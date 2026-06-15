Brasil leva debate sobre cultura e saberes tradicionais à London Climate Action Week

247 - O Ministério da Cultura do Brasil promoverá, na sexta-feira (26), um seminário internacional durante a London Climate Action Week para discutir a relação entre cultura e mudança do clima. O encontro será realizado na Somerset House, em Londres, e reunirá especialistas, artistas, cientistas e lideranças indígenas de diferentes países.

O evento tem como proposta debater a importância da cultura, das artes e dos saberes tradicionais na construção de respostas à emergência climática. A iniciativa ocorre em um momento considerado histórico para a agenda ambiental internacional, após a inclusão da cultura como objetivo estratégico na Agenda de Ação da COP30.

Entre os participantes confirmados estão a economista Mariana Mazzucato, da University College London (UCL); a deputada federal Sonia Guajajara; o presidente da COP30, André Corrêa do Lago; a artista britânica Es Devlin; o cientista Tim Lenton, da Universidade de Exeter; e o rapper, zoólogo e ativista ambiental Louis VI.

Mudança na agenda climática

O seminário buscará aprofundar o debate sobre o significado prático da inclusão da cultura entre os objetivos da ação climática global. A proposta é discutir de que maneira expressões culturais, narrativas, conhecimentos tradicionais e iniciativas artísticas podem contribuir para a mobilização social diante dos desafios ambientais.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a trajetória brasileira na defesa da integração entre cultura e políticas climáticas. "Nos últimos anos, o Brasil tem trabalhado para afirmar internacionalmente que a cultura não é um tema acessório na agenda climática, mas parte das respostas que precisamos construir diante da mudança do clima", disse.

Ela também ressaltou a importância da inclusão da cultura na Agenda de Ação da COP30. "A inclusão da cultura como objetivo estratégico da Agenda de Ação da COP30 foi um marco histórico nessa trajetória", declarou.

Dois eixos de discussão

A programação será dividida em dois eixos centrais. O primeiro abordará governança e condições estruturais necessárias para acelerar transformações em larga escala. O segundo será dedicado ao papel das artes, das narrativas e dos saberes tradicionais na mobilização das sociedades para enfrentar a crise climática.

O evento integra as atividades do Grupo de Amigos pela Ação Climática Baseada na Cultura, iniciativa internacional liderada pela ministra Margareth Menezes. Os debates terão continuidade prevista durante a São Paulo Climate Week, programada para agosto de 2026.

Serviço

Seminário Internacional Cultura e Mudança do Clima – London Climate Action Week

Data: sexta-feira (26)

Horário: 14h30 às 18h30 (horário local)

Local: Somerset House, Lancaster Room, New Wing, Londres, Reino Unido

Realização: Ministério da Cultura do Brasil, Presidência da COP30, People's Palace Projects/Queen Mary University of London, Julie's Bicycle, UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), Embaixada do Brasil em Londres, Instituto Guimarães Rosa e Volans