Após ser preterida por Flávio, Michelle cancela evento do PL Mulher

247 – O Partido Liberal (PL) informou, nesta segunda-feira (8/12), que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ficará afastada das atividades partidárias por recomendação médica e cancelou sua participação no encontro do PL Mulher marcado para o dia 13 de dezembro, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada originalmente pelo Metrópoles.

Segundo a nota do partido, Michelle interrompeu sua agenda após enfrentar problemas de saúde nos últimos meses. O comunicado afirma que o desgaste emocional provocado pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e as pressões relacionadas à família agravaram seu estado, afetando sua imunidade.

O evento do PL Mulher, que seria conduzido por Michelle, acabou transferido para 2026, já que a sigla decidiu não realizar o encontro sem a presença de sua presidente nacional. Há previsão inicial de remarcação para abril, mas a nova data dependerá da evolução clínica da ex-primeira-dama.

A assessoria do PL Mulher destacou que Michelle vinha apresentando sinais de esgotamento e que seu quadro passou a exigir atenção médica contínua. “Ela cumprirá o afastamento médico inicial que lhe fora prescrito e, logo após o término desse período, passará por reavaliação”, informou o partido, em nota enviada à imprensa.

A situação ocorre em meio à movimentação interna do PL para definir seus protagonistas na preparação para as eleições municipais e de 2026, após episódios que reforçaram a ascensão de Flávio Bolsonaro no comando estratégico da legenda. O cancelamento do evento amplia a percepção de fragilidade política de Michelle no momento em que disputava espaço dentro da sigla.