Venezuela de Vichy

Este jornalista aventou a possibilidade de Delcy Rodríguez e outros da cúpula madurista terem sido cooptados pelo imperialismo americano, oferecendo pouca ou nenhuma resistência contra ataque que sequestrou Nicolás Maduro e, após um brevíssimo manifesto de indignação, tendo proferido um discurso covarde e bajulador entendido por alguns como estratégico. Enquanto a ex-vice acomoda-se na cadeira presidencial, Donald Trump segue de Washington avisando que tomará para si o petróleo venezuelano e com ele fará o que bem entender.



Suspeitar de que Delcy Rodríguez e outras lideranças tenham traído Maduro rendeu a este jornalista, por parte de stalinistas, a patética classificação de “agente da CIA”. Sim, pois estaria o colunista “fazendo o jogo” dos capitalistas do Norte e cevando desavenças entre os camaradas bolivarianos. Alertamos os missivistas: não possuímos tamanho poder, e se o possuíssemos o usaríamos para espantar a nefasta influência americana da América Latina.



Paira no ar um odor de concertação a envolver o governo americano e a cúpula estatal venezuelana. A docilidade com que Delcy e seus liderados ouvem as recomendações de manter o juízo feitas por Trump revelam um grupo de revolucionários de araque. Ou seriam simplesmente traidores? O tempo dirá.



Impossível resistir à comparação entre a Venezuela de Delcy e a França do marechal Philippe Pétain (foto), colaboracionista do Reich alemão e líder da chamada França de Vichy, administrador da Zona Livre francesa durante a Segunda Guerra Mundial e que envergonha até o hoje os verdadeiros franceses.



Em junho de 1940, a França foi rapidamente vencida pelas tropas alemãs. Um armistício foi assinado com Hitler, que dividiu o país em duas partes - Zona Ocupada (norte e litoral atlântico, sob controle direto da Alemanha), e Zona Livre (sul da França, governada por um governo francês com sede na cidade de Vichy). Esse governo passou a ser conhecido como França de Vichy.

O regime foi chefiado pelo marechal Philippe Pétain, herói da Primeira Guerra Mundial, que recebeu poderes quase absolutos e aboliu a Terceira República, instaurando um regime autoritário. A França de Vichy colaborou ativamente com a Alemanha nazista, não apenas por imposição militar, mas por escolha política. Implantou um governo autoritário, conservador e nacionalista, com o lema “Trabalho, Família e Pátria” em oposição ao lema republicano “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”.



Em 1942, após o desembarque aliado no Norte da África, a Alemanha passou a ocupar toda a França, esvaziando qualquer autonomia de Vichy. O regime entrou em colapso com a libertação da França em 1944, liderada pela Resistência e pelas forças aliadas. Após a guerra, líderes de Vichy foram julgados. Pétain foi condenado à morte por traição, pena comutada para prisão perpétua.



Esperamos que Delcy Rodríguez não se torne uma espécie de Pétain latino, e que um possível colaboracionismo da Venezuela com o imperialismo americano não venha a acontecer de modo tão franco e trágico. Já as semelhanças entre Donald Trump e Adolf Hitler estão a cada dia mais nítidas.