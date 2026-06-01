BNDES anuncia R$ 150 milhões do programa Sertão Vivo para agricultores familiares no semiárido da Paraíba

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira (1º), em João Pessoa, a destinação de R$ 150 milhões para a execução do programa Sertão Vivo na Paraíba. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e ampliar a capacidade de adaptação às mudanças climáticas em regiões do semiárido paraibano.

O programa deverá beneficiar diretamente mais de 37,6 mil famílias rurais em 157 municípios, alcançando aproximadamente 150 mil pessoas em áreas marcadas por estiagens frequentes, vulnerabilidade social e insegurança hídrica.

Durante o lançamento da iniciativa, realizado na abertura da Semana do Meio Ambiente, a diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas e Gestão do Fundo do Rio Doce do BNDES, Maria Fernanda Coelho, destacou a dimensão regional do projeto.

“O BNDES está se dedicando muito para estruturar projetos em parceria com o Consórcio Nordeste, com a Sudene e governadoras e governadores. O Sertão Vivo é essa experiência exitosa. São 157 municípios, 37,6 mil famílias atendidas. No Nordeste, o Sertão Vivo atende cerca de 250 mil famílias em cinco estados. São mais de R$ 1 bilhão em recursos, em parceria com o Fida, que estamos disponibilizando por meio do BNDES. Os governos do presidente Lula desenvolveram e deram muita importância à agricultura familiar, ao desenvolvimento de tecnologias sociais e produção tecnológica, que vemos isso ainda crescendo”, afirmou.

Mais de R$ 840 milhões anunciados para a Paraíba

Além dos recursos destinados ao Sertão Vivo, o banco anunciou a aprovação de R$ 690,7 milhões para novos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento regional.

Do total, R$ 450 milhões serão destinados ao Complexo Rodoviário Ponte do Futuro, R$ 185 milhões ao Arco Metropolitano e R$ 55,7 milhões à implantação da Cidade da Astronomia, no Sertão paraibano, por meio do Programa BNDES Invest Impacto. Com isso, os investimentos anunciados pelo banco para a Paraíba nesta segunda-feira superam R$ 840 milhões.

Programa aposta em adaptação climática e acesso à água

O Sertão Vivo foi estruturado pelo BNDES em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), agência vinculada às Nações Unidas, e com o Green Climate Fund (GCF). A proposta integra uma estratégia regional voltada à promoção da resiliência climática no Nordeste.

Na Paraíba, aproximadamente R$ 126,4 milhões serão disponibilizados por meio de crédito, enquanto R$ 23,6 milhões correspondem a recursos não reembolsáveis. Os investimentos financiarão sistemas produtivos adaptados ao clima semiárido, infraestrutura hídrica, assistência técnica e ações de inclusão social.

O diretor do FIDA para o Brasil, Arnoud Hameleers, ressaltou a importância dos investimentos para enfrentar os desafios climáticos da região. “O semiárido brasileiro é uma região de enorme riqueza, mas sabemos também que esta é uma das regiões mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Por isso, investir em acesso a água, produção sustentável e resiliência climática não é apenas necessário, é um compromisso com o futuro”, declarou.

Agricultura familiar, renda e segurança alimentar

O programa prevê investimentos em acesso à água, assistência técnica e implantação de sistemas produtivos adaptados às condições climáticas do semiárido, incluindo agroflorestas e quintais produtivos.

A expectativa é que as ações contribuam para aumentar a produtividade agrícola, ampliar a geração de renda no campo e fortalecer a segurança alimentar das famílias beneficiadas. Também está prevista a expansão da infraestrutura hídrica para reduzir os impactos das secas prolongadas sobre a produção rural.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o programa reforça a estratégia de desenvolvimento sustentável da instituição. “O Sertão Vivo traduz o compromisso do BNDES com o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Ao unir crédito e apoio não reembolsável, estamos levando investimento, tecnologia e oportunidade para regiões historicamente vulneráveis, ajudando milhares de famílias a produzir mais, com menos risco climático e mais dignidade”, disse.

Inclusão social e preservação ambiental

A iniciativa também prioriza mulheres, jovens e comunidades tradicionais, além de prever ações de capacitação e assistência técnica em larga escala. No campo ambiental, o programa contempla a recuperação de áreas degradadas da Caatinga, o uso eficiente dos recursos hídricos, a redução das emissões de carbono e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis.

A execução do Sertão Vivo na Paraíba ficará sob responsabilidade do governo estadual, com apoio técnico e monitoramento do BNDES e do FIDA. Após a conclusão da etapa preparatória em maio, o programa entra agora na fase de implementação, com contratação de equipes, assistência técnica e início das ações nos territórios prioritários.