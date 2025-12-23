Trump e a ofensiva para roubar o petróleo da Venezuela

Há mudanças radicais na geopolítica mundial, provocadas pela crise econômica capitalista e pela falência da democracia burguesa ocidental, como a decadência do poder político dos Estados Unidos e dos países da Europa, bem como a perda de credibilidade do dólar e do sistema Swift.

A Europa não conseguiu dominar a Rússia, que está ganhando a guerra na Ucrânia, financiada pela OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Na Ásia, consolidam-se as influências da China. No Sul Global, amplia-se o papel da articulação dos BRICS.

Diante disso, os Estados Unidos retomaram a Doutrina Monroe, com o lema “América para os americanos”, e desenharam sua nova estratégia para dominar o nosso continente.

Os Estados Unidos se arvoram no direito de usar todas as formas possíveis para derrubar os governos que não se subordinam. No caso da América Latina, esses interesses estão ligados à apropriação das riquezas naturais.

O governo americano sufoca há 60 anos o povo cubano, apenas pelo exemplo ideológico que a ilha representa aos povos do mundo. Nos últimos 20 anos, tenta sufocar o processo bolivariano na Venezuela.

Já tentaram de tudo: golpe contra Chávez, em 2002; tentativas de assassinato; cooptação e financiamento permanente de entidades fantasmas para apoiar a oposição direitista. Além disso, lançaram mão do controle da moeda por meio de ataques especulativos; do uso da mídia burguesa internacional e das redes sociais das big techs, com mentiras e narrativas para tentar desmoralizar o governo Maduro.

A insinuação de fraude eleitoral, uma prática que os americanos aplicam em El Salvador, Peru, Equador, Honduras e outros países para garantir governos direitistas, é usada também para deslegitimar a Venezuela e justificar as agressões.

Essas táticas foram apresentadas no livro Guerras Híbridas (Expressão Popular, 2018), a partir da análise de documentos das Forças Armadas estadunidenses. Os objetivos são claros: manter governos servis na América Latina, controlar as riquezas naturais (minérios, petróleo, lítio, terras raras) e garantir mercado para suas empresas.

Apesar de todo o aparato, a Venezuela não se dobrou. Há uma aliança forte entre o povo organizado, o governo e as Forças Armadas Bolivarianas, uma tríade que se mostrou forte o suficiente para resistir aos constantes ataques imperialistas.

A tática mais recente é a pirataria institucionalizada, com o governo americano roubando navios petroleiros venezuelanos. É uma vergonha. Tudo feito debaixo do nariz da ONU, que não fez absolutamente nada, uma postura cada vez mais recorrente.

Diante da ofensiva dos EUA, qual será a próxima ação? Provavelmente, vão bombardear a fronteira com a Colômbia, com a desculpa de eliminar acampamentos de narcotraficantes. Devem tentar também bombardear refinarias, centrais elétricas e centros de comando.

Aliás, depois de implodir o Iraque para combater “armas de destruição em massa”, que nunca existiram, o combate ao narcotráfico no Caribe é a mais nova mentira que o governo americano cria para roubar petróleo.

Temos uma relação de intercâmbio e sempre seremos solidários com o povo venezuelano. Estamos há muitos anos na Venezuela, com nossos militantes envolvidos em projetos produtivos, de cuidado e multiplicação de sementes, de produção de alimentos e de formação técnica. Também temos recebido muitos jovens venezuelanos para estudarem agroecologia e cooperativismo no Brasil.

É dever de todos os setores democráticos da América Latina defender o povo venezuelano dessas agressões e conter o senhor Trump. Não se iludam: se ele vencer na Venezuela, não haverá paz na região. O próximo alvo será o governo Gustavo Petro, na Colômbia, e, no ano que vem, jogarão todas as fichas para derrotar o governo Lula.