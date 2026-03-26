Se Lula cair, vocês caem juntos.

O Brasil de 2026 não permite neutralidade: entre um projeto que sustenta mercados, investimento e soberania e outro que pode reconfigurar o país sob interesses externos, a elite produtiva está diante de uma escolha histórica que pode preservar seus negócios ou acelerar sua própria perda de poder econômico.

A escolha que a elite brasileira fingiu não ver

A eleição de 2026 não será uma disputa comum. Será uma decisão sobre quem controla os fluxos de comércio, investimento, tecnologia e recursos estratégicos que sustentam a economia brasileira. Pela primeira vez em décadas, a escolha política coincide diretamente com a base material de reprodução da elite econômica.

Os números já mostram que o país mudou. Em 2025, o Brasil atingiu o maior volume de exportações da sua história, com US$ 348,7 bilhões. Desse total, cerca de US$ 100 bilhões tiveram como destino a China, consolidando o país como principal parceiro comercial do Brasil, com ampla vantagem. No mesmo período, as exportações para os Estados Unidos recuaram, especialmente sob impacto de pressões tarifárias. Não se trata de oscilação conjuntural. Trata-se de mudança estrutural no eixo de crescimento externo.

No agronegócio, essa transformação é ainda mais explícita. Em fevereiro de 2026, o setor exportou US$ 12,05 bilhões. A China respondeu por 30,5% desse total. Os Estados Unidos ficaram com cerca de 7%. Em produtos estratégicos como a soja, a concentração é ainda maior. Em 2025, aproximadamente 79% das exportações brasileiras do grão, nos primeiros meses do ano, tiveram como destino o mercado chinês. Isso não é apenas comércio. É interdependência.

Essa lógica atravessa outros setores. Energia, mineração, infraestrutura e indústria já operam conectados a fluxos de investimento e demanda associados à China e à dinâmica multipolar. O Brasil tornou-se um dos principais destinos de investimento produtivo chinês entre economias emergentes, com presença crescente em eletricidade, petróleo e manufatura. Ao mesmo tempo, políticas como a Nova Indústria Brasil, com previsão de R$ 370 bilhões até 2026, tentam transformar essa inserção externa em reindustrialização e fortalecimento interno.

O contraste é evidente. Enquanto a economia brasileira se reorganiza em torno de uma lógica multipolar, parte da elite política e econômica continua agindo como se o país ainda estivesse subordinado exclusivamente ao eixo liderado pelos Estados Unidos.

É aqui que surge a contradição central do Brasil contemporâneo. Setores decisivos do agronegócio, da mineração, da energia e da indústria dependem diretamente da demanda, do investimento e da cooperação tecnológica associados à China. Ao mesmo tempo, uma fração relevante da elite segue apoiando ou tolerando um projeto político alinhado ao trumpismo, cuja orientação estratégica aponta para o enfraquecimento dessas relações.

Não se trata de divergência ideológica. Trata-se de incompatibilidade material.

A elite produtiva brasileira, que hoje se beneficia de mercados diversificados, fluxos de investimento e margem de negociação internacional, flerta com uma agenda que pode reduzir exatamente essas condições. Pela primeira vez em muito tempo, apoiar o campo político equivocado não significará apenas mudança de governo. Pode significar comprometer as bases que sustentam seus próprios negócios.

O cenário de 2026 não permite neutralidade. Ele impõe uma escolha entre dois caminhos. Um preserva mercados, diversificação e margem estratégica. O outro aproxima o país de uma potência em disputa direta com o principal parceiro econômico do Brasil.

A diferença entre esses caminhos não será absorvida pelo sistema.

Ela será cobrada diretamente na economia.

Se Lula cair, vocês caem juntos.

O Brasil real já escolheu: a economia gira cada vez mais em torno da China, não dos Estados Unidos

Se a política brasileira ainda parece indecisa, a economia já resolveu a equação. Os fluxos reais de comércio, investimento e produção mostram com clareza que o centro de gravidade do Brasil mudou.

Em 2025, o país exportou US$ 348,7 bilhões, maior valor da história. Desse total, aproximadamente US$ 100 bilhões tiveram como destino a China, que se consolidou como o principal parceiro comercial do Brasil, com ampla vantagem. No mesmo período, as exportações para os Estados Unidos recuaram 6,6%, pressionadas por barreiras tarifárias e seletividade comercial. A diferença não é apenas de volume. É de trajetória. Enquanto a China amplia sua participação de forma consistente, os Estados Unidos operam como mercado relevante, porém instável e politizado.

Essa diferença se torna incontornável quando se observa o núcleo da economia brasileira.

No agronegócio, responsável por quase metade das exportações do país, a dependência da China é estrutural. Em fevereiro de 2026, o setor exportou US$ 12,05 bilhões. A China respondeu por US$ 3,6 bilhões, o equivalente a 30,5%. Os Estados Unidos ficaram com cerca de US$ 802 milhões, pouco mais de 7%. Isso significa que o principal setor da economia brasileira vende mais de quatro vezes para a China do que para o mercado norte-americano.

A soja expõe essa realidade de forma ainda mais clara. Em 2025, cerca de 79% das exportações brasileiras do grão, nos primeiros meses do ano, tiveram como destino a China. Foram mais de 17 milhões de toneladas apenas no primeiro trimestre. Esse padrão se consolidou ao longo da última década, especialmente após a escalada da disputa comercial entre Estados Unidos e China, que levou Pequim a redirecionar sua segurança alimentar para fornecedores mais confiáveis. O Brasil ocupou esse espaço e transformou essa relação em base estrutural de sua renda agrícola.

Mas a centralidade da China não se limita ao que o Brasil vende. Ela está também no que o Brasil precisa para produzir.

A indústria brasileira depende, de forma crescente, de insumos, máquinas, equipamentos e componentes eletrônicos chineses. Em 2025, as importações brasileiras vindas da China cresceram 11,5%, puxadas sobretudo por bens intermediários e bens de capital, exatamente aqueles que sustentam a produção industrial. Isso significa que qualquer deterioração dessa relação não afetaria apenas exportações. Afetaria diretamente a capacidade produtiva interna.

O mesmo vale para investimento. Em 2024, o Brasil foi o principal destino de investimentos chineses entre economias emergentes, com 39 projetos e US$ 4,18 bilhões, concentrados em eletricidade, petróleo e manufatura. Projetos como a fábrica da BYD em Camaçari, com investimento de R$ 5,5 bilhões e potencial de até 20 mil empregos diretos e indiretos, mostram que essa relação já se traduz em indústria, tecnologia e geração de renda dentro do território brasileiro.

Além disso, a parceria entre BNDES e o banco chinês CEXIM, com fundo estimado em até US$ 1 bilhão, indica que essa conexão avança também sobre financiamento de longo prazo, infraestrutura, economia digital e inteligência artificial. Ou seja, a relação com a China deixou de ser apenas comercial. Ela passou a estruturar cadeias produtivas, investimentos e capacidade de expansão econômica.

Os Estados Unidos continuam importantes, mas em outra lógica. O Brasil exporta para o mercado norte-americano petróleo, café, aeronaves, aço, celulose e produtos industriais relevantes. No entanto, essa relação é marcada por maior volatilidade e pelo uso recorrente de instrumentos de pressão, como tarifas, barreiras técnicas e restrições comerciais. O episódio recente das tarifas sobre aço e alumínio brasileiros é um exemplo claro de como Washington opera o comércio como instrumento de política estratégica.

Quando se coloca esse conjunto de dados em perspectiva, a conclusão é direta.

O Brasil vende mais para a China. Cresce mais com a China. Recebe investimento produtivo relevante da China. E depende, em parte significativa, de insumos chineses para sustentar sua própria produção.

Os Estados Unidos permanecem relevantes, mas não ocupam mais o papel de eixo central da dinâmica econômica brasileira.

A economia real já fez sua escolha.

Ignorar isso não é apenas um erro analítico.

É um risco econômico concreto.

E é exatamente esse risco que parte da elite brasileira parece disposta a assumir.

Flávio Bolsonaro representa o partido da entrega

A essa altura, os dados já mostram que a economia brasileira opera em uma lógica que não corresponde mais ao alinhamento automático com o eixo atlântico. O problema é que parte da elite política e econômica continua agindo como se essa transição não tivesse ocorrido.

É nesse descompasso que o bolsonarismo se torna um risco concreto.

O campo hoje reorganizado em torno de Flávio Bolsonaro não representa apenas uma força conservadora interna. Ele está inserido em uma rede política e ideológica alinhada ao trumpismo e à estratégia de reposicionamento global dos Estados Unidos, que trata a América Latina como área de influência direta em um cenário de disputa aberta com a China.

Esse alinhamento tem consequências materiais.

Durante o governo de Donald Trump, a política externa norte-americana adotou tarifas, restrições tecnológicas e pressão diplomática sobre a China. Esse movimento reorganizou cadeias globais e abriu espaço direto para o Brasil ampliar exportações agrícolas. O agronegócio brasileiro cresceu, em parte, porque Washington entrou em confronto com seu principal concorrente.

A contradição é objetiva. O mesmo campo político que hoje se apresenta como representante do agro e da economia real está vinculado a um projeto internacional que, quando aplicado de forma coerente, entra em choque com os interesses desses setores.

Um eventual governo alinhado a essa lógica teria incentivos para reposicionar o Brasil dentro da estratégia norte-americana, especialmente em um cenário de retomada de políticas mais agressivas por parte de Washington. Isso não significa necessariamente ruptura imediata com a China, mas implica aumento de pressão para reconfigurar relações comerciais, limitar cooperação tecnológica e ajustar o país a interesses externos em áreas estratégicas.

Os impactos potenciais são claros.

No agronegócio, a relação com a China depende de previsibilidade política e confiança estratégica. Pequim já diversifica suas fontes de importação, ampliando vínculos com países como Argentina e investindo em novas regiões produtoras. O Brasil ocupa posição privilegiada, mas não insubstituível. Qualquer sinal de instabilidade ou alinhamento hostil pode acelerar esse processo.

Na indústria, o efeito é mais imediato. Cadeias produtivas que dependem de insumos, máquinas e componentes chineses sofreriam aumento de custo, desorganização e perda de competitividade em caso de deterioração das relações. Em um contexto de tentativa de reindustrialização, isso significa redução direta de investimento e capacidade produtiva.

Nos recursos estratégicos, o risco é estrutural. O Brasil detém cerca de 23% das reservas mundiais de terras raras, fundamentais para eletrônicos, energias renováveis e tecnologias de defesa. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos já manifestaram interesse em ampliar acesso a esses minerais. Em um cenário de alinhamento político, a pressão para abertura dessas cadeias sem domínio tecnológico nacional tende a crescer.

Esse padrão não é novo. A política externa norte-americana historicamente combina comércio, finanças e diplomacia para garantir acesso a recursos estratégicos e manter influência sobre economias periféricas. Tarifas, sanções e acordos assimétricos fazem parte desse repertório.

O que está em jogo, portanto, não é orientação ideológica.

É estrutura de poder econômico.

A elite produtiva brasileira, ao apoiar ou tolerar esse movimento, corre o risco de abrir mão da margem de negociação que hoje sustenta sua expansão. Ao buscar proximidade política com um projeto alinhado a Washington, pode acabar facilitando uma reorganização da economia brasileira em termos menos favoráveis ao próprio capital nacional.

Não se trata de direita ou esquerda.

Trata-se de quem define as regras do jogo.

E, neste caso, o custo do erro não será pago em votos.

Será pago em mercado, em investimento e em controle sobre a própria economia.

A terceira via não salva ninguém

Diante da polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva e o campo bolsonarista reorganizado em torno de Flávio Bolsonaro, parte da elite brasileira tenta construir uma saída intermediária. Uma candidatura liberal de direita, com discurso de moderação, compromisso com o mercado e promessa de estabilidade institucional, aparece como alternativa confortável para quem rejeita ambos os polos.

A aparência é de racionalidade.

O problema é que essa solução não se sustenta no mundo real. Basta observar o histórico recente de economias periféricas que tentaram operar sem alinhamento claro em momentos de tensão sistêmica: foram progressivamente pressionadas até ajustar suas decisões a interesses externos, não por escolha, mas por incapacidade de sustentar autonomia.

O sistema internacional atravessa uma fase de competição aberta entre grandes potências, com reorganização de cadeias produtivas, disputa tecnológica e pressão crescente sobre recursos estratégicos. Nesse ambiente, posições intermediárias só se mantêm quando sustentadas por capacidade política, econômica e institucional de resistir a pressões externas.

O Brasil não dispõe hoje dessa base fora de um arranjo político específico.

Uma eventual terceira via enfrentaria uma contradição imediata. De um lado, precisaria preservar a relação com a China, que sustenta grande parte do superávit comercial e da dinâmica exportadora do país. De outro, seria pressionada a alinhar decisões estratégicas aos Estados Unidos, especialmente em temas como tecnologia, infraestrutura, defesa e comércio.

Sem base política sólida e sem projeto nacional estruturado, esse campo tende a operar como intermediário frágil. Não teria força para romper com a China, mas tampouco teria capacidade para resistir às demandas de Washington. O resultado provável é a absorção gradual de sua agenda por interesses externos.

A experiência internacional recente confirma esse padrão. Países que tentam manter posições ambíguas em contextos de alta tensão sistêmica acabam sendo empurrados para arranjos assimétricos. Não por escolha, mas por falta de capacidade de sustentar autonomia.

No caso brasileiro, isso teria efeitos concretos.

A manutenção formal das relações com a China não impediria condicionamentos em áreas estratégicas, como infraestrutura digital, cadeias industriais e exploração de minerais críticos. Ao mesmo tempo, a ausência de uma política industrial consistente e de instrumentos estatais robustos limitaria a capacidade de resposta interna.

Para a elite produtiva, isso significa um cenário de estabilidade aparente e deterioração progressiva.

Sem um eixo claro de inserção internacional, sem capacidade de negociação e sem instrumentos de defesa econômica, o país tende a perder competitividade de forma gradual. Não há choque imediato, mas há erosão contínua.

A tentativa de evitar a escolha, portanto, não resolve o problema.

Apenas adia suas consequências.

A elite brasileira pode até buscar uma alternativa intermediária para escapar do conflito político.

Mas não poderá escapar da estrutura do sistema internacional.

E, nesse sistema, ausência de posição não é neutralidade.

É vulnerabilidade.

Por que Lula é a única escolha racional para quem quer continuar lucrando no Brasil

Depois dos dados, das tendências e dos cenários, a conclusão deixa de ser ideológica.

Ela passa a ser operacional.

O Brasil de 2026 não oferece três caminhos reais. Oferece apenas um arranjo capaz de preservar simultaneamente mercado, investimento, estabilidade e margem de decisão estratégica. E esse arranjo está hoje organizado em torno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Esse ponto é central. Lula não aparece aqui como símbolo abstrato de um campo político, mas como operador de um equilíbrio específico. Um equilíbrio que mantém aberta a relação com a China, principal destino das exportações brasileiras e fonte crescente de investimento produtivo, ao mesmo tempo em que preserva canais com os Estados Unidos, evitando rupturas que poderiam gerar instabilidade financeira e comercial.

Esse tipo de arranjo é raro no cenário internacional atual.

E é exatamente isso que o torna funcional.

É essa combinação que permite ao agronegócio expandir mercados sem sofrer bloqueios políticos diretos. É ela que sustenta investimentos em energia, infraestrutura e manufatura. É ela que viabiliza políticas como a Nova Indústria Brasil, que tenta reconstruir cadeias produtivas e reduzir a dependência externa em setores estratégicos.

Mais do que isso, é essa margem de manobra que impede o Brasil de ser automaticamente absorvido por uma das esferas de influência em disputa.

No contexto atual, isso não é vantagem.

É condição de sobrevivência econômica.

O ponto decisivo, portanto, não é se a elite brasileira concorda com Lula.

É que, neste momento histórico, ele representa o único arranjo político capaz de manter funcionando o sistema de relações que sustenta a economia nacional.

O bolsonarismo, ao propor alinhamento estratégico aos Estados Unidos, coloca esse sistema em risco. A terceira via, ao não ter força para sustentar autonomia, expõe o país a pressões externas sem oferecer instrumentos de defesa.

Lula, por outro lado, não é apenas um mediador político. É o operador de um equilíbrio que permite ao capital brasileiro continuar existindo como capital nacional, e não apenas como extensão subordinada de interesses externos.

E é exatamente isso que mantém o sistema funcionando.

Há ainda um dado que não pode ser ignorado. O crescimento recente das exportações, a retomada de investimentos e a reorganização da política industrial não ocorreram apesar do governo.

Ocorreram dentro de uma estratégia.

Uma estratégia que combina política externa ativa, uso de bancos públicos, estímulo à indústria e ampliação de parcerias internacionais. Não se trata de um processo espontâneo. Trata-se de um arranjo construído.

Ignorar isso em nome de alinhamentos ideológicos ou ressentimentos políticos não é apenas um erro.

É uma aposta contra a própria base material da economia brasileira.

A elite produtiva, especialmente nos setores de agro, indústria, energia e infraestrutura, está diante de uma decisão que ultrapassa o ciclo eleitoral. Trata-se de escolher entre continuar operando em um ambiente que permite crescimento e expansão ou aceitar uma reorganização que pode reduzir seu papel a fornecedor subordinado em cadeias globais controladas por outros.

Decisões desse tipo não são facilmente reversíveis.

A mensagem, portanto, é simples.

Não se trata de apoiar um governo.

Trata-se de reconhecer qual arranjo mantém abertas as condições para continuar lucrando no Brasil.

O resto é aposta.

E, desta vez, o custo do erro pode ser alto demais.

Conclusão

A elite brasileira pode continuar tratando 2026 como mais uma eleição.

Não será.

O país já mudou. Seus mercados, seus fluxos de investimento, suas cadeias produtivas e sua inserção internacional operam em outra lógica. O centro de gravidade da economia se deslocou, e a política agora decide se acompanha essa transformação ou se a sabota.

O que está em jogo não é preferência ideológica.

É capacidade de continuar operando em um ambiente que permite crescimento, previsibilidade e acesso a mercados estratégicos.

O bolsonarismo oferece alinhamento.

A terceira via oferece hesitação.

Nenhum dos dois oferece segurança.

No mundo real, onde contratos são assinados, investimentos são feitos e cadeias produtivas precisam funcionar, não há espaço para neutralidade confortável.

Há apenas escolhas com consequências.

E a consequência mais evidente, neste momento, é simples.

Apoiar o caminho errado pode significar perder exatamente aquilo que hoje sustenta a riqueza, a expansão e o poder econômico da elite brasileira.

A escolha está posta.

E, desta vez, ela não será neutra.

Porque, no Brasil de 2026, não escolher também é escolher.

E escolher errado pode significar deixar de ser protagonista para se tornar apenas parte do que restar.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>