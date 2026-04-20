BNDES capta R$ 4,1 bilhões com banco alemão e instituições europeias para Fundo Clima e projetos verdes no Brasil

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captou R$ 4,1 bilhões junto ao banco de fomento alemão e a instituições europeias para financiar o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e outros projetos ambientais no Brasil. O acordo foi articulado durante a Hannover Messe, feira industrial realizada na cidade alemã. Trata-se do primeiro aporte da Alemanha ao Fundo Clima, instrumento criado em 2009 no âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima, informa o jornal O Globo.

Segundo o BNDES, a iniciativa busca ampliar investimentos voltados à redução de emissões de gases de efeito estufa e à adaptação do país aos impactos do aquecimento global. O presidente do banco, Aloizio Mercadante, afirmou que "iniciativas inovadoras como o aporte de parceiros estrangeiros no Fundo Clima reiteram nossa visão de um desenvolvimento inclusivo e atento à transição ecológica global. E o BNDES pode desempenhar um papel fundamental nessa parceria."

Do total obtido, cerca de R$ 3 bilhões serão direcionados ao Fundo Clima, enquanto R$ 1,1 bilhão será destinado a iniciativas de mobilidade sustentável. O fundo é administrado pelo BNDES e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, com foco em ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

O instrumento financia projetos ligados à economia de baixo carbono, incluindo energias renováveis, reflorestamento e transporte sustentável. Para 2026, o orçamento previsto do Fundo Clima é de R$ 27 bilhões. Participam do acordo o banco alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), a Agence Française de Développement (AFD), a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Investimentos e expansão

Os acordos foram celebrados também pelo ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco. Segundo ele, "a decisão do governo da Alemanha em investir cerca de R$ 3 bilhões no Fundo Clima é mais uma demonstração de credibilidade nos investimentos que o Brasil vem realizando no Plano de Transformação Ecológica. Nos últimos três anos multiplicamos os investimentos anuais, que eram da ordem de R$ 500 milhões anuais entre 2009 e 2023."

De acordo com o ministro, "neste ano de 2026, chegamos a R$ 27 bilhões para estimular empreendimentos nas áreas de adensamento tecnológico e bioeconomia, transição energética, economia circular e nova indústria e infraestrutura resiliente e adaptação à mudança do clima."