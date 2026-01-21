Toffoli numa dúvida cruel
Renúncia ou haraquiri?
Não satisfeitos em “informar” que funcionários tratam Toffoli como “verdadeiro dono do Tayayá”, jornalistas da Geração M apresentam a “suposta lancha” do “suposto proprietário” do mais luxuoso resort do país.
Agora, Toffoli ou renuncia ao STF ou pratica o haraquiri.
E o advogado Paulo Humberto Barbosa, que achava que era o legítimo e único dono (segundo a Junta Comercial), descobriu que não passa de laranja do ministro.
