "Uma Geoestratégia para a Eurásia" (1997), Brzezinski articulou uma visão da primazia americana baseada no controle da Eurásia. Ele argumentou que a Eurásia era o "supercontinente axial" e que a dominância global dos EUA dependia de impedir o surgimento de qualquer potência capaz de dominá-la. Nesse contexto, a Ucrânia não era meramente um Estado soberano com sua própria trajetória; era um pivô geopolítico. "Sem a Ucrânia", escreveu Brzezinski, "a Rússia deixa de ser um império".

Isso não foi um comentário acadêmico; foi uma declaração programática da grande estratégia imperial dos EUA. Nessa visão de mundo, as preocupações de segurança da Rússia não são interesses legítimos a serem atendidos em nome da paz; são obstáculos a serem superados em nome da primazia dos EUA. A Europa, profundamente inserida no sistema atlântico e dependente das garantias de segurança dos EUA, internalizou essa lógica — muitas vezes sem reconhecer todas as suas implicações. O resultado foi uma política de segurança europeia que privilegiou consistentemente a expansão de alianças em detrimento da estabilidade e a sinalização moral em detrimento de soluções duradouras.

As consequências tornaram-se inegáveis em 2008. Na Cúpula da OTAN em Bucareste, a aliança declarou que a Ucrânia e a Geórgia “se tornariam membros da OTAN”. Essa declaração não foi acompanhada de um cronograma claro, mas seu significado político era inequívoco. Cruzou o que autoridades russas de todo o espectro político há muito descreviam como uma linha vermelha. Que isso já era entendido de antemão é indiscutível. William Burns, então embaixador dos EUA em Moscou, relatou em um telegrama intitulado “NYET SIGNIFICA NYET” que a adesão da Ucrânia à OTAN era vista na Rússia como uma ameaça existencial, unindo liberais, nacionalistas e linha-dura. O aviso era explícito. Foi ignorado.

Da perspectiva da Rússia, o padrão agora era inconfundível. A Europa e os Estados Unidos invocavam a linguagem das regras e da soberania quando lhes convinha, mas descartavam as principais preocupações de segurança da Rússia como ilegítimas. A lição que a Rússia tirou foi a mesma que havia tirado após a Guerra da Crimeia, após as intervenções dos Aliados, após o fracasso da segurança coletiva e após a rejeição da Nota Stalin: a paz só seria oferecida em termos que preservassem a hegemonia estratégica ocidental.

A crise que eclodiu na Ucrânia em 2014 não foi, portanto, uma aberração, mas sim o culminar de um conflito. O levante de Maidan, o colapso do governo Yanukovych, a anexação da Crimeia pela Rússia e a guerra em Donbas desenrolaram-se num contexto de segurança já fragilizada. Os EUA incentivaram ativamente o golpe que derrubou Yanukovych, chegando mesmo a conspirar nos bastidores relativamente à composição do novo governo. Quando a região de Donbas se revoltou contra o golpe de Maidan, a Europa respondeu com sanções e condenação diplomática, enquadrando o conflito como uma simples questão moral. Contudo, mesmo nessa fase, uma solução negociada era possível. Os Acordos de Minsk, em particular o Minsk II, de 2015, proporcionaram um quadro para a desescalada do conflito, a autonomia de Donbas e a reintegração da Ucrânia e da Rússia numa ordem económica europeia alargada.

Minsk II representou um reconhecimento — ainda que relutante — de que a paz exigia compromissos e que a estabilidade da Ucrânia dependia da resolução tanto das divisões internas quanto das preocupações com a segurança externa. O que acabou por destruir Minsk II foi a resistência ocidental. Quando os líderes ocidentais sugeriram posteriormente que Minsk II havia servido principalmente para "ganhar tempo" para que a Ucrânia se fortalecesse militarmente, o dano estratégico foi severo. Da perspectiva de Moscou, isso confirmou a suspeita de que a diplomacia ocidental era cínica e instrumental, em vez de sincera — que os acordos não se destinavam a ser implementados, mas apenas a gerenciar as aparências.

Em 2021, a arquitetura de segurança europeia tornou-se insustentável. A Rússia apresentou propostas preliminares que exigiam negociações sobre a expansão da OTAN, o posicionamento de mísseis e os exercícios militares — precisamente as questões sobre as quais vinha alertando há décadas. Essas propostas foram rejeitadas sumariamente pelos EUA e pela OTAN. A expansão da OTAN foi declarada inegociável. Mais uma vez, a Europa e os Estados Unidos recusaram-se a abordar as principais preocupações de segurança da Rússia como temas legítimos de negociação. Seguiu-se a guerra.

Quando as forças russas entraram na Ucrânia em fevereiro de 2022, a Europa descreveu a invasão como “não provocada”. Embora essa descrição absurda possa servir a uma narrativa de propaganda, ela obscurece completamente a história. A ação russa dificilmente surgiu do nada. Ela surgiu de uma ordem de segurança que se recusou sistematicamente a integrar as preocupações da Rússia e de um processo diplomático que descartou a negociação justamente sobre as questões que mais importavam para a Rússia.

Mesmo assim, a paz não era impossível. Em março e abril de 2022, a Rússia e a Ucrânia realizaram negociações em Istambul que resultaram em uma proposta detalhada de acordo. A Ucrânia propôs neutralidade permanente com garantias de segurança internacional; a Rússia aceitou o princípio. O acordo abordava limitações de força, garantias e um processo mais longo para questões territoriais. Não se tratavam de documentos fantasiosos. Eram propostas sérias que refletiam as realidades do campo de batalha e as limitações estruturais da geografia.

No entanto, as negociações de Istambul fracassaram quando os EUA e o Reino Unido intervieram e disseram à Ucrânia para não assinar o acordo. Como Boris Johnson explicou mais tarde, nada menos que a hegemonia ocidental estava em jogo. O fracasso do Processo de Istambul demonstra concretamente que a paz na Ucrânia era possível logo após o início da operação militar especial da Rússia. O acordo foi redigido e quase concluído, apenas para ser abandonado a pedido dos EUA e do Reino Unido.

Em 2025, a cruel ironia tornou-se evidente. O mesmo cenário de Istambul ressurgiu como ponto de referência em renovados esforços diplomáticos. Após imenso derramamento de sangue, a diplomacia voltou-se para um compromisso plausível. Este é um padrão familiar em guerras moldadas por dilemas de segurança: acordos iniciais, rejeitados como prematuros, reaparecem posteriormente como necessidades trágicas. Contudo, mesmo agora, a Europa resiste a uma paz negociada.

Para a Europa, os custos dessa longa recusa em levar a sério as preocupações de segurança da Rússia são agora inevitáveis e enormes. A Europa sofreu graves perdas econômicas devido à interrupção do fornecimento de energia e às pressões da desindustrialização. Comprometeu-se com um rearme de longo prazo, com profundas consequências fiscais, sociais e políticas. A coesão política nas sociedades europeias está gravemente fragilizada sob a pressão da inflação, das migrações, do cansaço da guerra e das divergências de opiniões entre os governos europeus. A autonomia estratégica da Europa diminuiu, à medida que a Europa se torna, mais uma vez, o principal palco de confrontos entre grandes potências, em vez de um polo independente.

Talvez o mais perigoso seja que o risco nuclear voltou a ocupar o centro dos cálculos de segurança europeus. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, o público europeu vive novamente sob a sombra de uma potencial escalada entre potências nucleares. Isso não é resultado apenas de uma falha moral. É resultado da recusa estrutural do Ocidente, que remonta à época de Pogodin, em reconhecer que a paz na Europa não pode ser construída negando as preocupações de segurança da Rússia. A paz só pode ser construída negociando-as.

A tragédia da negação, por parte da Europa, das preocupações de segurança da Rússia reside no fato de que ela se torna um ciclo vicioso. Quando as preocupações de segurança russas são descartadas como ilegítimas, os líderes russos têm menos incentivos para buscar a diplomacia e maiores incentivos para alterar os fatos no terreno. Os formuladores de políticas europeus, então, interpretam essas ações como confirmação de suas suspeitas iniciais, em vez de como o resultado totalmente previsível de um dilema de segurança que eles mesmos criaram e depois negaram. Com o tempo, essa dinâmica estreita o espaço diplomático até que a guerra pareça a muitos não uma escolha, mas uma inevitabilidade. Contudo, essa inevitabilidade é fabricada. Ela surge não de uma hostilidade imutável, mas da persistente recusa europeia em reconhecer que uma paz duradoura exige o reconhecimento dos temores do outro lado como reais, mesmo quando esses temores são inconvenientes.

A tragédia é que a Europa pagou um preço alto repetidamente por essa recusa. Pagou na Guerra da Crimeia e suas consequências, nas catástrofes da primeira metade do século XX e nas décadas de divisão da Guerra Fria. E está pagando novamente agora. A russofobia não tornou a Europa mais segura. Tornou-a mais pobre, mais dividida, mais militarizada e mais dependente de potências externas.

A ironia é que, embora essa russofobia estrutural não tenha enfraquecido a Rússia a longo prazo, ela enfraqueceu repetidamente a Europa. Ao se recusar a tratar a Rússia como um ator de segurança legítimo, a Europa contribuiu para gerar a própria instabilidade que teme, incorrendo em custos crescentes em vidas, recursos, autonomia e coesão. Cada ciclo termina da mesma forma: com o reconhecimento tardio de que a paz exige negociação, após imensos danos já terem sido causados. A lição que a Europa ainda precisa assimilar é que reconhecer as preocupações de segurança da Rússia não é uma concessão ao poder, mas um pré-requisito para evitar seus usos destrutivos.

A lição, escrita com sangue ao longo de dois séculos, não é que a Rússia ou qualquer outro país mereça confiança em todos os aspectos. É que a Rússia e seus interesses de segurança devem ser levados a sério. A Europa rejeitou repetidamente a paz com a Rússia, não por ser impossível, mas porque reconhecer as preocupações de segurança da Rússia foi erroneamente considerado ilegítimo. Enquanto a Europa não abandonar esse reflexo, permanecerá presa em um ciclo de confronto autodestrutivo — rejeitando a paz quando possível e arcando com as consequências por muito tempo depois.