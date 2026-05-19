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      Sara York

      Sara Wagner York é jornalista, psicanalista, PhD em Educação, pós-doutora em Semiótica, licenciada em Letras – Inglês, Pedagogia e Letras Vernáculas. Especialista em Educação, Gênero e Sexualidade, é autora do primeiro trabalho sobre cotas para pessoas trans no Brasil, desenvolvido no mestrado em 2020. Tem um filho, é avó e foi a primeira travesti a ancorar no jornalismo brasileiro, pela Brasil 247, tornando-se referência nacional nas discussões sobre mídia, educação e direitos humanos. É imortal da Academia de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro.

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        Violência, transfobia e tensão política: Benny Briolly é socorrida após agressão em shopping de Niterói

        "Segundo relatos de pessoas que acompanhavam a parlamentar, o grupo já monitorava ameaças e intimidações recebidas desde o dia anterior"

        Violência, transfobia e tensão política: Benny Briolly é socorrida após agressão em shopping de Niterói (Foto: SaraYork /247 / IA/ Brasil 247)
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        A vereadora Benny Briolly foi levada ao hospital após ser agredida durante uma confusão registrada no Plaza Shopping, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O episódio ocorreu durante uma ação simbólica relacionada ao direito de mulheres trans ao uso de espaços femininos e reacendeu debates sobre transfobia, violência política e segurança institucional.

        Segundo relatos de pessoas que acompanhavam a parlamentar, o grupo já monitorava ameaças e intimidações recebidas desde o dia anterior. A mobilização, que inicialmente poderia ter maior presença de apoiadores, foi reduzida por preocupação com a segurança de lideranças e participantes.

        Ao chegarem ao shopping, integrantes do ato afirmam que encontraram resistência e hostilidade. O grupo teria seguido até a área dos banheiros quando a situação escalou rapidamente. Testemunhas relataram tumulto, empurrões e o uso de spray de pimenta durante a confusão.

        Durante o episódio, Benny Briolly caiu e bateu a cabeça no piso de mármore. Segundo pessoas próximas, ela apresentou forte desorientação, mal-estar e sinais de desmaio. A vereadora precisou ser retirada em cadeira de rodas e encaminhada ao hospital.

        Apesar da gravidade da cena e do forte impacto físico, a parlamentar está fora de risco de morte.

        Aliados que acompanharam o atendimento classificaram o momento como "surreal" e cobraram apuração rigorosa sobre a agressão e sobre a origem do spray de pimenta utilizado durante o tumulto. Até o momento, não há confirmação oficial sobre autoria integral dos atos ou eventuais responsabilizações.

        A equipe de segurança do shopping prestou os primeiros socorros e ajudou a estabilizar a vereadora até o atendimento médico.

        O caso ultrapassa um episódio isolado. A agressão contra uma mulher trans, parlamentar eleita e figura pública, recoloca no centro do debate nacional questões urgentes sobre violência política de gênero, transfobia e o direito de existir com dignidade em espaços públicos.

        Niterói anoitece diante de uma pergunta incontornável: até quando corpos trans seguirão sendo tratados como alvo de disputa, hostilidade e violência em ambientes que deveriam garantir cidadania, segurança e respeito?

        A vereadora recebeu alta médica e se dirigiu à delegacia para registrar o caso.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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