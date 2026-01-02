TV 247 logo
      Buscar
      César Fonseca avatar

      César Fonseca

      Repórter de política e economia, editor do site Independência Sul Americana

      858 artigos

        HOME > blog

        Sucessão presidencial: China e EUA disputam Brasil em 2026

        A luta entre as duas potências para atrair o Brasil já está em curso

        O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

        Os presidentes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping, respectivamente, evidenciaram suas prioridades geopolíticas estratégicas na América Latina, que buscarão implementar em 2026, pelo que prenunciaram ao longo de 2025: ambos desejam o Brasil como parceiro preferencial por se tratar do país latino-americano mais forte economicamente, dotado de riquezas potenciais das quais nem China nem Estados Unidos podem abrir mão para continuar sua luta pela hegemonia internacional.

        Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

        A luta entre as duas potências para atrair o Brasil já está em curso.

        Washington, com sua nova estratégia de segurança nacional, reaviva a Doutrina Monroe para ter maior poder de influência sobre o gigante brasileiro; o tarifaço trumpista demonstrou que os americanos, conforme flexibilidade adotada pelo titular da Casa Branca, cuidam de tratar o Brasil com luvas de pelica, enquanto, por exemplo, baixa o cacete na Venezuela e na Colômbia, com discurso radical, seguido de mobilização militar no Caribe e no Pacífico, para ampliar controle sobre petróleo na região.

        O pragmatismo trumpista, ao que se vê, abandonou aquele que esperava ser seu aliado: Jair Bolsonaro; a firmeza da Justiça brasileira, afirmando sua soberania, sintonizada pelo discurso de Lula, nesse sentido, cujo resultado prático é Bolsonaro na cadeia, com pena de 27,3 anos, convenceu Trump de que o líder brasileiro é Lula.

        Trump, como denotaram notícias da Casa Branca, explicitou sua realpolitik: disse que gosta de ganhadores, não de perdedores; os Bolsonaro são os perdedores; Lula é o vencedor e, pela realpolitik trumpista, a Casa Branca, com o presidente americano, fez a sua escolha, como os fatos indicam: Lula pode ser o candidato de Trump, com um Congresso dominado pela direita e ultradireita, favorecidas pelas emendas parlamentares de R$ 61 bilhões, de modo a evitar supremacia da esquerda no Legislativo e afogar o presidencialismo constitucional com semipresidencialismo inconstitucional.

        Nesse sentido, Trump clarifica a verdade histórica que segue os dois principais partidos americanos – Democrata e Republicano –, em matéria de política externa; o ex-presidente Joe Biden, democrata, apostou em Lula em 2022, barrando tentativa golpista bolsonarista, porque o lulismo, aliado dos democratas nos Estados Unidos, não radicalizou contra as políticas neoliberais emergentes pós-golpe neoliberal pró-americano de 2016, que consolidou políticas privatistas e reformas trabalhistas conservadoras, adequadas aos interesses do capital americano e dos seus sócios no Brasil.

        Trump, vitorioso sobre Biden em 2024, embora não tenha dialogado naquele ano com Lula, não se viu ameaçado pelo petismo quanto à retomada da estatização prometida – mas não cumprida – por Lula em campanha eleitoral; esse detalhe, certamente fruto de pressões de Washington, ajudaria na química política que se estabeleceria entre Lula e Trump durante a última reunião anual da ONU, quando ambos levantaram a bandeira branca para discutir o tarifaço; a flexibilidade do protecionismo trumpista produziu novo modus operandi político entre os dois presidentes, cujos resultados, por enquanto, são uma Pax Brasil-EUA, que pode ou não se ampliar, a depender das relações Brasil-China a partir de 2026, pois a prioridade de Trump é afastar a América Latina do BRICS, algo que, certamente, está incomodando o presidente chinês, Xi Jinping.

        TENSÃO NO AR: CHINA NÃO ABRE MÃO DA AMÉRICA LATINA - A disputa Xi Jinping–Trump pela América Latina é feroz e tende a se desembocar na disputa presidencial de 2026.

        Assim que Trump divulgou a nova Doutrina Monroe, a estratégia de Washington para o século 21, a China publicou também seu documento geopolítico estratégico para a América Latina, reafirmando suas posições das quais não pretende se afastar; Xi Jinping, para tanto, reforçou sua proposição de ampliar a Rota da Seda – projeto chinês de abarcar o mundo com paciência confuciana – e renovou convite a todos para se aproximarem mais da China, inclusive os Estados Unidos, em favor de maratona de cooperação global multilateral.

        Xi destacou que os chineses não desistirão da América Latina, e as armas que Pequim utilizará, no plano econômico, já estão dadas: ampliação da oferta monetária global de moeda chinesa, jogando a taxa de juros abaixo de zero, graças à força financeira de que dispõe mediante bancos públicos chineses, comerciais e de investimentos; os EUA não aguentam essa competição; em 2025, a China cresceu 5%, prometendo repetir a façanha, ainda mais ousada, em 2026, com planejamento e projetamento revolucionários, ocupando a América Latina; os chineses, nesse campo, não têm competidores, quando o capitalismo americano está envolvido pelas desconfianças generalizadas decorrentes das formações de bolhas especulativas nos setores de inteligência artificial; o assunto domina as bolsas internacionais no Ocidente em instabilidade aguda, a mobilizar Trump para guerras na América Latina, embora tenha prometido, em campanha eleitoral, não agir mais nesse sentido; certamente, o clima global instável refletirá no Brasil, que está desembolsando R$ 1 trilhão/ano para pagar juros Selic de 15% sobre a dívida pública, com reflexos explosivos no cenário da financeirização especulativa em tempo eleitoral, com virulência desconhecida.

        XI ABALA AGRONEGÓCIO NO AMBIENTE DA FINANCEIRIZAÇÃO - Neste início de ano novo, o agronegócio treme de medo com a decisão da China de adotar salvaguardas comerciais quanto à importação da carne brasileira; trata-se de pressão meramente econômica ou aí guarda-se algum conteúdo político, como pressão da China para que o Brasil não se transforme em refém de Washington?

        Pequim fixou cota de importação de 1,16 milhão de toneladas anuais, sendo que o que ultrapassar esse limite pagará tarifa de 55%; somada à tarifa normal já existente para exportar carne à China, de 12%, a partir de 2026 até 2028 o agronegócio brasileiro sofrerá tarifa acumulada de 67% (55% + 12%), como preço para continuar exportando 40% da sua produção ao gigante asiático; com a decisão, na virada do ano, imposta pelo Ministério do Comércio da República Popular da China (MOFCOM), o agronegócio perde anualmente 3 bilhões de dólares.

        Os agricultores estão abalados diante da retração forçada das performances extraordinárias que se registram na comercialização da carne: em 2025, segundo a ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias de Carnes), o Brasil exportou 18 bilhões de dólares, sendo 55% para o mercado chinês, obtendo receita de 9 bilhões de dólares; os números demonstram a dependência do agro em relação à China: em 2024, receita de 5,4 bilhões de dólares; em 2025, 8,02 bilhões de dólares, crescimento de 48%; em toneladas, 1.212.721 para 1.499.508 (+23,6%); isso significa 48% do faturamento total e 42,7% do volume total.

        GOVERNO CHINÊS AGITA BRASÍLIA - Xi Jinping, à moda chinesa – paciência confuciana –, dá o seu recado: como Trump, também não abre mão da América Latina e, especialmente, do Brasil, mas faz o seu jogo nada disfarçado, ou seja, avisa, com o tarifaço sobre a carne, que Lula deve ser mais explícito em sua política externa a partir deste ano; o agronegócio, diante da elevada tarifa chinesa, teria à sua disposição, como compensação, abertura do mercado americano à carne brasileira, para evitar prejuízo de 3 bilhões de dólares/ano?

        E se Xi Jinping, caso continuem indefinições do governo brasileiro quanto ao BRICS, que Trump quer detonar, resolvesse também diminuir, relativamente, as compras de soja, que começa a ser plantada em toda a região do Oeste, mobilizando bilhões de reais em financiamentos do Banco do Brasil, principalmente?

        A dialética de Xi Jinping, que embute também o desejo de que o presidente brasileiro defenda a entrada da Venezuela no BRICS, fica clara: se os Estados Unidos pressionam Lula para deixar o BRICS e a China de lado, Pequim, por sua vez, dá xeque-mate no agronegócio, que representa perto de 35% do PIB nacional.

        Em cena, portanto, a disputa do Brasil pelos Estados Unidos e China no ambiente da crise capitalista em que os americanos perdem para os chineses na disputa do mercado global; essa queda de braço, inquestionavelmente, desembocará na disputa eleitoral de 2026.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados