Rússia reafirma apoio ao direito nuclear do Irã previsto no Tratado de Não Proliferação

247 - A Rússia voltou a manifestar apoio explícito ao direito do Irã de desenvolver seu programa nuclear pacífico, amparado pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP). A posição foi reafirmada por um alto representante diplomático de Moscou após críticas feitas por Mike Pompeo, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, sobre o programa nuclear do Irã.

O canal Hispan TV relatou que o embaixador russo junto às organizações internacionais em Viena, Mikhail Ulyanov comentou, por meio de uma publicação na rede social X, falas recentes em que Pompeo afirmou que “o Irã está fazendo todo o possível para reconstruir seu programa nuclear (...) Os EUA não podem permitir que isso aconteça”. Em resposta, Ulyanov destacou que a crítica ignora compromissos internacionais assumidos no âmbito do TNP. “Aparentemente, o ex-secretário de Estado dos EUA desconhece que, de acordo com o TNP (Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares), o Irã tem o direito inalienável de manter um programa nuclear nacional”, escreveu o diplomata russo.

Ao reforçar a posição de Moscou, Ulyanov sublinhou que qualquer processo de diálogo com Teerã deve se restringir exclusivamente às questões nucleares. Segundo ele, tentativas de ampliar o escopo das negociações para temas como segurança regional ou programas de mísseis comprometeriam a viabilidade do diálogo. “Seria como matar três coelhos com uma cajadada só”, afirmou.