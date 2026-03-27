Tony Garcia bate o martelo e anunciará candidatura ao governo do Paraná semana que vem

O empresário Tony Garcia deve oficializar na próxima semana sua candidatura ao governo do Paraná, movimento que promete alterar de forma significativa o cenário político no estado. A decisão, segundo aliados, já está consolidada e representa a entrada de um personagem altamente controverso e imprevisível na disputa.

Filiado ao Partido Progressista (PP), Tony sinaliza que deverá concorrer por outra legenda, cuja filiação também será anunciada semana que vem. Sua candidatura adiciona um elemento de forte tensão à eleição paranaense, especialmente pelo histórico recente de denúncias envolvendo o ex-juiz e atual senador Sergio Moro.

Em 2023, em entrevista à TV 247, Tony Garcia revelou ter atuado como agente infiltrado de Moro durante o período em que este era titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Segundo o empresário, ele foi coagido a realizar investigações clandestinas que teriam sido utilizadas para pressionar adversários, incluindo desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Entre as acusações mais graves está a suposta existência de um vídeo envolvendo magistrados em uma confraternização com garotas de programa em um hotel de Curitiba, episódio que ficou conhecido como “festa da cueca”. As denúncias tiveram forte repercussão e levaram à abertura de um inquérito pela Polícia Federal.

No âmbito dessa investigação, a Polícia Federal realizou buscas na 13ª Vara Federal de Curitiba. De acordo com relatos ligados ao caso, teriam sido encontradas evidências da existência do vídeo, além da confissão do advogado Sérgio Costa de que foi responsável pela gravação.

A candidatura de Tony ocorre nesse contexto explosivo. Ele já deixou claro que pretende levar suas denúncias ao centro do debate eleitoral, elevando o tom da disputa e pressionando o adversário.

“Ninguém conhece mais o Moro e sabe dos seus crimes como juiz do que eu”, afirmou o empresário, indicando que sua participação poderá influenciar diretamente os rumos da campanha.

Diante desse cenário, a eleição no Paraná tende a se tornar uma das mais tensas do país. Com sua candidatura, o embate entre os principais concorrentes, sobretudo entre ele e Moro, deve ser marcado por confrontos diretos, troca de acusações e revelações sensíveis ao longo do processo eleitoral.