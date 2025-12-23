TV 247 logo
      Buscar
      Moisés Mendes avatar

      Moisés Mendes

      Moisés Mendes é jornalista, autor de “Todos querem ser Mujica” (Editora Diadorim). Foi editor especial e colunista de Zero hora, de Porto Alegre.

      1083 artigos

        HOME > blog

        Uma redação estressada em busca de provas

        “O clima é de guerra e de desespero no Globo”, escreve Moisés Mendes

        Logotipo do jornal O Globo (Foto: Reprodução)

        Quem já trabalhou em grandes redações sabe o que está acontecendo desde cedo no Globo. Há uma mobilização de repórteres para tentar salvar Malu Gaspar, a colunista que acusou Alexandre de Moraes de fazer lobby para o Banco Master.

        Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

        É preciso proteger a colunista e o jornal. Podem ter certeza de que é uma força-tarefa imensa, daquelas de tempos de guerra. 

        É preciso encontrar provas que contestem o que Moraes e Galípolo disseram em notas distribuídas hoje. Que de fato eles se reuniram, mas para tratar das sanções a Moraes pela Lei Magnitsky, aplicada por Trump.

        Agora prestem atenção nesse detalhe. Malu Gaspar é uma metralhadora do colunismo do Globo. Produz notinhas de intrigas diárias às dúzias.

        Pois a coluna de Malu está parada desde as 4h01min da madrugada dessa terça-feira, quando publicou essa nota fria, que está até agora (início da noite) na capa do jornal:

        “Plano de Claudio Castro deve fazer Rio eleger governador tampão no início de 2026. O governador Cláudio Castro (PL) planeja se desincompatibilizar do cargo depois do Carnaval, na segunda quinzena de fevereiro, para disputar uma vaga no Senado na eleição de 2026”. 

        É pão velho sobre a complicada sucessão no Rio. Nada mais, nenhuma linha sobre o caso de Alexandre de Moraes. Desde as 4h01min.

        Por que essa calmaria aparente? Ora, porque Malu Gaspar e seus repórteres (ela tem uma equipe) se dedicam ao que importa: buscar provas contra o ministro.

        A notinha fria sobre o Rio está parada lá na capa do Globo, como prova de que a situação deve ser tensa na redação. Há, com certeza, uma tempestade nesse momento no Globo.

        Moraes que se prepare. Não só o Globo, mas Estadão e Folha virão com tudo, para saber quem prova antes que ele falou com Galípolo sobre o Master.

        Todas as redações estão mobilizadas. É mais do que um duelo de profissionais em busca do furo, é um esforço corporativo de defesa do colega e da empresa amiga, sempre muito presente no jornalismo.

        Se Malu Gaspar conseguir provar o que divulgou, Moraes estará frito. Se não conseguir, o Globo e os outros jornalões enfrentarão uma crise danada.

        É guerra declarada contra o ministro que prendeu generais e que agora precisa parar. É preciso conter Moraes para conter Lula. A velha direita decidiu impor seus limites.

        Preparem-se para todo tipo de ‘prova’. A jornalista diz ter seis fontes anônimas. Uma delas, mesmo que devam ser preservadas, pode falar e apresentar provas. Um grampo improvável?

        Os celulares estão esquentando nas orelhas de autoridades de Brasília. Poderemos ver ‘provas’ assustadoras. É só lembrar o que aconteceu na Lava-Jato, que Malu Gaspar apoiou com fervor.

        (Reafirmo aqui o compromisso público já assumido no blogdomoisesmendes. Estarei entre os primeiros a divulgar as provas contra Alexandre de Moraes, se essas forem apresentadas. Mas não me venham com ‘provas’ lavajatistas.)

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados