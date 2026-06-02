Tarifa de Trump força Ratinho a blindar a economia do Paraná

O governador Ratinho Junior (PSD) avalia medidas para proteger a economia do Paraná depois que os Estados Unidos propuseram uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, enquanto o senador Sergio Moro (PL), pré-candidato ao Palácio Iguaçu, tenta se afastar da ofensiva americana alimentada por aliados bolsonaristas.

O Blog do Esmael apurou que Moro negou relação com a nova taxação contra o Brasil. A negativa, porém, não encerra o problema político para o senador: parte do campo que sustenta sua candidatura no Paraná defendeu sanções, intervenção diplomática e pressão externa contra o país.

A proposta americana veio do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), que acusa o Brasil de práticas consideradas “irrazoáveis” em áreas como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, propriedade intelectual, etanol, combate à corrupção e desmatamento ilegal.

O Pix entrou no relatório como um dos alvos centrais da crítica americana aos serviços de pagamento eletrônico. A mira sobre o sistema brasileiro transformou uma disputa comercial em briga direta sobre soberania financeira, bancos, fintechs, empresas exportadoras e custo de operação no país.

A tarifa de 25% ainda não está em vigor. O calendário americano prevê consulta pública até 1º de julho, audiência em 6 de julho e prazo legal para decisão em 15 de julho. A palavra final, no campo político, ficará nas mãos do presidente Donald Trump.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi acionado pelo presidente Lula (PT) para atuar na reação brasileira. O governo quer reunir argumentos técnicos para rebater a avaliação dos EUA e sustentar que a medida tem motivação política, não apenas comercial.

Lula elevou o tom nesta terça-feira (2), em Catalão (GO), ao associar a pressão americana à movimentação dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente chamou os herdeiros políticos do bolsonarismo de “traidores da pátria” e disse que eles seriam “piores que Bolsonaro”.

A fala mirou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que circularam nos Estados Unidos em agendas de pressão contra o governo brasileiro. Flávio Bolsonaro também pediu a Trump a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas, medida que amplia o risco jurídico e econômico sobre empresas com operações em dólar.

No Paraná, o efeito político passa por Moro. O senador tenta construir uma candidatura estadual com apoio do bolsonarismo, mas a crise joga sobre ele uma pergunta objetiva: como defender a economia paranaense se seus aliados nacionais pediram medidas que atingem empresas brasileiras?

Ratinho Junior também não escapa da cobrança. O Paraná exportou US$ 23,6 bilhões em 2025, segundo dados do Governo do Estado, e os Estados Unidos aparecem como terceiro destino das vendas externas paranaenses, com US$ 1,2 bilhão. A ameaça de tarifa alcança indústria, agro, logística, cooperativas, portos e municípios dependentes de exportação.

O governo estadual ainda precisa detalhar quais instrumentos usará para proteger empresas paranaenses. A cobrança imediata é por diagnóstico setorial, canal com exportadores, negociação com Brasília e medidas de crédito ou suporte para cadeias produtivas mais expostas ao mercado americano.

A lista de exceções proposta pelos EUA reduz parte do impacto sobre itens estratégicos para o próprio consumidor americano, como carne, café, terras raras, petróleo, aeronaves e produtos farmacêuticos. Mesmo assim, o risco permanece para setores não protegidos e para empresas submetidas a incerteza cambial, custo de compliance e revisão de contratos.

A crise também atinge o discurso da direita no Paraná. A mesma corrente que acusa Lula de prejudicar a economia terá de explicar por que apoiou ou tolerou a busca de sanções estrangeiras contra o Brasil em ano eleitoral. Moro percebeu o perigo e tentou sair da foto.

O problema é que a fotografia política já foi tirada. Flávio Bolsonaro esteve com Trump, Eduardo Bolsonaro fez campanha por punições ao Brasil e o bolsonarismo tratou a pressão americana como arma contra Lula. Agora, o custo pode bater na porta de empresas, trabalhadores e exportadores paranaenses.

Ratinho será cobrado por medidas concretas. Moro será cobrado por coerência. E o Paraná, que depende de comércio exterior para sustentar parte relevante de sua economia, entra em julho com uma pergunta simples: quem protege o Estado quando a guerra política vira tarifa contra o Brasil?