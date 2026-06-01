Valor da marca do BNDES cresce 24% em 2026 e alcança US$ 900,7 milhões, aponta Brand Finance

247 - O valor da marca do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atingiu US$ 900,7 milhões em 2026, segundo levantamento da consultoria internacional Brand Finance. O resultado representa um crescimento de 24% em relação ao ano anterior e consolida uma trajetória de valorização contínua da instituição nos últimos quatro anos.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio BNDES com base no ranking da Brand Finance, o desempenho de 2026 corresponde ao terceiro maior crescimento entre as instituições do setor financeiro avaliadas pela consultoria. O avanço reforça o fortalecimento da imagem e da relevância do banco no cenário econômico nacional.

A evolução do valor da marca do BNDES tem sido consistente. Em 2022, a instituição foi avaliada em US$ 401 milhões. No ano seguinte, o valor subiu para US$ 479 milhões, um crescimento de 19%. Em 2024, a marca alcançou US$ 543 milhões, registrando alta de 13%. Já em 2025, o salto foi ainda mais expressivo, chegando a US$ 724 milhões, o que representou um avanço de 33%.

Agora, em 2026, a marca atinge a marca histórica de US$ 900,7 milhões, ampliando em quase US$ 177 milhões o valor registrado no ano anterior. O desempenho demonstra a consolidação do banco como uma das instituições financeiras mais relevantes do país, com reconhecimento crescente em indicadores de reputação e força de marca.

A sequência de altas observada desde 2022 evidencia uma trajetória de fortalecimento institucional. Em apenas quatro anos, o valor da marca do BNDES mais do que dobrou, passando de US$ 401 milhões para US$ 900,7 milhões, um crescimento acumulado superior a 124%.

O levantamento da Brand Finance é uma das principais referências globais na avaliação de marcas corporativas. A consultoria analisa fatores como reputação, percepção de mercado, influência junto aos públicos de interesse e capacidade de geração de valor econômico, produzindo rankings que medem a força e o valor das marcas em diversos setores da economia mundial.