Tenha dignidade e peça aposentadoria

Toffoli, pressionado, deixou a relatoria do caso do Banco Master! É a única alternativa honrosa que tinha a fazer, mas não foi honrosa porque foi pressionado pelo seus pares.

Agora ele é o bode na sala da Suprema Corte, infestando o ambiente e colaborando com os inimigos da Justiça.

A tática de ir dando explicações à medida que vem a público relatos das gravações e revelações sobre você e sua família, é só procrastinação.

Seu caráter está manchado desde a sua traição e desumanidade a Lula, proferido na infame decisão: "Concedo ordem de habeas corpus de ofício para, na forma da lei, assegurar, ao requerente Luiz Inácio Lula da Silva, o direito de se encontrar exclusivamente com os seus familiares, na data de hoje, em Unidade Militar na Região, inclusive com a possibilidade do corpo do de cujos [Vavá, irmão do Lula] ser levado à referida unidade militar, a critério da família", informa o texto da decisão.

E ainda vedou o uso de celulares e outros meios de comunicação externos, "bem como a presença da imprensa e a realização de declarações públicas".

Decisão publicada a 10 minutos do enterro em São Bernardo do Campo.

Você se acha o esperto do STF, usa de malandragem, mas virou Mané. Segundo noticiado, a decisão de afastar Toffoli foi tomada por unanimidade pelos outros ministros do Supremo em reuniões nesta quinta-feira (12).

A Polícia Federal havia pedido a suspeição de Toffoli como relator no STF — ou seja, que ele se declare impedido — após ter encontrado menções ao nome do ministro no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Há questionamentos públicos sobre relações indiretas da família de Toffoli com um fundo ligado ao caso, ou participações societárias que possam gerar dúvidas sobre imparcialidade. Ele e família acumulam 26 milhões em imóveis.

Algumas ações de Toffoli foram tidas como atípicas ou controversas, gerando críticas de investigadores e advogados, entre estas, decisões que tiraram a autonomia da PF sobre o manejo de provas e a escolha de peritos nominativamente.

O caso tem tido repercussão significativa na imagem do STF e provocado reação de outros ministros e poderes, gerando debate público e político sobre possível transferência do caso de volta à primeira instância por falta de ligação clara com foro no Supremo e pressão para que Toffoli se afaste do processo, com implicações para a credibilidade do STF.

“O entendimento firmado entre os 10 ministros resultou em uma saída política e jurídica: os integrantes da Corte concordaram em não acolher o pedido de suspeição ou impedimento contra Toffoli e, ao mesmo tempo, reconheceram a “plena validade dos atos” já praticados por ele no processo. Em contrapartida, o ministro aceitou deixar a relatoria do caso, abrindo mão da condução do procedimento no STF.”

Não por acaso, por incompetência, ficou reprovado em dois concursos para a magistratura, e Lula, sugerido por maus conselheiros, o indicou para o Supremo.

Se a riqueza é que o atrai, deveria ser empresário ou rentista, jamais usar a toga para fins de enriquecimento pessoal e familiar, contrariando os princípios da Administração Pública e o código de ética do servidor federal.

O Judiciário deveria ser para pessoas probas COM VOCAÇÃO PARA PROMOVER JUSTIÇA E EXEMPLO À SOCIEDADE.

Ministro Toffoli, Vossa Excelência virou um estorvo para O STF É UMA VERGONHA PARA O JUDICIÁRIO, e quanto mais demorar para sair, mais a sua toga estará suja e não haverá lavanderia capaz de limpar.

Assim como seus pedidos de desculpas não funcionaram com o Lula, não mais se erguerá, porque a sociedade não esquecerá e a PF continuará, como é o dever dela, a investigar.

Faça alguma coisa digna e peça para sair.

Xô, xô, abutre.