      Alex Solnik

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2822 artigos

        Toffoli numa dúvida cruel

        Renúncia ou haraquiri?

        Dias Toffoli (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

        Não satisfeitos em “informar” que funcionários tratam Toffoli como “verdadeiro dono do Tayayá”, jornalistas da Geração M apresentam a “suposta lancha” do “suposto proprietário” do mais luxuoso resort do país. 

        Agora, Toffoli ou renuncia ao STF ou pratica o haraquiri.

        E o advogado Paulo Humberto Barbosa, que achava que era o legítimo e único dono (segundo a Junta Comercial), descobriu que não passa de laranja do ministro.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

