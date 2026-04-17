BNDES aprova R$ 140 milhões para projeto de biometano

247 - O BNDES aprovou um financiamento de R$ 140 milhões para viabilizar um projeto de biometano em São Paulo, voltado à criação de um corredor verde com foco em transporte sustentável. A iniciativa prevê a instalação de infraestrutura de abastecimento e a aquisição de veículos movidos a combustível renovável, reforçando a estratégia de redução de emissões no setor logístico.

O crédito cobre cerca de 92% do investimento total da TransJordano, empresa especializada no transporte e logística de produtos a granel, responsável pela execução do projeto.

Infraestrutura e expansão do biometano

Com os recursos aprovados, a empresa planeja construir três postos de abastecimento de biometano, além de adquirir cem caminhões movidos por esse tipo de combustível. A proposta também inclui a compra de equipamentos conhecidos como “mochilões”, que ampliam a autonomia dos tanques de armazenamento.

De acordo com o projeto, os postos não serão exclusivos da TransJordano e poderão atender caminhões de outras transportadoras. A medida busca estimular a adoção do biometano em escala regional e acelerar a transição energética no transporte de cargas.

Estratégia de transição energética

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a relevância da iniciativa dentro da política energética do governo federal. “O projeto aprovado pelo BNDES integra a política de transição energética do governo do presidente Lula, que busca oferecer soluções sustentáveis inclusive para a logística de transporte de cargas no Brasil”, afirmou.

Segundo ele, além de fortalecer a posição da empresa no mercado, o investimento também beneficia o setor como um todo. “Com este projeto, desenvolvido em São Paulo, teremos uma redução na emissão de 6,5 toneladas de CO2 equivalentes já no primeiro ano de operação”, disse.

Impacto ambiental e competitivo

A proposta combina ganhos ambientais e econômicos, ao reduzir a emissão de gases de efeito estufa e ampliar a competitividade da operação logística. O uso do biometano como alternativa ao diesel é apontado como uma das principais estratégias para descarbonizar o transporte rodoviário no país.