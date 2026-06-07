Governo prevê R$ 2,1 bi para caças Gripen em 2026

247 - O Ministério da Defesa prevê destinar R$ 2,1 bilhões em 2026 ao projeto de aquisição dos caças F-X2, modelo F-39 Gripen, dentro do programa de modernização da frota da Força Aérea Brasileira. Os recursos devem financiar a entrega de duas aeronaves e permitir o avanço das etapas de montagem de unidades que serão entregues nos próximos anos, informa a CNN Brasil.

De acordo com a previsão orçamentária, R$ 1,357 bilhão já constava na Lei Orçamentária Anual de 2026. Outros R$ 739,5 milhões estão previstos na portaria nº 184, publicada em maio de 2026 pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

Entrega de aeronaves e modernização da FAB

Na última semana, a fabricante sueca Saab entregou à FAB o primeiro jato Gripen F previsto no acordo assinado com o governo brasileiro em 2014. O contrato faz parte do Projeto F-X2, criado para renovar a frota de caças do país.

O acordo prevê a entrega de 36 aeronaves até 2032. Até o fim do contrato, o Brasil deverá investir, em média, 2,26 bilhões de coroas suecas por ano na compra dos caças da Saab, valor equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhão. Até agora, os desembolsos somam 28,27 bilhões de coroas suecas, aproximadamente R$ 15,3 bilhões.

O Gripen F é a versão biposto do caça, com espaço para piloto e copiloto. Por essa característica, o modelo costuma ser utilizado em atividades de treinamento. O Brasil é o primeiro cliente da Saab a incorporar essa série à sua frota. Já o Gripen E é monoposto, com capacidade para apenas um piloto, e é voltado principalmente para missões de combate.

Frota menor e queda no orçamento discricionário

Os investimentos ocorrem em um contexto de redução da frota de aeronaves da FAB. Segundo dados divulgados pela própria Força Aérea Brasileira em setembro do ano passado, o número de aeronaves caiu 39,4% entre 2014 e 2025.

No mesmo período, também houve queda no orçamento discricionário da FAB, que reúne despesas não obrigatórias destinadas a investimentos e gastos administrativos. Conforme a Força Aérea Brasileira, esses recursos tiveram redução de cerca de 42% no ano passado em comparação com 2014.

Para tentar reverter esse cenário, o Congresso aprovou a Lei Complementar nº 221 de 2025, que assegura o repasse de R$ 30 bilhões para projetos estratégicos da Defesa Nacional ao longo dos próximos seis anos.

Segundo o Ministério da Defesa, a Aeronáutica recebeu R$ 840 milhões em 2026. Os valores oriundos da lei complementar serão incorporados ao orçamento discricionário regular da pasta, com prioridade para compromissos ligados a projetos estratégicos de defesa incluídos na carteira do Novo PAC.

Governo quer ampliar frota com mais 20 caças

Além das 36 aeronaves previstas no contrato original, o governo brasileiro pretende adquirir mais 20 caças suecos Gripen E. A ampliação da frota deve ocorrer por meio da expansão do acordo atual com a Saab, embora o novo contrato ainda não tenha sido assinado.

Em nota, a fabricante sueca afirmou estar preparada para avançar nas conversas com o Brasil.

“Estamos prontos para iniciar negociações e esperamos dar continuidade às discussões sobre a ampliação da frota brasileira de Gripen”, disse a Saab.

A eventual compra adicional reforçaria o papel do programa Gripen na modernização da defesa aérea brasileira, em meio ao esforço do governo para recompor capacidades da FAB e manter projetos considerados estratégicos para a Defesa Nacional.