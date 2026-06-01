BNDES capta R$ 1 bilhão para financiar projetos verdes

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a captação de R$ 1 bilhão, o equivalente a cerca de US$ 200 milhões, junto ao Instituto de Crédito Oficial (ICO), banco público de desenvolvimento da Espanha. Os recursos serão destinados ao financiamento de projetos sustentáveis em diversas áreas da economia brasileira.

O acordo foi formalizado nesta segunda-feira (1), em Madri, durante cerimônia que reuniu o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, e o presidente do ICO, Manuel Illueca. A operação reforça a estratégia do banco brasileiro de ampliar fontes internacionais de financiamento para investimentos alinhados à agenda climática.

Recursos para energia renovável e infraestrutura sustentável

Os recursos captados serão aplicados em projetos voltados ao desenvolvimento econômico com impacto ambiental positivo. Entre as prioridades estão iniciativas relacionadas à sustentabilidade, combate às mudanças climáticas, redução de emissões de gases de efeito estufa, expansão das energias renováveis, eficiência energética e infraestrutura sustentável.

Além dos benefícios ambientais, a expectativa é que os investimentos contribuam para a geração de empregos, o aumento da produtividade e o fortalecimento da economia brasileira.

Os projetos apoiados deverão estar alinhados a referências internacionais de desenvolvimento sustentável, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, a Estratégia Europeia 2030 e recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Comissão Europeia.

Mercadante destaca transição energética

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a nova operação representa mais um passo na estratégia de fortalecimento da atuação internacional da instituição.

"A nova operação com o ICO reforça a estratégia do BNDES de diversificar suas fontes de captação com parceiros internacionais e ampliar o apoio a investimentos voltados ao desenvolvimento sustentável no Brasil. Esses recursos nos permitem acelerar projetos de infraestrutura sustentável e energia renovável, alinhados à política de transição energética do presidente Lula às agendas globais de clima e desenvolvimento, ao mesmo tempo em que fortalecem o comércio bilateral com a Espanha e contribuem para o crescimento com geração de emprego e aumento da produtividade", afirmou.

Cooperação entre Brasil e Espanha

O presidente do ICO, Manuel Illueca, ressaltou que o acordo fortalece as relações econômicas e financeiras entre os dois países e amplia o apoio à internacionalização de empresas espanholas.

"Esta nova operação com o BNDES representa mais um passo na colaboração entre ambas as instituições e fortalece a cooperação financeira entre Espanha e Brasil. Com este acordo, o ICO reforça o seu papel como parceiro de referência para acompanhar as empresas espanholas na sua internacionalização, ao mesmo tempo que contribui para impulsionar projetos sustentáveis no Brasil, com impacto ambiental positivo e participação de empresas espanholas. Esta atuação reflete a capacidade do ICO de combinar duas das suas grandes prioridades estratégicas: o impulso à sustentabilidade e o apoio à presença internacional do nosso tecido empresarial", declarou.

De acordo com Nelson Barbosa, os recursos obtidos por meio da operação passarão a integrar o orçamento de investimentos do BNDES e serão utilizados nas linhas de financiamento já disponibilizadas aos clientes da instituição, respeitando os critérios definidos em suas políticas operacionais.

Papel do ICO no financiamento internacional

Vinculado ao Ministério da Economia, Comércio e Empresa da Espanha, o Instituto de Crédito Oficial é o banco nacional de promoção do país. Com mais de cinco décadas de atuação, tornou-se uma referência no financiamento da internacionalização de empresas espanholas.

Por meio da Linha ICO Canal Internacional, a instituição já mobilizou mais de 3,9 bilhões de euros e financiou mais de 600 projetos em diferentes regiões do mundo, incluindo América Latina, Caribe, Estados Unidos, Turquia e Norte da África. Nos últimos meses, o programa também foi ampliado para novos mercados, como Marrocos, Portugal e Turquia.