Reunião de Flávio Bolsonaro com líderes do Centrão termina sem apoios formais

247 - O senador Flávio Bolsonaro promoveu uma reunião com dirigentes de partidos do Centrão em sua residência, em Brasília, como parte das articulações para consolidar sua pré-candidatura à Presidência da República. De acordo com informações divulgadas pelo G1, o encontro reuniu representantes de siglas estratégicas, mas terminou sem anúncio formal de alianças.

Estiveram presentes Antônio de Rueda, do União Brasil; Valdemar Costa Neto, presidente do PL; Ciro Nogueira, do Progressistas; e o senador Rogério Marinho, também do PL. Marcos Pereira, líder do Republicanos, chegou a ser convidado, mas não pôde comparecer por incompatibilidade de agenda.

Ao final da reunião, Rogério Marinho foi o único a falar com a imprensa. Ele afirmou que Flávio Bolsonaro apresentou seu projeto político e as diretrizes da campanha. “O PL tem uma candidatura, está claro”, declarou. “Desde a hora em que o principal representante do nosso partido tomou essa decisão, todos nós estaremos juntos”.

Marinho reconheceu que a decisão foi comunicada aos aliados apenas após sua definição, o que motivou o encontro. “Na hora em que houve a definição, é fato que ela não foi comunicada com antecedência aos partidos aliados. Aqueles que estão dentro do mesmo projeto. E o projeto é fazer com que no próximo ano possamos derrotar Lula. Então, hoje foi momento de conversarmos a respeito de como se deu essa definição”, explicou.

Ainda de acordo com o senador, nenhuma das legendas presentes confirmou apoio imediato. Progressistas e União Brasil, no entanto, teriam demonstrado abertura para discutir o tema. “É evidente que há uma responsabilidade do presidente tanto do PP quanto do União Brasil para que eles possam conversar com suas respectivas bancadas, governadores e atores políticos que estão espalhados por todo o país, para que, ao fim, possam nos trazer uma posição de seus respectivos partidos”, disse.

Paralelamente à reunião em Brasília, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, manifestou publicamente apoio a Flávio Bolsonaro durante evento em Diadema. “Sobre a escolha que o Bolsonaro fez em nome dele [Flávio], é isso, o Flávio vai contar com a gente”, afirmou.

O governador relatou ter se encontrado com o senador dias antes: “Como foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou disso, ele esteve comigo na sexta-feira passada. Nós conversamos sobre isso”. Tarcísio reforçou sua posição: “Sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade e é inegociável”.

Nos bastidores, contudo, lideranças do Centrão demonstram resistência à consolidação do nome de Flávio Bolsonaro como cabeça de chapa da direita. A percepção é de que a insistência da família Bolsonaro em protagonizar a disputa presidencial — mesmo após a condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro — tende a fragmentar o campo conservador no primeiro turno.

A movimentação também enfraqueceu o principal nome que vinha sendo tratado como alternativa de unificação da direita: o governador Tarcísio de Freitas, visto por partidos e pelo mercado financeiro como a opção mais viável antes do anúncio da pré-candidatura de Flávio.