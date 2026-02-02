Trump prepara bloqueio energético total a Cuba

O governo criminal de Donald Trump assinou na semana passada uma ordem executiva que estabelece um sistema de tarifas extraordinárias para os países fornecedores de petróleo para Cuba. O objetivo da medida é impedir o fornecimento de petróleo para a ilha caribenha.

Após invadir a Venezuela e sequestrar o presidente Nicolás Maduro, o governo estadunidense avança ainda mais sobre a América Latina, tendo como alvo agora o povo cubano e sua Revolução. Cuba já sofre um bloqueio unilateral criminoso há mais de 65 anos, que impede o país de se desenvolver plenamente.

As maquinações do governo trumpista e da extrema direita anexionista, sediada em Miami, pretendem sufocar Cuba, provocando um colapso total do sistema energético do país, já bastante precarizado, paralisar o sistema público de transporte, a distribuição de alimentos e de insumos médicos – agravando mais ainda as condições de vida da população cubana.

Petróleo para salvar Cuba

O Financial Times, em sua edição de 29 de janeiro, publicou a previsão de que Cuba só tem petróleo suficiente para durar de 15 a 20 dias nos níveis atuais de demanda e produção interna. O que impacta fortemente o sistema elétrico cubano, que depende de petróleo e derivados para mover as envelhecidas termelétricas da nação caribenha. Segundo a União Elétrica de Cuba, o déficit no horário de pico chega a 1.910 MW, com uma oferta de apenas 1.160 MW para uma demanda de 3.040 MW.

Nos últimos dias, em Havana e nas demais capitais provinciais, os apagões duram mais de 12 horas seguidas, consequência direta das dificuldades impostas pela falta de combustíveis e do longo bloqueio econômico promovido por sucessivas administrações norte-americanas.

“O governo Trump quer agora sufocar totalmente a economia cubana ao impor mais um bloqueio e evitar que combustíveis cheguem à ilha, impedindo a geração de eletricidade e o transporte, inviabilizando ainda mais a vida de cubanas e cubanos. Isto equivale a impedir o comércio humanitário com a ilha, que garante as mínimas condições de vida de seu povo. Defendemos o fim do bloqueio contra Cuba e sua total reinserção na política e economia mundiais”, afirma nota divulgada pela direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), na tarde de sexta-feira (30).

Pressão máxima e chantagem política

A ofensiva de Donald Trump combina a pressão máxima ao lado de uma aberta chantagem política para arrancar à fórceps concessões políticas do governo cubano, a mesma tática foi empregada contra o governo bolivariano da Venezuela.

A conduta atual do governo imperialista é inspirada na “Doutrina Monroe”, formulada em 1823, que consagra a América Latina como zona de influência política, econômica, cultural e militar dos Estados Unidos. Atualizada como o “Colorário Trump”, a nefasta teoria hegemonista busca retomar a primazia no continente e afastar a concorrência comercial chinesa e, principalmente, impedir as experiências soberanistas dos países da região.

O governo Trump promove ataques contra os povos e governos da América Latina ao mesmo tempo que enfrenta crescentes protestos no interior de seu próprio país, em decorrência de sua política repressiva contra os imigrantes. Ou seja, sustentar uma política de permanente enfrentamento dentro e fora do país pode implicar em desgaste e isolamento político – e a fatura dessa conta ainda vai chegar com os juros da raiva e da revolta. É uma questão de tempo!

O momento exige um amplo e consistente movimento em defesa de Cuba, uma solidariedade ativa – política e material – o que demanda de governos de países como Brasil, México e Colômbia, dos partidos de esquerda do continente e das centrais sindicais ações concretas e emergenciais de envio de petróleo, alimentos e medicinas para o valente povo cubano. É uma questão urgente!

Ergamos nas Américas uma muralha em defesa de Cuba.

*Ativista político e social. Membro do diretório estadual do PT-PR. É colunista em diversos sites e portais da mídia progressista e de esquerda. Autor dos livros ‘Brasil Sem Máscara – o governo Bolsonaro e a destruição do país'[Kotter, 2022] e de ‘Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil'[Kotter, 2021].