Vantagem de Lula cai em todos os cenários de segundo turno

Novo recorte da pesquisa Genial/Quaest, divulgado nesta quinta-feira, aponta um recuo na vantagem do presidente Lula nos cenários testados para as eleições de 2026. Lula continua o favorito em todas as simulações de segundo turno, mas perdeu fôlego e reduziu a margem em relação aos adversários. Hoje, a vantagem varia entre 3 e 17 pontos, sendo a menor delas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece com 39% das intenções de voto, contra 42% do atual presidente, o que significa empate técnico. No levantamento anterior, Lula aparecia 10 pontos à frente de Bolsonaro.

Já se a disputa fosse contra os governadores Ratinho Júnior (Paraná), Tarcísio de Freitas (São Paulo) ou o ex-ministro Ciro Gomes, Lula venceria por somente 5 pontos. A vantagem sobre esses nomes, na última pesquisa, era de 13%, 12% e 9%, respectivamente.

A pesquisa mostra ainda que passou de 56% para 59% o número de eleitores que acredita que Lula não deveria se candidatar nas próximas eleições, enquanto os que defendem a candidatura caíram de 42% para 38%. Jair Bolsonaro também enfrenta mais resistência do que apoio do eleitorado, mas teve uma melhora nesse quesito: são 26% os que apoiam sua candidatura; antes, eram 18%. Já os que acham que ele deveria abrir mão do pleito são 67%; em outubro, eram 76%.

Apesar de o presidente Lula ter apresentado uma oscilação negativa nos cenários, ele segue favorito, enquanto todos os nomes da família Bolsonaro são os mais rejeitados pelo eleitor. Quando a pergunta é se “conhece e não votaria”, Jair, Michelle e Eduardo Bolsonaro são os líderes de rejeição, com 60%, 61% e 67%, respectivamente.