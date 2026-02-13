Mendonça se reúne com a PF após assumir relatoria do caso Master no STF

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e integrantes de seu gabinete têm uma reunião marcada para esta sexta-feira (13) com membros da Polícia Federal (PF) envolvidos na apuração do caso do Banco Master, informa Igor Gadelha, do Metrópoles. O encontro ocorre um dia após Mendonça ser sorteado como novo relator do processo no STF.

A reunião está prevista para ocorrer no período da tarde e, segundo auxiliares, Mendonça deve participar remotamente, a partir de São Paulo, para onde viajou. Além da conversa com os investigadores, o gabinete do ministro também planeja realizar uma reunião interna para definir a estratégia e o plano de atuação no caso.

Mendonça foi escolhido relator na noite de quinta-feira (12), após o ministro Dias Toffoli deixar a condução do processo. A definição do novo relator foi recebida de forma positiva pela cúpula da PF, que avaliou a escolha como favorável ao andamento da investigação. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou a interlocutores ter uma relação “ótima” com André Mendonça.

A relação entre a PF e Dias Toffoli foi marcada por tensões no início da apuração do caso Master. Andrei Rodrigues teve participação decisiva no afastamento de Toffoli da relatoria.

Toffoli deixou o posto depois que Andrei entregou pessoalmente ao presidente do STF, Edson Fachin, um relatório indicando a existência de menções ao ministro no celular de Daniel Vorcaro, proprietário do Master.