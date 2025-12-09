A disputa sobre o significado de São Paulo é das mais acirradas e pertinentes da história do Brasil. A direita tem consciência clara do que significa para ela se apropriar do mais importante e economicamente rico estado do país.

São Paulo era, ao mesmo tempo, o lugar da oligarquia do café e da nascente burguesia industrial. Quando surgiu a Revolução de 30, um movimento nascido no sul do país, que questionava a hegemonia da oligarquia do café, São Paulo reagiu imediatamente. Em vez de se beneficiar do impulso que aquela revolução trazia para o desenvolvimento industrial, São Paulo reagiu com a "Revolução de 32", um movimento que, já naquele momento, privilegiava a questão democrática, acusando o movimento liderado por Getúlio Vargas de ditatorial, sem levar em conta todos os avanços que o movimento trazia. Entre eles, levar os trabalhadores, de escravos ainda no final do século anterior, a terem o direito de se sindicalizar e reivindicar seus direitos.

São Paulo foi, assim, o núcleo básico dos interesses conservadores no país. Mas, ao mesmo tempo, seria o estado onde surgiria a nova classe operária – no ABC paulista – e o PT e o Lula.

Significativamente, uma das avenidas mais importantes da capital leva o nome de Avenida 9 de Julho e, ao mesmo tempo, é das poucas cidades importantes do Brasil que não tem uma rua ou avenida com o nome de Getúlio Vargas, que passou a personificar o inimigo frontal de São Paulo.

Daí os dois São Paulos. Daí ser o espaço de disputa mais importante para o futuro do Brasil. A direita se consolidou, conforme elegeu o governador do estado e o prefeito da capital.

E o estado é o estado de Tarcísio de Freitas e o do Lula. Do mais importante presidente que o país já teve e do favorito da direita para enfrentá-lo.

Tarcísio tem o dilema entre ser o adversário do Lula, mesmo com a consciência de que provavelmente seria derrotado, mas já ficaria como o favorito da direita para as eleições de 2030 quando Lula não poderá mais ser candidato. Nesse caso teria que abandonar a tentativa de reeleição para o governo de São Paulo. Ficaria sem mandato e sem esse cargo tão importante.

Ou permanecer como governador de São Paulo, mas mesmo neste caso, teria, provavelmente, que enfrentar Geraldo Alckmin, que já foi tantas vezes governador do estado, embora quando ainda era tucano. Mas Lula acredita que permanece ainda com prestígio, ainda mais no interior de São Paulo, uma região de grande peso e que se caracteriza por suas posições conservadoras.

A disputa por São Paulo terá, então, um peso muito importante nas eleições de 2026. Lula acredita que, agora tenha uma influência significativa no estado, o que, somado ao peso que ainda possa ter Alckmin, poderia levar a uma vitória muito importante no estado mais decisivo no país.

Qual dos dois São Paulos triunfará em 2026?