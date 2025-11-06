Lula afirma que Brasil buscará aumentar exploração de minerais após estudos

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (6) que o Brasil buscará explorar seus recursos minerais em regiões sedimentares somente após a realização de estudos de impacto ambiental e da ampliação das zonas de preservação nos locais, além de áreas marinhas.

"Vamos ampliar de 26% para 30% a cobertura de nossas áreas marinhas protegidas, cumprindo a meta do Marco Global para a Biodiversidade", disse o presidente Lula durante a mesa redonda “Clima e Natureza: Florestas e Oceanos”, na Cúpula de Líderes da COP30, em Belém (PA).

"Antes de explorar recursos minerais de áreas sedimentares, realizaremos estudos para medir os impactos ambientais e criaremos unidades de conservação na região", ressaltou.