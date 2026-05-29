BNDES abre linha de R$ 21,2 bilhões para renovar frota

247 - O BNDES abriu nesta sexta-feira (29) a operação do Move Brasil – Caminhões e Ônibus, nova linha de crédito do governo federal que prevê até R$ 21,2 bilhões para financiar a compra de caminhões, caminhões-tratores, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários, com foco na renovação da frota nacional de veículos pesados, na modernização do transporte e na redução de custos logísticos.

A nova etapa do programa será operacionalizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A partir da abertura do protocolo, interessados devem procurar instituições financeiras credenciadas ao BNDES para solicitar o financiamento.

O programa tem como objetivo apoiar a aquisição de veículos fabricados no Brasil e ampliar a eficiência do transporte rodoviário e urbano de cargas e passageiros. A iniciativa também busca aumentar a segurança nas estradas, reduzir emissões de poluentes, estimular a indústria nacional e melhorar a produtividade do setor de transporte.

Do total autorizado, R$ 14,5 bilhões virão da União, por meio do Tesouro Nacional, enquanto até R$ 6,7 bilhões corresponderão a recursos do BNDES. A estrutura do programa também prevê R$ 2 bilhões reservados para aquisição de ônibus e micro-ônibus e outros R$ 2 bilhões destinados a transportadores autônomos de cargas e pessoas físicas associadas a cooperativas.

Nova fase amplia itens financiáveis

Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, a nova etapa do Move Brasil amplia o alcance da política pública ao incluir outros segmentos ligados ao transporte.

“Essa nova fase do Move Brasil incorpora ônibus e implementos rodoviários, além de caminhões, incentivando a renovação de frota, a sustentabilidade e os investimentos. É fruto do acerto das recentes medidas definidas pelo presidente Lula”, afirmou.

O ministro também destacou o impacto esperado sobre a cadeia automotiva. “É um programa extremamente exitoso, com muitos efeitos positivos não só para o beneficiário final, mas ao longo de toda a cadeia automotiva, aumentando a produção da indústria, as vendas nas concessionárias e, com isso, fortalecendo também os empregos nesse setor”, disse.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a linha de crédito combina objetivos econômicos, ambientais e produtivos. “O programa vai modernizar a frota brasileira, reduzir o custo logístico, melhorar o transporte de cargas e passageiros, aumentar a segurança nas estradas e estimular a indústria nacional. Estamos combinando eficiência econômica, sustentabilidade e inclusão produtiva, com atenção especial aos transportadores autônomos e cooperados”, declarou.

Quem poderá acessar o financiamento

O Move Brasil – Caminhões e Ônibus é voltado a transportadores autônomos de cargas, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e pessoas jurídicas que atuam no transporte rodoviário ou urbano de cargas e passageiros.

A aquisição de caminhões e caminhões-tratores seminovos será permitida apenas para transportadores autônomos e cooperados. No caso dos veículos novos, será exigida fabricação nacional, credenciamento no CFI do BNDES e atendimento ao padrão Proconve P-8, conforme os limites de emissão previstos na Resolução Conama nº 490/2018.

Para caminhões e caminhões-tratores seminovos, os veículos deverão ter sido fabricados a partir de 2012, cumprir a fase P-7 do Proconve e atender a critérios de rastreabilidade fiscal.

Prazos, juros e limites

As condições de financiamento variam conforme o perfil do beneficiário. Para transportadores autônomos, o prazo total poderá chegar a 120 meses, com até 12 meses de carência. Empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano de cargas poderão ter prazo de até 60 meses, com até 6 meses de carência.

No caso de empresas que atuam no transporte rodoviário ou urbano de passageiros, o prazo poderá chegar a 120 meses, com até 6 meses de carência. As taxas de juros poderão alcançar patamares competitivos em relação ao mercado, próximos de 13% ao ano.

O programa estabelece limite de financiamento de até R$ 50 milhões por cliente, sem valor mínimo. Também admite a utilização de fundos garantidores, conforme disponibilidade, regras específicas de cada fundo e política adotada pelo agente financeiro.

Além dos veículos e implementos, poderão ser financiados itens vinculados à operação, como seguro do bem, seguro prestamista e comissão de fundos garantidores, desde que contratados em conjunto com o financiamento. Esses itens adicionais serão elegíveis para clientes com receita operacional bruta de até R$ 300 milhões.

Renovação da frota e impacto industrial

A linha foi estruturada para enfrentar a elevada idade média da frota brasileira de veículos pesados. Ao incentivar a substituição de modelos antigos por veículos mais modernos, eficientes e seguros, o programa pretende reduzir consumo de combustível, emissões de poluentes, custos de manutenção e riscos de acidentes.

O Move Brasil também prevê condições diferenciadas para operações associadas à desmontagem e reciclagem de veículos. A política busca elevar a produtividade do transporte de cargas e melhorar a qualidade do transporte de passageiros.

A iniciativa deve alcançar diretamente a indústria automotiva pesada, fabricantes de implementos rodoviários, cadeia de autopeças, concessionárias e serviços especializados de manutenção.

Demanda por crédito impulsionou nova etapa

O lançamento do Move Brasil – Caminhões e Ônibus ocorre após a forte procura registrada pelo Mover, programa do Governo do Brasil criado para financiar a aquisição de caminhões novos e seminovos e estimular a modernização do transporte rodoviário de cargas.

A nova fase amplia o conjunto de itens financiáveis. Além de caminhões, passam a ser contemplados ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários voltados à eficiência do setor de transporte e logística.

Entre 30 de dezembro de 2025 e 18 de maio de 2026, o programa registrou consumo superior a R$ 9,7 bilhões, com 8.444 operações, 5.135 clientes atendidos e mais de 15,6 mil caminhões financiados.

Desse total, as operações com frotistas somaram R$ 9,4 bilhões, distribuídos em 7.764 operações para 4.510 clientes. A modalidade destinada a transportadores autônomos alcançou R$ 337 milhões, com 680 operações para 625 clientes.

Como solicitar o financiamento

Os interessados devem procurar uma instituição financeira credenciada ao BNDES. Nessa modalidade, o Banco não realiza operações diretamente com os clientes finais.

A análise de crédito, a negociação das condições finais da operação e o encaminhamento do pedido ao BNDES caberão ao agente financeiro, conforme as regras do programa.

O prazo para protocolo das operações no sistema do BNDES vai até 28 de agosto de 2026. A data limite para comunicação da contratação ao Banco é 28 de setembro de 2026.

O programa poderá ser suspenso ou encerrado antes desses prazos caso a dotação orçamentária disponível se esgote.