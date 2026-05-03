Zema põe criança no balcão da eleição

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo-MG), pré-candidato à Presidência, defendeu mudar as regras sobre trabalho infantil no Brasil em entrevista exibida na sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador, e abriu um flanco eleitoral no momento em que a esquerda tenta empurrar o debate nacional para a redução da jornada.

A fala foi feita no podcast Inteligência Limitada. Zema disse que começou a trabalhar cedo, citou atividades feitas quando criança na loja do pai e afirmou que “a esquerda criou” a ideia de que trabalhar prejudica criança.

Depois da repercussão, o pré-candidato tentou puxar a fala para o terreno da aprendizagem. Em publicação no sábado (2), afirmou que o Brasil já permite trabalho a partir dos 14 anos como aprendiz e disse defender “ampliar oportunidades” para jovens que queiram começar cedo.

O problema político de Zema é simples: a exceção que ele tentou usar como escudo já existe.

No Brasil, a idade mínima para o trabalho é de 16 anos. A exceção é o contrato de aprendizagem a partir dos 14 anos. Trabalho noturno, perigoso ou insalubre é proibido para menores de 18 anos. Essa regra está ancorada na Constituição e foi resumida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em manual de combate ao trabalho infantil.

Ou seja, a disputa real não é entre “oportunidade” e “proibição”. O debate é sobre proteção.

Zema falou como candidato de direita que quer disputar o eleitorado antipetista, mas entregou à esquerda um contraste raro: de um lado, a pauta do fim da escala 6×1; do outro, a relativização de regras que protegem crianças e adolescentes pobres da exploração precoce.

A Câmara dos Deputados instalou, na quarta-feira (29), a comissão especial que vai analisar propostas sobre o fim da escala 6×1 e a redução da jornada. O relator é Leo Prates (BA), indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A frase de Zema caiu nesse ambiente.

Enquanto a agenda trabalhista discute mais tempo para o trabalhador descansar, cuidar da família e viver, o pré-candidato do Novo recolocou no centro da eleição uma pergunta incômoda: que país a direita quer vender em 2026?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou 1,650 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil em 2024. O número representa 4,3% dessa faixa etária. Entre esses jovens, a frequência escolar era de 88,8%, contra 97,5% no total da população de 5 a 17 anos.

Esse dado desmonta a fantasia do “trabalhinho que forma caráter” quando vira política pública.

O trabalho protegido do adolescente existe. A exploração infantil também existe. Misturar uma coisa com a outra é conveniente para quem quer falar em mérito sem olhar para renda, escola, informalidade e desigualdade.

A reação veio rápido. Governistas criticaram Zema no sábado (2). O ministro Guilherme Boulos (PSOL-SP) atacou a fala, e deputados do Partido dos Trabalhadores (PT), como Rogério Correia (PT-MG) e Lindbergh Farias (PT-RJ), associaram a declaração a retrocesso social.

O flanco está aberto porque Zema tentou transformar lembrança pessoal em programa de país.

Uma criança ajudando o pai em um relato familiar não autoriza um candidato à Presidência a mexer em regra nacional sem explicar quem fiscaliza, quem lucra, quem perde escola e quem empurra adolescente pobre para a informalidade.

A eleição de 2026 ganhou mais uma linha divisória.

Lula e a esquerda querem falar de jornada menor. Zema entregou uma pauta mais dura para o próprio campo: até onde a direita pretende ir quando chama exploração de oportunidade?

Zema tentou corrigir a fala, mas a marca ficou. Em ano eleitoral, defender mudança em regra de trabalho infantil não é escorregão verbal; é uma janela para o modelo de país que cada candidatura carrega.

Continue acompanhando os bastidores da política e do poder pelo Blog do Esmael.