BNDES aprova R$ 3,2 bilhões no primeiro dia do programa Move Brasil para renovação de frotas

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 3,2 bilhões em financiamentos no primeiro dia de operação do programa Move Brasil, iniciativa voltada à renovação da frota nacional de caminhões e ônibus.

Do montante liberado, R$ 2,8 bilhões serão destinados à aquisição de caminhões, enquanto R$ 400 milhões financiarão a compra de ônibus. O programa entrou em vigor na própria sexta-feira e faz parte de uma estratégia de estímulo à modernização do transporte rodoviário de cargas e passageiros no Brasil.

Ao todo, o Move Brasil contará com R$ 21 bilhões em recursos para apoiar a renovação de veículos pesados em circulação no país. A proposta busca fortalecer a logística nacional, ampliar a eficiência do transporte urbano e rodoviário e incentivar a substituição de veículos mais antigos por modelos mais modernos.

Segundo o BNDES, a linha de crédito oferece taxas de juros consideradas mais competitivas em relação às praticadas pelo mercado. O programa prevê financiamentos de até R$ 50 milhões por cliente, sem exigência de valor mínimo para contratação, além da possibilidade de utilização de fundos garantidores para ampliar o acesso ao crédito.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou os impactos econômicos e ambientais da iniciativa. “O Move Brasil é uma política de desenvolvimento integrado: ao renovar a frota de ônibus e caminhões, modernizamos a logística do país, retiramos das estradas veículos poluentes e aquecemos toda a cadeia automotiva nacional, da fábrica à concessionária”, afirmou.

A criação da nova linha de financiamento se soma a outras medidas anunciadas pelo governo federal para impulsionar a atividade econômica ao longo deste ano. Entre elas estão programas voltados à compra de táxis e de veículos destinados a motoristas de aplicativos, além de outras iniciativas de estímulo ao crédito e ao consumo.

A expectativa é que os recursos contribuam para acelerar investimentos no setor de transportes, fortalecer a indústria automotiva e ampliar a renovação da frota nacional de veículos pesados.